«Намахвани ГЭС – это подарок государства инвестору, непонятно, за какие заслуги»

Протесты близ села Намахвани Цхалтубского муниципалитета против строительства ГЭС продолжаются. Пользователи социальных сетей рассказали, что они думают об этом строительстве.

– Следите ли вы за событиями вокруг строительства Намахвани ГЭС?

Тако: Конечно, я слежу за этой темой. Сразу скажу: очень жаль, что в Грузии нет нормального ведомства, которое бы занималось исследованием местности, на которой должен строиться тот или иной объект. Например, в Тбилиси начали строительство в опасной зоне, и никто не догадался провести соответствующую экспертизу до начала оползневых процессов. Я ничего не имею против строительства ГЭС, но учитывая высокий интерес общественности, считаю необходимым провести новое исследование в Намахвани. Я, например, точно знаю, что на той территории растет особый сорт винограда, такого больше нигде нет, после строительства ГЭС он будет уничтожен. Мне интересно, планируют инвесторы и власти что-то делать с этим? Вообще, я уверена, что в Грузии возможно найти места, где можно построить электростанцию, не загрязняя экологию.

Уча: Я считаю, что тема экологии для страны очень важна, государство всячески должно заботиться о ней. Однако сейчас всем известно, что у Грузии нет своих ресурсов, что касается электроэнергии, на 99% мы зависим от экспорта, от того, что будет поставляться в страну. И конечно, в таких условиях я считаю очень важным, чтобы у страны появился свой собственный, внутренний ресурс.

Инга: Конечно, мы не должны стоять на одном месте, государство должно развиваться во всех направлениях. Если есть такая необходимость, а насколько я знаю, она есть, необходимо построить новую электростанцию. Но это не означает, что мы должны затапливать населенную местность, ставить под риск жизни людей или пагубно влиять на экологию района, в котором проживают граждане. Думаю, в этом вопросе вполне возможно найти компромисс, какой-нибудь баланс.

Бека: В нашей Грузии есть возможность использовать для постройки электростанций менее важные для населения территории. Конечно, в какой-то мере при строительстве ГЭС экология понесет ущерб, поскольку будут затоплены большие площади, однако, повторюсь, есть места, где это действительно можно сделать. Если я не ошибаюсь там, растет очень редкий сорт винограда и этого уже должно быть достаточно чтобы отказаться от строительства там станции. Если у нас такая сильная нехватка электроэнергии, то можно увеличить налог на её потребление для тех, кто занимается «майнингом» биткоинов, их фермы – основная причина возросшего потребления электроэнергии в стране. Кроме того, говорят, что эта ГЭС перейдет во владение инвестора на 99 лет, я конечно считаю, что это нехорошо.

Кетеван: Да, я слежу за событиями, происходящими в Намахвани и очень негативно воспринимаю все, что там творится. Я не думаю, что Грузия сейчас настолько нуждается в дополнительной ГЭС, чтобы затапливать километровые территории. Не думаю, что нас за это поблагодарят наши потомки. Кроме того, нам нормально не объясняют, какие последствия могут быть у этого строительства. Простым людям совершенно непонятно, что там происходит.

Эмзар: Вообще, я против осуществления столь гигантских проектов в такой маленькой стране. Я уверен, что можно построить мелкие ГЭС, которые будут вырабатывать достаточное количество электроэнергии для государства. Я знаю, что так поступают во многих странах Европы. Их строят на мелких речках и их мощностей хватает, чтобы обеспечить большое село или небольшой город электроэнергией. Причем на окружающую среду они не оказывают практически никакого влияния. Кроме того, контракт находится в открытом доступе, я его читал и это подарок государства инвестору, непонятно за какие заслуги. Зачем дарить непонятно кому такие большие территории?