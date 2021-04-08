Бен Ходжес: «Российская агрессия против Украины представляет угрозу и для Грузии»

Слабость Германии и Франции привела к агрессии России, мы знаем из истории России, что именно слабая позиция ведет к агрессии Кремля, – об этом бывший командующий сухопутными войсками США Бен Ходжес заявил в интервью «Радио Грузии».

«Пока неизвестно, какие намерения есть у Москвы. Факт один, что в условиях т.н. прекращения огня с начала года россияне убили более 20 украинских военнослужащих. Также очевидно, что более 30 тысяч российских военных, включая представителей сухопутных войск, авиации и флота, продолжают незаконно оккупировать Крым. Они остаются там с 2014 года. Теперь на полуостров прибыло больше военных. Сейчас тысячи российских военных размещены и у границ Украины», – заявил Бен Ходжес.

По его словам, Россия делает все это, чтобы запугать украинское правительство и бросить вызов Западу.

«Это демонстрация того, что Кремль не уважает суверенитет Евросоюза, Украины или США. Это тест. На мой взгляд, слабость Германии и Франции привела к агрессии России. Из истории России мы знаем, что именно слабая позиция ведет к агрессии Кремля. Агрессия России против Украины, конечно, представляет угрозу и для Грузии, потому что, если Кремль увидит, что Запад ничего не сделает, чтобы привлечь Москву к ответственности, то, по логике, они могут расширить свое влияние в Грузии и на Южном Кавказе в целом. Так что, если мы хотим безопасного окружения, мы должны им противостоять. Мы должны продемонстрировать, что этот регион стратегически важен для нас», – заявил Бен Ходжес.

Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей. Как отмечает агентство DPA, с начала нынешнего года потери украинских военных составили не менее 24 человек убитыми, пророссийские сепаратисты заявляли, что с их стороны убитых с начала января 23.

В соцсетях в последние дни появляются сообщения о движении российской военной техники к границам Украины, а также вблизи аннексированного Крыма.