Осетия, равняйсь, смирно!

Сегодня полпред российского президента в СКФО Юрий Чайка представил североосетинским депутатам и общественности нового исполняющего обязанности главы региона, уроженца города Алагир Сергея Меняйло. Напомним, накануне на этот пост его назначил президент России Владимир Путин, 9 апреля принявший отставку бывшего главы региона Вячеслава Битарова. Меняйло – профессиональный военный, бывший губернатор российской администрации Севастополя и полпред президента в Сибири. Что от него ждут во Владикавказе, и как назначение видится из Москвы?

Сергею Меняйло 60 лет. Родился в североосетинском Алагире, там же в 1978 году окончил школу. Он наполовину осетин – его мать из рода Годжиевых. Выпускник Каспийского высшего военно-морского училища, начал службу в Кольской флотилии Северного флота в 1983 году. В 1995 году после окончания Военно-морской академии командовал бригадой Каспийской флотилии, а затем и Новороссийской военно-морской базой.

В августе 2008 года вице-адмирал Сергей Меняйло участвовал в десанте Черноморского флота в рамках спецоперации против Грузии, а в феврале 2014 года, будучи уже в отставке, формировал «отряды самообороны» Севастополя. После аннексии Крыма был назначен губернатором Севастополя. Новый глава и заксобрание города не смогли найти общий язык. После двухлетнего конфликта, парализовавшего жизнь города, летом 2016 Сергей Меняйло был переведен на пост полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Примечательно, что еще до крымских событий, в 2010 году, Меняйло был представлен «Единой Россией» в числе трех кандидатов на пост главы РСО-Алании, но в ту пору президент Дмитрий Медведев утвердил на этот пост Таймураза Мамсурова.

Североосетинская общественность познакомилась с Сергеем Меняло в феврале 2016 года. Тогда он стал героем одной из передач российского телеведущего Владимира Познера. Как теперь выясняется, многим запомнился своим отношением к гражданским свободам. Вот фрагмент этого интервью:

«Владимир Познер: Вы хотели бы, чтоб вернулись все-таки прямые выборы губернаторов, и если нет, то почему?

Сергей Меняйло: Я за жесткую вертикаль власти. Я думаю, что выборы и демократия – это немного разные вещи. Выборы на сегодняшний день – это технология, и мы прекрасно понимаем и видим, на самом деле, как они иногда проходят. Поэтому я за жесткую вертикаль власти, за то, чтобы губернаторов, т.е. исполнительную власть, назначали».

По мнению политического редактора интернет-издания «Основа» Руслана Тотрова, в назначении Сергея Меняйло есть ключевые моменты. Например то, что республикой впервые будет руководить военный:

«В Осетию прислали генерал-губернатора, или, как мне представляется, более верно говорить адмирал-губернатора. Это первый раз, когда Северная Осетия получила назначенца такого толка. До этого все руководители были людьми сугубо гражданскими и это, безусловно, правильно. Когда мы оценивали появление в республике военного человека, то мы прослеживали такую тенденцию, безусловно, на ужесточение. Я намеренно использую этот термин «ужесточение», а не укрепление вертикали власти федерального центра на Северном Кавказе, и понимали, что нам не долго оставаться таким гражданским оазисом в окружении республики, стремительно милитаризующемся в своем политическом компоненте.

– Иными словами, вы против того, чтобы в Северную Осетию назначали, как сейчас говорят, сильную руку?

– Осетии не нужна никакая сильная рука. Здесь речь идет о том, что вот в этой попытке стремительной трансформации государства из мнимо федерального в реально унитарное, они действуют по одним и тем же лекалам той самой сильной руки. Осетия никоим образом не заслуживает: а) назначенцев и б) назначенцев в погонах. Но происходит то, что происходит. Это легко прогнозировалось и, мне кажется, удивляться этому не стоит. Тучи сгущались в этом плане, мы это прогнозировали еще некоторое время назад. К сожалению, очевидно было, что Вячеслав Битаров - это последний гражданский глава в обозримой перспективе.

– Чего вы ждете от адмирала? Какой стиль управления?

– Будет закручивать, безусловно, вот те самые унитарные гайки. Насколько при этом валяющемся лесе полетят щепки в виде осетинских голов – время покажет.

– Но он все-таки наполовину осетин, говорят, прекрасно знает язык. То есть человек для республики не чужой.

– Этнический осетин в погонах – это уже не осетин в плане того, что это уже верный унифицированный боец системы. И здесь не должно вводить в заблуждение Меняйло он, Тотров или кто-то еще. Принадлежность к этим структурам (я сейчас даже без негатива) очень здорово и эффективно вымывает национальную идентичность с точки зрения следования национальным интересам. Да, он останется осетином, будет говорить на осетинском языке, соблюдать даже традиции, но для него первичной материей будет благосостояние российского государства и той системы, которая его вскармливает».

Российский политолог Алексей Малашенко, напротив, не склонен драматизировать назначение военного человека на пост губернатора. По мнению политолога, это кадровое решение почти без умысла, что называется, просто так, оно не содержит какого-то политического хода. Приход в республику Меняйло, убежден Алексей Малашенко, ничего принципиально не изменит:

«Это общий тренд: присылают какого-то варяга, причем не самого известного, или не такого, что имел бы какие-то заслуги…. Я представляю такой момент в принятии решения: «Ну Северная Осетия, ну и что там с ней будет? А то, что наполовину осетин, так это даже хорошо: с одной стороны, – варяг, а с другой стороны, – свой». Это повод для того, чтобы сказать, дескать, нам и без Северной Осетии хватает – там Крым, тут Донбасс, там Хабаровск, тут Навальный… Ну и пошлем этого адмирала. Я тут события не вижу. Это рутина, и масштаб этого Меняйло тоже ни в худшую.

– Что ждать местным элитам? Головы полетят?

– Думаю, что не полетят. Ну окантуют они его и все. Тем более, что человек он не такой уж и молодой. Уже все привыкли, уже все знают, как к этому приспосабливаться, как с этим работать».