Похороны принца Филиппа назначены на 17 апреля

Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля, сообщил Букингемский дворец. Геральдическая палата ранее объявила, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия, а до похорон тело принца останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном.

В соответствии в волей герцога, перед похоронами не будет проводиться публичного прощания.

Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца Филипа, траур королевской семьи - две недели.

В субботу, 10 апреля, по всей Британии, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе, описывает Би-би-си сегодняшние памятные мероприятия, проходящие в условиях эпидемических ограничений.



Артиллерийский салют начался в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Каждую минуту раздавался один артиллерийский залп, всего 41. Применялись и пушки времен Первой мировой войны. Из них же стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа, а позднее - во время коронации Елизаветы II.



К салюту присоединились корабли Королевского военно-морского флота, в том числе эскадренный миноносец «Даймонд» и фрегат «Монтроуз». Во время Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте, а с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.



Ранее подобная церемония проводилась лишь дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965-м.



Артиллерийский салют транслировался онлайн и по телевидению.