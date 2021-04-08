«Хотя бы это осталось от гордого старого Цхинвала»

Несколько дней назад министр строительства Южной Осетии Эдуард Дзагоев заявил на пресс-конференции о том, что Старый мост в Цхинвале не подлежит восстановлению, принято решение его снести и построить на его месте новый. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, как они относятся к этому решению.

Марина: Во-первых, как коренная жительница Цхинвала я бы хотела сохранить хоть какие-то уголки нашего города в первозданном состоянии. Естественно, я не инженер-строитель, и я не могу знать, пригоден или нет Старый мост для восстановления. Мне кажется, сейчас технологии ушли настолько вперед, что мост можно восстановить не снося. А сносить его, как гражданка Республики Южная Осетия, я бы не хотела. Это наша память. Но если уже вынесли такое решение, и специалисты пришли к одному мнению о том, что этот мост не может быть восстановлен, тогда, мне кажется, его нужно восстанавливать в таком виде, какой есть сейчас. Может, слегка расширить проезжую часть и тротуары.

Вика: Я смотрю так: если надо, пусть делают. Мы проходили по нему недавно. Вообще невозможно! Дорога неровная, можно провалиться. Так что пусть лучше сделают, чем случиться что-то плохое. Если возможна реконструкция, то пусть реконструируют, им же виднее. Я не могу обсуждать темы, в которых я не компетентна.

Зарина: Отрицательно отношусь. Его надо реставрировать, чтобы хотя бы это у нас осталось от гордого старого Цхинвала. Не знаю, почему именно сносить, ведь можно реставрировать. Наверно, чтобы денег больше себе заработать. Все, что в моих силах, я буду делать – и говорить буду, и действовать буду против сноса.

Жанна: Я против. Считаю, что при нынешних технологиях и финансовых возможностях этот мост вполне можно отреставрировать и отремонтировать, и он еще прослужит долго. Я не считаю, что новый мост, с учетом тех огромных денег, которые на него собираются потратить, будет лучше. Для меня целесообразнее потратить гораздо меньше, но эффективнее, отреставрировав этот мост. Что же касается обещаний, что они сохранят внешний вид, по-моему, это не основной мотив. По-моему мнению, чисто внешне это не шедевр, можно уж что-то получше в таком случае придумать. Но как исторический объект, я считаю, он должен быть сохранен.

Диана: Я думаю, можно просто реставрировать, а так, чтобы полностью сносить, я бы не хотела. Это история, и я считаю, с точки зрения архитектуры мост очень красивый. С детства я к нему привыкла, это что-то родное, теплое. Можно реставрировать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия