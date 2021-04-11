Президент Турции заявил о поддержке программы реинтеграции Крыма

Анкара поддержит инициативу Киева по формированию «Крымской платформы» – программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной. Оно не направлено против других стран. Турецкий лидер отметил, что Анкара обеспокоена ростом напряженности на востоке Украины и выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Донбассе в рамках минских договоренностей.

В свою очередь Владимир Зеленский в ответ заявил, что поддержка Турцией суверенитета Украины чрезвычайно важна для Киева.

После переговоров президентов состоялось заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией. По итогам работы стороны опубликовали совместную декларацию. В документе, в частности, говорится, что Киев и Анкара продолжат работу по восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Кроме того, страны будут работать над улучшением жизни крымских татар, которые покинули полуостров после аннексии.

В пятницу, 9 апреля, состоялся телефонный разговор президентов Турции и России. Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу возобновления Украиной, как считают в Москве, «опасных провокаций на линии соприкосновения».

В последнее время вновь обострилась ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где практически перестало соблюдаться перемирие. Поступают многочисленные сообщения о концентрации российских войск у границ с Украиной. Российские власти утверждают, что эти войска ни для кого не представляют угрозы.