К поискам пропавшего мужчины на реке Риони подключены водолазы

К операции по поиску пропавшего участника протестов против строительства каскада Намахвани ГЭС подключены водолазы. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Близ села Намахвани Цхалтубского муниципалитета (регион Имерети) создан оперативный штаб. Его работу координирует глава департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили.

Утром в Намахвани прибыли отряды спасателей из соседних регионов – Самегрело, Гурии и Аджарии, а также из Тбилиси. «В поисково-спасательной операции участвуют шесть водолазов, которые осуществляют мониторинг территории с помощью восьми лодок и всего необходимого оборудования», - сообщили в МВД.

Поиски молодого мужчины начались накануне вечером, 10 апреля. Согласно распространившейся информации, он зашел в разбушевавшуюся реку. Очевидцы пытались оказать ему помощь, но их усилия не принесли результатов – человека унесло течением.

Активисты движения, выступающего против строительства ГЭС, говорят, что плохо знали пропавшего. По их словам, к протесту он присоединился пару дней назад, проведя в палаточном лагере демонстрантов только одну ночь.

Следствие в связи с произошедшим начато по статье «доведение до самоубийства», информирует агентство «Новости-Грузия».