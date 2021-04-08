В Кремле разрешили Лаврову использовать в речи «любой лексикон»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - отвечая на вопрос, согласен ли Кремль с заявлением министра иностранных дел страны, назвавшего накануне американскую политику «тупой» - сказал, что Сергею Лаврову можно использовать «фактически любой лексикон».

По мнению Пескова, слова Лаврова - адекватный ответ на «непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбие» политики США в отношении России. «Министр, как всегда, меток в своих формулировках», - резюмировал пресс-секретарь президента.

СМИ отмечают, что глава МИД России и ранее не ограничивал себя в лексиконе. В частности, комментируя предвыборную компанию в США, он заявлял, что вокруг нее много «пуссей», публично цитировал неназванного чиновника, считающего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «долбанным психом», интересовался у грузинских журналисток не «больные» ли они, а самым известным высказыванием Лаврова стала его реплика на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в августе 2015 года, когда глава МИД РФ выругался матом и произнес слово «дебилы». В адрес кого прозвучала эта реплика - до сих пор неизвестно.