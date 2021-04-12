Киев: Москва до сих пор не ответила на запрос о переговорах по Донбассу

Власти Украины отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе.

В распространённом 12 апреля заявлении украинского министерства иностранных дел говорится, что Киев направил предложение Москве, руководствуясь международными договорённостями.

Киев просит российское руководство прояснить "значительное усиление" российского военного присутствия вдоль границы с Украиной за последние несколько дней. "К сожалению, российская сторона отказалась предоставить существенную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ", - приводит заявление Киева "РБК-Украина".

Украинские военные обвиняют воюющих в Донбассе пророссийских сепаратистов в участившихся в зоне конфликта обстрелов с конца марта. Сепаратисты указывают на вину Киева.

Пользователи соцсетей публикуют неподтвержденные официально фото и видеозаписи предполагаемого значительного перемещения российских армейских подразделений и бронетехники в направлении границы с Украиной и аннексированного Крыма. Западные лидеры в этой связи опасаются, что Москва может готовить переброску войск на украинскую территорию.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в понедельник подчеркнула, что запрос офиса главы государства предполагает прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мендель, Россия сконцентрировала у границ Украины свыше 40 тысяч своих военнослужащих. Мендель утверждает, что Зеленский направил предложение Путину еще 26 марта, сразу после гибели четверых украинских военнослужащих при обстрелах в Донецкой области. Пресс-секретарь добавила, что Владимир Зеленский планирует визит во Францию для консультаций по Донбассу. Франция – одна из участниц "нормандской четвёрки" по урегулированию конфликта, наряду с Украиной, Россией и ФРГ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что в последние дни запросов президента Украины на телефонный разговор с президентом России не было. "В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - подчеркнул одновременно Песков.

Ранее российская сторона обвинила Киев в усилении провокаций со стороны украинских вооружённых сил. Перемещение российских подразделений в Москве связали с плановыми мероприятиями по подготовке войск Южного округа.

Москва всегда категорически отрицала обвинения в участии своих военных в конфликте на востоке Украины.