Давид Бакрадзе и Гиги Угулава официально покинули партию «Европейская Грузия»

Лидеры «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и Гиги Угулава официально покинули ряды оппозиционной партии, сообщает агентство «Новости-Грузия». Бакрадзе занимал пост председателя «Европейской Грузии», а Угулава – пост генерального секретаря. О своих планах они объявили еще в феврале. Теперь же оба подтвердили намерения. Сегодня состоится съезд «Европейской Грузии», на котором будет избрано новое политическое руководство партии.

Ни Бакрадзе, ни Угулава присутствовать на съезде не будут. Оба политика объясняют свое решение слабыми результатами «Европейской Грузии» на парламентских выборах осенью 2020 года. Партия, у которой в законодательном органе девятого созыва было 21 место, не смогла сохранить своих позиций. В парламенте десятого созыва «Европейская Грузия» получила всего пять мандатов.

«Несмотря на грубую и очевидную фальсификацию парламентских выборов 2020 года властями, показанный нами результат был очень далек от желаемого, что является четким показателем того, что партия нуждается в фундаментальных обновлениях и реформах, в том числе, в полном обновлении команды лидеров, выдвижении вперед новых лиц и включении в новые политические конфигурации с другими партиями», - написал Бакрадзе на своей странице в Facebook.

В свою очередь Гиги Угулава отметил, что окончательно решил выйти из партии, когда понял, что ресурсов для обновления «Европейской Грузии» не существует. Одновременно Угулава не скрывает, что у него были совершенно разные взгляды касательно будущего команды с Гигой Бокерия – руководителем политического совета «Европейской Грузии».

«Партия нуждается в обновлении, которое подразумевает наследование, расширение, конечно, его улучшение, а не противостояние или отказ от прошлого. Мне очень жаль, но путь, выбранный партией сейчас, больше похож на движение в прошлое, чем в будущее», - написал Угулава в Facebook.

Что касается планов на будущее, то и Угулава, и Бакрадзе говорят, что пока не планируют вступать в какую-либо партию, однако продолжат активно заниматься политикой и свою оппозиционную деятельность.

«После ухода из «Европейской Грузии» я беру партийную паузу, однако остаюсь в политической и общей оппозиционной борьбе. Как гражданин этой страны и как политик, я сделаю все для того, чтобы Грузия была демократическим, экономически сильным, свободным и европейским государством», - пишет Бакрадзе.