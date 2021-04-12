Координатор штаба Навального в столице Дагестана сутки не выходит на связь

После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале его координатор Эдуард Атаев уехал в родное село Эндирей и перестал выходить на связь. Активисты пытаются установить местонахождение Атаева, но информации пока нет.

"Дни перед открытием штаба были очень напряженными и выматывающими, после самого мероприятия Эдуард сказал мне, что поедет домой отдохнуть, он выглядел уставшим. Попросил ему написать, когда доберется домой, но в итоге никто не написал. Сперва подумал, что просто забыл, однако утром телефон был выключен", - рассказал Кавказ.Реалии общественник из Махачкалы Мурад Манапов.

Активисты нашли знакомых Атаева в селе Эндирей и попросили прийти к нему домой, но калитка оказалась закрытой на замок.

Мурад Манапов уточняет, что координатор штаба не планировал никуда "исчезать", сейчас его товарищи пытаются установить контакты родных, после чего обратиться в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении человека.

50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.