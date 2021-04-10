Несколько часов потребовалось адвокатам и общественникам, чтобы добиться освобождения незаконно удерживаемого сотрудниками ФСБ в московском аэропорту «Шереметьево» 37-летнего Магомеда Гадаева, депортированного в Россию из Франции. По факту его задержания подана жалоба в военную прокуратуру Подольского гарнизона.

«Магомед Гадаев, вопреки решению суда незаконно депортированный сегодня из Франции, а затем более 12 часов удерживаемый сотрудниками ФСБ в порту Шереметьево без всяких законных оснований и без допуска к нему адвоката, наконец-то освобожден. В течение этих 12 часов мы так и не смогли получить от сотрудников погранконтроля объяснения, на каком основании Гадаева принудительно удерживают в аэропорту», – написал на своей странице в фейсбуке председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.

В комментариях к записи правозащитник уточнил, что освобождением депортированного активиста занималась «пестрая команда», в настоящий момент Гадаев находится в России, где именно – не уточняется.

В опубликованной Каляпиным жалобе адвоката Артема Немова на имя военного прокурора Подольского гарнизона говорится, что задержавшие чеченского беженца силовики сообщили об имеющейся «договоренности» с сотрудниками МВД Чечни о передаче задержанного им.

«Гадаеву в случае передачи его сотрудникам МВД по Чеченской Республике может угрожать опасность для жизни и здоровья, – говорится в жалобе, – поскольку Гадаев является свидетелем по уголовному делу № 68042, возбужденному по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 126, 286 УК РФ, в отношении сотрудников МВД по Чеченской Республике, часть из которых в настоящее время продолжает исполнять служебные обязанности».