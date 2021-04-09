У самолетов Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы

У самолетов Boeing 737 MAX выявили новые проблемы, способные потенциально привести к авиакатастрофам. Речь идет о возможных сбоях с электричеством. Таким образом, модели, которые были только недавно возвращены в строй после двухлетнего простоя, могут снова отправиться в ангары.

В то же время, как предполагается, уязвимость имеют не все самолеты этого класса. Конкретные экземпляры уже выявлены. Они были поставлены 16 авиакомпаниям. Производитель рекомендует соответствующим клиентам не запускать в работу воздушные судна до тех пор, пока не будет проведена проверка заземления в электрических системах. В противном случае есть риск возникновения пожара во время полета.

Полеты самолетов этого типа были приостановлены по всему миру два года назад. Это произошло после двух идентичных катастроф. Они случились из-за неправильной работы новой системы маневрирования, которая приводила к пике. В коммерческие рейсы 737 MAX начали возвращаться после обновления программного обеспечения.

Некоторые авиакомпании стали менять названия этих самолетов, опасаясь снижения спроса. В то же время представители авиаперевозчика American не заметили, чтобы пассажиры менее охотно летали на MAX по сравнению с другими моделями.