Обзор абхазской прессы

О предстоящих выборах в органы местного самоуправления размышляет журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа»:

«На носу очередные выборы в органы так называемого местного самоуправления, которое таковым, по большому счету, не является – это скорее маскарадная оболочка, прикрывающая властную вертикаль для создания видимости народного участия в управлении страной. У органов местного самоуправления есть некоторые полномочия, но отсутствие реального бюджета сводит их почти на нет. По сути, они нужны власти только для очередного «одобрямса». Поэтому выборы в них не вызывают ажиотажа у избирателей. Тем не менее и в рамках этой беззубой ситуации можно сделать что-то полезное для твоего района проживания. До сих пор избранный депутат изредка появлялся в своем округе для того, чтобы сделать очередную детскую площадку, а потом растворялся в воздухе, и о нем почти забывали», – пишет Венедиктова.

Она уточняет, что сейчас в списках кандидатов немало молодых энергичных людей с хорошим образованием, а в обществе за последние годы начала формироваться атмосфера небезразличия к среде своего обитания. Например, в столице создана группа «Ҳара ҳақалақь» (Наш город), которая разрабатывает и предлагает современные варианты оформления городских уголков.

«Если соединить хотя бы первоначальный порыв избранных депутатов с общественной активностью, может, получится устойчивая волна по приведению в порядок всей страны», – заключила Надежда Венедиктова.

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О проблемах в энергетической отрасли пишет блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook.

«В четыре утра отключили свет. До этого отключили в полночь, до этого – в 9 часов. А было анонсировано, что веером махать «Черноморэнерго» перестанет в 22 часа. Складывается устойчивое ощущение, что люди, занимающиеся энергетикой и проблемой выхода из энергетического кризиса, кроме съемок своего портфолио на фоне свисающих гирлянд изоляторов и гудящих подстанций больше ничего не умеют. Не знаю, какая степень искаженного мировосприятия должна быть у человека, чтобы не видеть полный провал в разрешении энергодефицита в стране».

Блогер подчеркнул, что ситуация пущена на самотек и ничего решительного не предпринимается. По его словам, опечатывание небольших майнинговых ферм по добыче криптовалюты и наполненные «драматизмом репортажи по этому поводу уже народ не волнуют».

«Волнует отсутствие света, частые отключения и включения, перепады напряжения, сгорающая техника и растущее ощущение отчаяния и безысходности от будущего своей страны. Глава госкомпании «Черноморэнерго» не справился и нужно его убирать. Министр экономики не смогла объективно оценить масштаб проблемы и выработать эффективные методы ее устранения. Даже меры, сдерживающие абхазское «криптопроизводство», оказались половинчатыми, запоздалыми и бессистемными. Это провал. И с какой стороны не фотографируй его, провалом оно и останется», – пришел к выводу Тенгиз Джопуа.

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В бюджете на 2021 год предусмотрены средства на повышение пенсий, пособий и доплат к пенсиям гражданам, не получающим выплаты иного государства. Каким категориям граждан повысят выплаты и почему повышения не произошли с 1 января, рассказал «Нужной газете» депутат парламента Леонид Чамагуа.

Государственный бюджет на 2021 год парламент принял только 31 марта. Одной из причин непринятия бюджета в декабре 2020 года было как раз то, что в нем не было предусмотрено повышение абхазской пенсии, что как раз предложил Чамагуа, поясняет издание. После совместной работы парламента и правительства был увеличен межбюджетный трансферт Пенсионному фонду на выплаты доплат отдельной категорий пенсионеров РА в объеме 13 миллионов 109 тысяч рублей. Бюджет Пенсионного фонда Абхазии в 2021 году составит более 1 миллиарда 220 миллионов рублей. Однако выплаты пенсионерам будет повышены только с 1 октября 2021 года.

«Исполнительная власть мотивирует это тем, что у нас очень напряженный бюджет и есть определенные проблемы с поступлением финансовых средств. Это связанно в том числе и с пандемией – непонятно, как будет развиваться ситуация. Есть еще обязательства, которые надо исполнять по долгам. Поэтому мы пошли на компромисс и сдвинули дату», – отметил Леонид Чамагуа.

По словам депутата, работа по повышению выплат ведется уже на протяжении четырех лет, и ежегодно разным категориям граждан, не получающим выплаты иностранного государства, повышают поэтапно пенсии и пособия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия