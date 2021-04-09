В Грузии вспоминают жертв силового разгона митинга 9 апреля 1989 года

Сегодня, 9 апреля, Грузия отмечает День национального единства и вспоминает людей, ставших жертвами жестокого разгона мирного митинга в центре Тбилиси в 1989 году советскими войсками. В то же время сегодня – день восстановления независимости Грузии.

32 года назад подразделения внутренних войск СССР в ночь на 9 апреля силовым методом разогнали демонстрантов, выступавших за независимость возле тогдашнего Дома правительства. Погиб 21 участник акции, большинство из них - женщины.

Люди по традиции начали приходить к мемориалу возле здания парламента на проспекте Руставели еще ночью. В течение дня здесь будут собираться сотни людей, политики и родственники погибших. 9 апреля в Грузии – официальный выходной день.

Через два года после трагических событий в Тбилиси, 9 апреля 1991 года, основываясь на результатах референдума 31 марта о восстановлении независимости страны и выходе из Советского Союза, законодательный орган Грузии принял декларацию о независимости.