Путинский блеф и Украина

Сегодня все внимание мира приковано к Украине. У всех тяжелое предчувствие скорой войны. Москва концентрирует вблизи украинской границы десятки тысяч солдат и бронетехнику. Делается это без какой-либо видимой причины и без каких-либо вразумительных объяснений – на своей территории перемещаем войска, как захотим, и ни у кого разрешения спрашивать не будем.

Не придерешься, на своей территории вполне могут. А пока все происходит исключительно на территории Российской Федерации.

Формально вроде бы все правильно, но только по поводу того, во что выливается масштабное передвижение российских войск на своей территории вблизи чужих границ есть большой и преимущественно негативный опыт, в том числе и у самих украинцев.

Однако, наверное, покажется странным, но у меня такого предчувствия нет. Оно есть у западных политиков и лидеров, есть у украинцев, которые с 2014 года находятся в состоянии войны различной интенсивности с Россией. Конечно же, оно есть у грузин, которые намного раньше украинцев на себе поняли, что значит передвижение российских войск по своей суверенной территории.

В общем, у всех. А вот у меня нет. Не хотелось бы ошибаться (а в таком тонком деле от ошибок никто не застрахован), но мне кажется, что никакой новой российско-украинской войны не будет – по крайней мере сейчас, в ближайшие месяцы.

Мировая история не один и не два раза показала – когда о чем-то слишком много и долго говорят, ничего, как правило, не происходит.

Когда хотят начать войну – не ждут месяцами, под гром телевизионных литавр стягивая войска к месту предполагаемой операции. Не обсуждают, быть или не быть войне, в течение нескольких недель в эфирах государственных телекомпаний. Не показывают бравые картинки развертывания войск в непосредственной близости от границ противника.

Все неприятности этого мира всегда происходят внезапно, когда этого никто не ждет. Когда рядом с вашими границами напоказ всему миру почти месяц стоят войска, но пока еще ничего не начиналось, это может быть все что угодно – учения, бравада, демонстрация силы, давление на переговорный процесс, если уж на то пошло, блеф.

В общем все, что угодно, кроме реальной подготовки к реальной войне.

Российские войска сконцентрированы на границе слишком долго, и вокруг них слишком много шума. Слишком много для реального, а не виртуального вторжения.

В конце концов, если бы Путин принял решение о начале войны, она уже шла бы там недели две как минимум. И агрессор не сидел бы, и не ждал, пока сами украинцы дали бы долгожданный повод для вторжения, а активно помогал бы ему, как в Грузии в 2008 году. Провоцировал бы Киев, поставив его перед выбором – выстрелить или сдаться. Конечно, никто бы не согласился на сдачу и повода для вторжения долго ждать бы не пришлось.

Самой лучшей демонстрацией путинского подхода к военному вторжения является Грузия – 2008. Сейчас принято считать, что Путин готовился к войне многие годы, по крайней мере с 2006 года, но с я этим не согласен. Возможно, какие-то схемы прорабатывались, но решение о войне было принято в 2008 году, в ответ на признание Западом независимости Косово – решающим был именно этот момент, после чего и началась активная подготовка к вторжению.

Но и в это время все происходило куда менее открыто и демонстративно. Сигналы о скорой войне были косвенные и говорить о них можно скорее сейчас, уже постфактум, чем тогда, заранее. Были военные учения на Северном Кавказе, но это ни о чем не говорит – в конце концов, учения проводятся регулярно и лишь немногие из них заканчиваются масштабным вторжением.

Все остальное – «случайное» падение бомб, ремонт железной дороги в Абхазии, значительный рост напряженности в Южной Осетии, и многое другое – все это можно было трактовать, как подготовку к войне, но не железное, и нерушимое доказательство в пользу этого.

Более того, в первые дни августа 2008 года никаких российских военных в зоне конфликта в количествах, хотя бы отдаленно сопоставимых с тем, что сегодня происходит на российско-украинской границе, видно не было.

Конечно, они там были, и ждали своего часа, но лишний раз перед телекамерами не светились, и о готовности к вторжению на всех российских телеканалах не рассуждали.

Все, что сейчас происходит вблизи украинской границы, полностью противоречит путинским схемам развязывания конфликтов, апробированным не только в Грузии в 2008 году, но и в самой Украине в 2014-м.

В ответ на это можно часто услышать – «Какой логики вы ждете от Путина? Он же не руководствуется логикой». И вот это мнение – ошибочное. Путин – исключительно логичный политик, который всегда действует по определенным схемам, и никогда их не нарушает. Президент России – процедурщик-буквоед, который считает, что международные законы и здравый смысл можно игнорировать, но делать это можно исключительно по правилам.

Путин логичен – иначе зачем ему было искать поводы в августе 2008 года, зачем ему возводить громоздкие политические конструкции для того, чтоб остаться у власти навсегда? В конце концов, он может просто стукнуть по столу и сказать «Я так хочу, и баста»…

Но нет, «Я так хочу» – это про Лукашенко, а вот Путину кроме желания важны и процедуры. Глупость, конечно, все равно всем и так понятно, что это ерунда, но – правила должны быть соблюдены

То же самое и с войной. Можно, конечно, просто, как говорится, забить на все процедуры, на причины и поводы, на попытки легитимации агрессии. Все равно это не сильно поможет, а Запад если и не введет санкции, то не потому, что в придуманные поводы поверил, а потому, что лишний раз с Москвой связываться не хочет.

Имидж безумца с атомной бомбой, вроде вечно пьяных русских генералов из дешевых голливудских блокбастеров, идеально работает на Путина. Вся его внешняя политика – это сплошной блеф, основанный как раз на первородном страхе европейских политиков перед безумными русскими. При том, что никаких безумных русских в природе не существует.

Очень велика вероятность того, что Путин не собирается воевать, и сейчас он в очередной раз дает перед всем миром сольное выступления в жанре «Держите меня, иначе всех сожгу».

Вполне возможно, что оно окажется-таки эффективным. Как всегда, за прошедшие 20 лет.

А если война все же будет – то начнется она совсем в другое время, когда никто этого не будет ожидать.

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