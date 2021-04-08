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В Южной Осетии выявили восемь новых случаев коронавируса
В Южной Осетии зафиксировано восемь новых случаев коронавируса, сообщила агентству «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«За прошедшие сутки проведено 84 исследования (всего за время пандемии – 20 709), коронавирус выявлен у восьми человек, сняты с учета медиков четыре человека», – уточнила Гаглоева.
Днем ранее, 7 апреля было зафиксировано четыре случая инфицирования COVID-19, 6 апреля ведомство сообщало о трёх заболевших.
Число инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 3252 человека, 2883 пациента выздоровели.
Гаглоева отметила, что под наблюдением медиков осталось 369 граждан с положительным тестом на коронавирус.
Другие новости дня
Судебный процесс по делу Ники Мелия перенесен на 13 апреля
Судебный процесс по делу председателя оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелия отложен до 13 апреля.
Решение приняла судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили. Она удовлетворила ходатайство стороны защиты, требовавшей присутствие на процессе самого Мелия. Обвинение также согласилось с ходатайством адвокатов.
Ранее Ника Мелия в рамках данного дела был удален из зала судебных заседаний. Теперь он сможет присутствовать на процессе 13 апреля.
При этом судья не удовлетворила еще одно ходатайство, которое касалось прямой трансляции судебного заседания. Она заявила, что процесс снимает Общественный вещатель, а другие СМИ имеют право получить видеоматериал.
У здания суда сегодня собрались сторонники Медия и лидеры оппозиционных партий. На месте была мобилизована полиция.
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
МВД Грузии: задержан мужчина, который до смерти избил отца
Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в Цхнети (пригород Тбилиси) сын до смерти избил отца.
По информации ведомства, убийство раскрыто по горячим следам. Задержан гражданин Д.П. 1989 года рождения. Ему вменяется умышленное убийство члена семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах.
«Следствием установлено, что обвиняемый, 6 апреля текущего года, в поселке Цхнети, во время семейного конфликта, избивая, нанес отцу – Г.П. 1961 года рождения опасные для жизни повреждения, после чего, с целью скрытия следов преступления, вытер пятна крови и спрятал окровавленные домашние вещи. В результате полученных повреждений мужчина скончался в собственном доме. Правоохранители в результате проведенных по горячим следам оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали Д.П. через несколько часов после совершенного преступления в поселке Цхнети», – говорится в заявлении.
Санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет, – пишет «Интерпрессньюс».
Бен Ходжес: «Российская агрессия против Украины представляет угрозу и для Грузии»
Слабость Германии и Франции привела к агрессии России, мы знаем из истории России, что именно слабая позиция ведет к агрессии Кремля, – об этом бывший командующий сухопутными войсками США Бен Ходжес заявил в интервью «Радио Грузии».
«Пока неизвестно, какие намерения есть у Москвы. Факт один, что в условиях т.н. прекращения огня с начала года россияне убили более 20 украинских военнослужащих. Также очевидно, что более 30 тысяч российских военных, включая представителей сухопутных войск, авиации и флота, продолжают незаконно оккупировать Крым. Они остаются там с 2014 года. Теперь на полуостров прибыло больше военных. Сейчас тысячи российских военных размещены и у границ Украины», – заявил Бен Ходжес.
По его словам, Россия делает все это, чтобы запугать украинское правительство и бросить вызов Западу.
«Это демонстрация того, что Кремль не уважает суверенитет Евросоюза, Украины или США. Это тест. На мой взгляд, слабость Германии и Франции привела к агрессии России. Из истории России мы знаем, что именно слабая позиция ведет к агрессии Кремля. Агрессия России против Украины, конечно, представляет угрозу и для Грузии, потому что, если Кремль увидит, что Запад ничего не сделает, чтобы привлечь Москву к ответственности, то, по логике, они могут расширить свое влияние в Грузии и на Южном Кавказе в целом. Так что, если мы хотим безопасного окружения, мы должны им противостоять. Мы должны продемонстрировать, что этот регион стратегически важен для нас», – заявил Бен Ходжес.
Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей. Как отмечает агентство DPA, с начала нынешнего года потери украинских военных составили не менее 24 человек убитыми, пророссийские сепаратисты заявляли, что с их стороны убитых с начала января 23.
В соцсетях в последние дни появляются сообщения о движении российской военной техники к границам Украины, а также вблизи аннексированного Крыма.
ЕС критикует Грузию за поспешное принятие новых правил отбора судей
В Европейском союзе указали на ряд недочетов в процессе принятия парламентом Грузии законодательных поправок, предусматривающих изменение процедуры отбора судей Верховного суда (ВС). Соответствующее заявление распространила представитель внешнеполитической службы ЕС Набил Массрали, – пишет «Новости-Грузия».
В заявлении подчеркивается, что пересмотр процедур является одним из условий выделения Тбилиси финансовой помощи – второго по счету транша макрофинансовой помощи ЕС в размере около 60 миллионов евро, который Грузия планирует получить в октябре 2021 года.
«ЕС приветствует инициативу по изменению законодательных рамок процесса отбора, однако вызывает разочарование то, что парламент Грузии разработал и принял эти поправки поспешно и без всеобъемлющих консультаций. Мы сожалеем, что Грузия внесла поправки в законодательство в спешке, без своевременного запроса или окончательного заключения Венецианской комиссии», – сказано в заявлении.
Евросоюз настоятельно рекомендует Грузии как можно скорее запросить оценку Венецианской комиссии, чтобы выяснить, соответствуют ли принятые поправки предыдущим рекомендациям консультативного органа Совета Европы.
«Крайне важно, чтобы Верховный суд, высшая судебная инстанция Грузии, состоял из судей, профессиональная компетенция и добросовестность которых – на высочайшем уровне», – говорится в заявлении.
1 апреля парламент Грузии принял поправки в Закон «Об судах общей юрисдикции», которые предусматривают изменения в процедуры отбора судей Верховного суда Высшим советом юстиции.
Изменения коснулись почти всех этапов отбора: публичных слушаний кандидатов, порядка голосования по окончательному списку и так далее. Кроме того, они допускают возможность обжалования окончательного решения об избрании судей Верховного суда Советом юстиции.
Более трети членов парламента Грузии не принимали участие в голосовании. 54 депутата от оппозиции продолжают бойкот законодательного органа уже более пяти месяцев, поскольку считают результаты парламентских выборов 2020 года сфальсифицированными.
Комментируя поправки, инициированные «Грузинской мечтой», оппоненты властей называли их «формальными». Критиковали инициативу авторитетные грузинские НПО и конституционалисты. Коалиция за независимое и прозрачное правосудие назвала изменения «фрагментарными», заявив, что они «полностью оторваны от реальности, существующей в стране».
COVID-19 в Грузии: 761 новый случай, 537 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3849 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 761 новый случай коронавируса (днём ранее – 687). Накануне провели 34 201 тест: PCR-тестов – 13 920, экспресс‐тестов на антиген – 20 281.
Выздоровели еще 537 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 286 406, выздоровевших – 276 084.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,23%, за последние 14 дней –2,03%, за неделю – 2,5%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и трёх членов парламента от правящей партии «Грузинская мечта».
Белый дом опроверг обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине
США не обсуждают бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за предполагаемых нарушений прав человека. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters. Она подчеркнула, что позиция Вашингтона по этому вопросу "не изменилась".
Этот комментарий разошелся с высказыванием представителя Госдепартамента Неда Прайса. Во вторник в беседе с журналистами он сообщил, что американские власти размышляют, следует ли пропустить Олимпийские игры в Китае. По его словам, решение планируется принять совместно с союзниками Соединенных Штатов.
Ряд республиканцев призвали администрацию Джо Байдена к такому шагу из-за отношения китайский властей к уйгурам и репрессий против активистов в Гонконге.
Ранее во время первой пресс-конференции в качестве президента сам Джо Байден обозначил курс на соперничество с правительствами Китая и России, которые он обвинил в авторитаризме и попытках подорвать демократию во всем мире. Против китайского правительства выступили и крупнейшие частные компании США, обвинив власти КНР в использовании труда заключенных на хлопковом предприятии. В ответ китайские телеканалы начали скрывать западные бренды одежды.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предостерег США от политизации спорта и зимней Олимпиады в Пекине. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался против возможного бойкота соревнований.
- Ранее Европейский союз впервые за последние 30 лет ввёл санкции против Китая из-за нарушения прав мусульман-уйгуров. К ограничениям присоединились Великобритания, США и Канада.
- В конце февраля нижняя палата канадского парламента признала геноцидом действия китайских властей по отношению к проживающими на территории страны уйгурам, казахам и представителям других тюркоязычных народов.
- В течение последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе всё настойчивее обращают внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском районе. Речь идёт о произвольных задержаниях, пытках и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал "Евроньюс", китайские власти используют созданные в Синьцзяне "трудовые лагеря" для "перевоспитания".
У Алексея Навального обнаружены две грыжи, пропадает чувствительность рук
Врачи исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, где отбывает срок заключения Алексей Навальный, сообщили политику, что на МРТ у него обнаружили две грыжи.
Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что у оппозиционера, помимо проблем со спиной и ногами, начала пропадать чувствительность рук, а температура тела колеблется в диапазоне от 38 до 39 градусов. При этом политик продолжает голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача, и пьёт только воду, а из лекарств получает лишь диклофенак и никотиновую кислоту.
Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.
Также, по словам оппозиционера, заключённым в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей "типа клей" и перемёрзшей картошкой.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния его здоровья. С их слов, в заключении оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен. Политик также жаловался на то, что тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ. В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано "стабильным" и "удовлетворительным".
- 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием "исполнить закон" и пустить к нему "приглашённого врача". Оппозиционер отметил, что вместо медицинской помощи его пытают "лишением сна", то есть "будят восемь раз за ночь", и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет.
- Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.
США планируют возобновить помощь Палестинской автономии
США планируют возобновить экономическую и гуманитарную помощь Палестинской автономии.
Как следует из распространённого в среду заявления Госдепартамента, Вашингтон собирается потратить на эти цели 235 миллионов долларов.
75 миллионов долларов будут направлены на развитие Западного берега и Сектора Газа; 10 миллионов – на программы по достижению мира в регионе, которые осуществляются под эгидой федерального Агентства международного развития (USAID). 150 миллионов ассигнованы на помощь в рамках гуманитарных программ ООН.
Еще 15 миллионов долларов предполагается направить на ликвидацию последствий COVID-19 в Палестинской автономии и на борьбу с нехваткой продовольствия, отмечает "Голос Америки".
Глава Белого дома Джо Байден ранее заявлял, что намерен пересмотреть подход предыдущей администрации республиканца Дональда Трампа, которого палестинцы обвиняли в предвзятости в пользу Израиля. Нынешний пакет финансовой помощи Reuters называет наиболее ощутимым шагом демократа Байдена в этом направлении с момента вступления в должность президента США 20 января.
В Британии AstraZeneca не рекомендована людям моложе 30 лет
Британские власти рекомендовали не вакцинировать препаратом AstraZeneca лиц моложе 30 лет из-за повышенного риска тромбоза. Такое решение приняла консультативная группа по вакцинам на основе исследования, сообщает Reuters.
Согласно его результатам, после получения соответствующей прививки у 79 человек образовались тромбы, 19 человек скончались. Эти случаи чрезвычайно редки, учитывая, что всего было применено более 20 миллионов доз. Тем не менее, расчет соотношения риска и пользы позволило медикам утверждать, что для молодых людей подойдет альтернативная вакцина против COVID-19.
По заявлению представителей здравоохранения, выявленные факты не окажут серьезного влияния на темпы вакцинации в Соединённом Королевстве. С 7 апреля в стране началось внедрение еще одной вакцины – Moderna. В скором времени ожидается поступление Pfizer.
Заявление британского регулятора последовало после того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) в среду сообщило о необходимости включить тромбоз в число редких побочных эффектов AstraZeneca.
По данным EMA, из 34 миллионов прививок этой вакциной лишь 169 привели к тромбам в головном мозгу. Иными словами, вероятность такого исхода исчезающе мала. Для сравнения: 4 из 10 тысяч женщин страдают появлением сгустков крови во время приема оральных контрацептивов. Это позволило европейскому и британскому регуляторам заявить, что AstraZeneca продолжает оставаться важным средством в борьбе с пандемией коронавируса.
В конце марта социологи зафиксировали в Европе резкое снижение доверия к AstraZeneca. Против препарата выступили примерно две трети населения в Германии, Франции, Испании и Италии. Как и российский "Спутник V", AstraZeneca является векторной вакциной.
В настоящее время Британия является одним из мировых лидеров по темпам вакцинации: первую дозу получил каждый второй житель страны.
Активисты SERB пытались сорвать показ фильма на «Артдокфесте»
Активисты прокремлёвского движения SERB пытались сорвать показ фильма "Дорога домой" на фестивале документального кино "Артдокфест" в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях.
В сообщении в фейсбуке фестиваля говорится, что группа активистов SERB собиралась облить красками экран в кинозале. Им помешала охрана, которая увидела по камерам наблюдения , как они смешивали краски.
В кинотеатр также пришли сотрудники полиции. Режиссер Кирилл Ненашев рассказал "МБХ медиа", что полицию вызвали провокаторы, которым не понравилась фраза "аннексированный Крым" в анонсе фильма. По его словам, полицейские не знали, что делать.
Режиссёр Виталий Манский сообщил "Дождю", что 15-20 активистов SERB попытались помешать просмотру. На участников движения стали кричать зрители, и через некоторые время они уехали из кинотеатра вместе с полицейскими.
Согласно информации на сайте фестиваля, фильм "Дорога домой" режиссера Артёма Лобача рассказывает историю 28-летнего Павла, который переехал из Крыма в украинское село "после аннексии полуострова".
Ранее скандал на фестивале вызвал фильм "Тихий голос"режиссера Река Валерик, рассказывающий историю гея из Чечни. Он был снят с показа после угроз организаторам.
Депутат от "Единой России" Виталий Милонов попросил привлечь организаторов фестиваля по статье об экстремизме из-за фильма "Тихий голос". По его запросу ФСБ проверит "Артдокфест".
- Фестиваль документального кино "Артдокфест" проходит в Москве с 2 по 9 апреля. В эти же дни фестиваль должен был пройти в Санкт-Петербурге, но был сорван при поддержке властей. 7 апреля стало известно, что с показа снята ещё одна картина "Доазув/Граница" Марьяны Калмыковой, рассказывающая о конфликте между Чечнёй и Ингушетией в 2018 году.
В Абхазии за сутки подтверждено 24 случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 228 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ - 5, в Ткварчельской ЦРБ - 1.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13600 человек. Зарегистрировано 216 летальных случаев. Выздоровели 13093 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Виола фон Крамон: Заявление Грузии о членстве в ЕС вряд ли воспримут всерьез
Европарламентарий Виола фон Крамон считает, что несмотря на планы правительства Грузии подать заявку на членство страны в ЕС в 2024 году, «до этого еще очень далеко».
«Я сомневаюсь, что мы находимся на той стадии, когда заявление Грузии о членстве в ЕС будет воспринято всерьез, по крайней мере, в Европейском парламенте», - заявила побывавшая недавно в Грузии Виола фон Крамон.
Выступая в рамках онлайн-конференции в «Институте политики Грузии», фон Крамон отметила, что заявления правящей партии о намерении подать заявку в ЕС, «вероятно связаны с незнанием того, чего от них ждут».
«Я хотела бы, чтобы Грузия была ближе [к членству в ЕС]. Однако после разговора с несколькими известными в стране людьми, я бы сказала, что, честно говоря, Грузия настолько далека от членства, насколько мы можем себе представить. После многократных посещений Грузии у меня создается впечатление, что за последние годы все существенно изменилось: неясен процесс принятия решений в правительстве и парламенте, многие структуры уже не так прозрачны, как раньше. Цель вступления в ЕС, безусловно, важна, но отсутствует восприятие и концепция того, как этого достичь.
Особенно, когда вы снимаете большинство проевропейских, протрансатлантических деятелей с ответственных постов, очень трудно признать, что достижение этой цели является серьезной целью или проблемой для вас.
Мне очень понравилась ваш бывший посол в Брюсселе Натали Сабанадзе - она правильно написала, что говорить о стремлениях к ЕС недостаточно. Я имею в виду, что, заявляя об этом, вы в то же время должны предпринимать какие-то действия. С моей точки зрения, как минимум не хватает реальных действий. Мы видели много противоречивых заявлений от «Грузинской мечты» и правительственных чиновников, в министерствах много ротаций, люди приходят и уходят, поэтому не видно стратегии того, как правящая партия собирается достичь этой цели», - сказала Виола фон Крамон.
Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим украинским коллегой
Между вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой состоялся телефонный разговор.
По информации МИД, в ходе беседы стороны обсудили последние события в Украине и говорили об активизации российских вооруженных сил вдоль границы с украинско-российской границы.
«Давид Залкалиани выразил обеспокоенность попытками Российской Федерации обострить ситуацию в Украине и попытками обострить конфликт. Вместе с тем, первые дипломаты двух стран обменялись информацией о ситуации в Грузии и Украине на фоне существующей оккупации. Примечательно, что коллеги обратили внимание на необходимость активного участия международного сообщества для деэскалации ситуации», - говорится в заявлении МИД.
Смерть Меги Бакрадзе после вакцинации: трем сотрудникам больницы предъявлено обвинение
Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем сотрудникам Ахалцихской больницы – двум врачам и медсестре, в рамках расследования дела о гибели 27-летней медсестры Меги Бакрадзе после прививки от коронавируса.
По данным прокуратуры, они дали ложные показания об оказании соответствующей помощи медсестре, у которой после прививки развилась аллергическая реакция. Как выяснилось, врача, которая должна была руководить этим процессом, на самом деле не было рядом с пациенткой.
По данным СМИ, врач, которая обвиняется в даче ложных показаний - Виолета Инасаридзе, - сразу после случившегося в интервью нескольким СМИ заявляла, что Меги Бакрадзе была «незамедлительно» оказана первая помощь. Она говорила, что лично сделала ей инъекцию адреналина сразу же после того, как Меги Бакрадзе стала жаловаться на общую слабость и зуд после прививки.
Врачам Б.Л. и В.И., а также медсестре Т.Г. была предъявлено обвинение за предоставление ложной информации следствию, - сообщает прокуратура. В случае доказательства вины им грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.
Все трое сотрудников допрошены в качестве свидетелей по указанному уголовному делу и перед началом допроса были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Тем не менее, они воспрепятствовали правосудию и предоставили следствию ложные следствия по личным мотивам, чтобы не раскрывать, что врач В.И. не присутствовал при оказании первой помощи пациенту, отмечает прокуратура.
Как отмечает прокуратура, подсудимые признают себя виновными. Прокуратура собирается обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об определении меры пресечения в установленные законом сроки. МВД продолжает расследование уголовного дела. Запланированы соответствующие следственные действия для определения причины смерти.
- Меги Бакрадзе 18 марта прошла плановую вакцинацию в клинике «Имеди» в Ахалцихе – городке на юге страны. Она привилась препаратом AstraZeneca. Как утверждают врачи, спустя 30 минут после прививки у медсестры проявился побочный эффект в виде аллергической реакции – анафилактического шока.
- Как утверждается, в клинике была и реанимация, и все необходимые медикаменты. Ее поместили в реанимацию и интубировали. Однако молодую женщину не удалось привести в сознание. Было принято решение привезти ее в Тбилиси, в Первую университетскую клинику при Медицинском госуниверситете. Несмотря на это, 19 марта Меги Бакрадзе скончалась, не выходя из комы. Случай с Меги Бакрадзе породил серьезную волну скепсиса к вакцинации в Грузии.
Каладзе инициировал законопроект «О строительной амнистии»
Парламент Грузии приступил к комитетским слушаниям по законопроекту «О строительной амнистии», сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства, информирует агентство «Новости-Грузия». По его словам, законодательный пакет предусматривает отмену административных штрафов, наложенных из-за нарушения строительных норм, допущенных на объектах, завершенных к 18 августа 2020 года.
«Данного решения ждут жители Тбилиси. Есть такие люди, которые живут в домах, не вошедших в эксплуатацию, так как много лет назад во время строительства были допущены ошибки. Соответственно, важным обстоятельством является как прощение строительных нарушений, снятие правового груза со строительных компаний и владельцев недвижимости, а также ужесточение ответственности за подобные нарушения в будущем», - заявил Каладзе.
По словам мэра, законодательный пакет предусматривает уголовную ответственность за неподчинение требованию со стороны муниципальной инспекции. Каладзе выразил надежду, что законопроект будет поддержан парламентом.
Мэр Тбилиси не раз заявлял, что одним из приоритетных направлений работы его команды является борьба с хаотичной застройкой и сохранения облика города.
Абхазские власти прокомментировали гибель жителей Гальского района
Власти самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали гибель четырех жителей Гальского района. Комментарий замглавы Службы госбезопасности, начальника Погранотряда СГБ Рустама Латипова публикует агентство «Апсныпресс».
Латипов говорит, что жители Гали в обход установленного пункта пропуска решили перейти реку вброд в районе села Тагилони.
«Оставив недалеко от берега реки свое автотранспортное средство и получив от местного жителя информацию о том, что пограничный наряд Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии в тот момент не находился в этом районе, стали переходить реку Ингур вброд. Недооценив уровень воды в реке, они не справились с течением, что привело к фатальным последствиям», – сказал Латипов.
В Сухуми не исключают, что люди нарушают пограничный режим и пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин.
«Между тем, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса граница закрыта, когда жителям Галского района по уважительным причинам необходимо попасть на сопредельную территорию Грузии, мы пропускаем их через КПП «Ингур», но там им приходится пройти карантин», – сказал Латипов.
Начальник Погранотряда напомнил и о недавней протестной акции грузинских гражданских активистов.
«Протестующие хотели обратить внимание грузинских властей на то, что требование обязательного прохождения всеми карантина затрудняет перемещение людей через границу», – отметил он.
В сообщении «Апсныпресс» указаны и личности погибших. Среди них – граждане 1959, 1974 и 1991 годов рождения.
- Сегодня утром спасатели обнаружили близ села Шамгона тела трёх погибших жителей Гальского района. Двое из них – женщины. Позднее тело еще одного мужчины нашли на берегу реки Ингури в селе Орсантия Зугдидского муниципалитета. В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти из самопровозглашенной республики Абхазия на территорию, контролируемую грузинскими властями. Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района.
Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в республике.
«Я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в республике Армения», – сказал Пашинян в начале переговоров с Путиным.
Между тем президент РФ отметил, что «40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение».
«Интерфакс» напоминает, что действующая в настоящее время Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй энергоблок имеет мощность 407,5 МВт.
В 2014 году РФ и Армения подписали межправительственное соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении на эти цели госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн (позже правительство республики отказалось от части российского кредита и приняло решение финансировать из бюджета продолжение работ).
В настоящее время ведутся работы по продлению срока эксплуатации АЭС, которая вырабатывает до 45% всей производимой в стране электроэнергии, до 2026 года. Однако утвержденная правительством стратегическая программа развития энергетики Армении предусматривает продление срока эксплуатации Армянской АЭС и после 2026 года.
Глава Минздрава Чехии уволен после отказа разрешить «Спутник V»
Петр Аренбергер, руководитель одной из ведущих больниц Праги, назначен на пост министра здравоохранения Чехии. Соответствующее решение принял президент страны Милош Земан. Он поручил новому главе Минздрава выполнять работу в интересах здоровья чешских граждан и обеспечить доступность вакцин от коронавируса, включая российскую "Спутник V".
Земан уточнил, что направил письма главам Израиля, России и Китая с просьбой о поставках вакцин. "Идеологическая истерия совершенно нелогична", – сказал президент.
Предшественник Аренбергера, Ян Блатны, выступал против использования российского препарата до одобрения европейского регулятора. Президент Земан и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на фоне крайне медленных темпов вакцинации в стране и Евросоюзе критиковали позицию экс-министра в отношении "Спутника V". Блатны назвал свою отставку политическим решением, на которое премьер и президент имеют право.
Премьер-министр Бабиш заявил, что отставка Блатны не связана со "Спутником". По его словам, Чехия не будет регистрировать вакцину отдельно от ЕС. Бабиш отметил, что основной причиной увольнения министра стали разные подходы к управлению Минздравом, в том числе излишняя бюрократия в министерстве.
Аренбергер ранее заявлял, что разрешит использование российской вакцины в рамках клинических испытаний на добровольцах. Для этого, по его словам, будет достаточно одобрения чешского регулятора. Получить его министр надеется в течение месяца.
- Российский препарат "Спутник V" проходит регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств. Если одобрение будет получено, то препарат смогут использовать страны Евросоюза. Источники Financial Times сообщают, что регулятор проверит соблюдение этических стандартов при испытаниях "Спутника". Ранее собеседники Reuters говорили, что некоторых российских госслужащих заставляли принимать участие в испытаниях. Производители вакцины это отвергают.
- В Чехии проживает около 11 миллионов человек. Осенью прошлого года в стране начался резкий рост случаев COVID-19. По последним данным, с начала пандемии в Чехии выявлено более полутора миллионов случаев коронавируса. Умерли более 27 тысяч человек. Уровень смертности в Чехии – один из самых высоких в мире.
- В Европе "Спутник V" самостоятельно используют Венгрия и Словакия. В Словакии использование российского препарата вызвало политический кризис. Премьер страны Игорь Матович ушёл в отставку.
- Возможность закупки "Спутника V" рассматривает Австрия. Об этом в конце марта заявил канцлер Себастьян Курц. Германия заявляла о готовности применять российскую вакцину после одобрения в ЕС.
В реке Ингури нашли тело четвертого погибшего жителя Гальского района
На берегу реки Ингури в селе Орсантия Зугдидского муниципалитета Грузии нашли тело еще одного жителя Гальского района.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили близ села Шамгона тела трёх погибших. Двое из них – женщины.
В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти из самопровозглашенной республики Абхазия на территорию, контролируемую грузинскими властями. Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ответственность за гибель граждан «полностью лежит на оккупационном режиме». Президент выразила соболезнования родным и близким погибших.
В МИД Грузии говорят, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
В МВД Грузии возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – статья 143 (незаконное лишение свободы) и статья 115 (доведение до самоубийства).
- Из-за ограничений, введенных на Ингурском мосту, многие жители Гальского района пытаются вплавь попасть на территорию, контролируемую властями Грузии. Кроме того, для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина.
Коронавирус выявили у трёх депутатов парламента Грузии от правящей партии
Коронавирус подтвердился у трёх депутатов парламента Грузии от правящей партии – Мамуки Мдинарадзе, Беки Давитулиани и Майи Менагаришвили. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в своём Facebook-аккаунте призвал всех граждан строго соблюдать регуляции.
«Друзья, мне недавно сообщили, что мой тест на COVID положительный. Это обусловлено лишь одной ошибкой, в течение многих месяцев я такого не позволял себе. Разговаривая с кем-то, не снимайте маску ни на минуту, ни на минуту! Это мой совет, уже основанный на личном опыте. За последние дни накопилось много случаев, риски сильно возросли. Я прошу всех строго соблюдать регуляции, везде носите маски, чем, помимо экономики страны, спасете жизни как минимум нескольких сотен или тысяч наших граждан», – написал Мдинарадзе.
Накануне стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, а президент Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию. Сегодня Зурабишвили написала в соцсети, что результат её теста на коронавирус – отрицательный.
«Ответственность лежит на оккупационном режиме» – Зурабишвили о гибели жителей Гальского района
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ответственность за гибель жителей Гальского района «полностью лежит на оккупационном режиме». Президент выразила соболезнования родным и близким погибших.
«Установленные оккупационным режимом ограничения на свободное передвижение недопустимы. Они грубо нарушают фундаментальные права человека. Вызывает тревогу, что это становится причиной смерти невинных мирных граждан, которые пытаются преодолеть трудности, вызванные тяжелым гуманитарным кризисом в оккупированной Абхазии», – говорится в заявлении.
В МИД Грузии говорят, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них». В грузинском внешнеполитическом ведомстве также указывают на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), подтвердившего, что Россия осуществляет эффективный контроль на местах, тем самым несет ответственность за нарушение прав человека.
В Аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия также заявили, что причиной гибели жителей Гальского района стали незаконные ограничения свободы перемещения, введенные российским оккупационным режимом.
«Это величайшая человеческая трагедия, которая еще раз демонстрирует реальное лицо оккупации. Оккупационная линия уже много лет отдаляет друг от друга лиц, живущих по обе стороны баррикад. Что и в прошлом в результате незаконного ограничения свободного перемещения становилось причиной гибели граждан», – сказано в заявлении.
- В реке Ингури у села Шамгона Зугдидского муниципалитета Грузии сегодня нашли тела трех человек. Пропавшим считается еще один человек. В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти на территорию, контролируемую грузинскими властями. Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.
- Из-за ограничений, введенных на Ингурском мосту, многие жители Гальского района пытаются вплавь попасть на территорию, контролируемую властями Грузии. Кроме того, для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина.
Фестиваль Tbilisi Open Air второй год подряд отменяют из-за коронавируса
Ежегодный музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air и в этом году отменили из-за коронавируса.
Организаторы подчеркивают, что в сложившихся условиях практически невозможно должным образом обеспечить безопасность зрителей и взять на себя ответственность за приглашение в страну иностранных исполнителей, – пишет «Новости-Грузия».
«Все это время мы возлагали большие надежды на то, что ситуация улучшится, и мы сможем провести фестиваль хотя бы в этом году, но текущая эпидемиологическая ситуация, текущие или ожидаемые государственные регуляции и темп вакцинации не позволяют нам полностью провести масштабный международный фестиваль даже осенью», – говорится в сообщении.
Организаторы пообещали, что уже на следующий год предложат фестиваль, который полностью оправдает трехлетнее ожидание.
Tbilisi Open Air – самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. Он был основан в столице Грузии в 2009 году.
США будут обсуждать с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине
США намерены обсудить со своими союзниками вероятный бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, которые запланированы на 2022 год. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
По словам представителя Госдепа, скоординированный подход к вопросу вероятного бойкота лежит не только в интересах Вашингтона, но и в интересах его союзников и партнёров. Прайс заявил, что из-за последних обвинений в нарушении прав человека в адрес руководства Китая, ведутся дискуссии о том, как реагировать на Олимпийские игры. Руководитель пресс-службы Госдепа отметил, что пока о каких-то конкретных сроках речи не идёт, так как до начала соревнований остается ещё много времени.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предостерег США от политизации спорта и зимней Олимпиады в Пекине. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался против возможного бойкота соревнований.
- Ранее Европейский союз впервые за последние 30 лет ввёл санкции против Китая из-за нарушения прав мусульман-уйгуров. К ограничениям присоединились Великобритания, США и Канада.
- В конце февраля нижняя палата канадского парламента признала геноцидом действия китайских властей по отношению к проживающими на территории страны уйгурам, казахам и представителям других тюркоязычных народов.
- В течение последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе всё настойчивее обращают внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском районе. Речь идёт о произвольных задержаниях, пытках и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал "Евроньюс", китайские власти используют созданные в Синьцзяне "трудовые лагеря" для "перевоспитания".
США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерной сделке
США начали переговоры о восстановлении ядерной сделки с Ираном. Эту информацию подтвердили обе стороны. Возобновлением сделки занимаются две комиссии – по снятию санкций с Тегерана и по ядерным вопросам. Они должны составить перечень шагов для полного выполнения соглашения. Заседания проходят в Вене.
Представители Вашингтона и Ирана не общаются напрямую. Все контакты ведутся через посредников – других участников ядерной сделки (Великобритания, Германия, Китай, Россия, и Франция). И США, и Иран назвали диалог конструктивным, но предупредили, что в ближайшее время никаких соглашений ждать не стоит.
Президент Ирана Хасан Роухани назвал готовность США к прямым или непрямым переговорам победой иранского народа. При этом МИД Ирана заявил, что Тегеран откажется от переговоров, если увидит, что представители США тянут время.
Ядерная сделка была подписана в 2015 году. Соглашение года предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с Тегерана международных санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.
Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения.
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