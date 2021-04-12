Госсекретарь США обсудил с главой НАТО ситуацию вокруг Украины

Россия приостанавливает пассажирские авиаперелеты в Турцию на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. Решение об этом принято в понедельник Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России. Ограничения распространяются на полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции.



О решении сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По ее словам, сохранятся только два рейса в неделю на маршруте Стамбул-Москва. Также должны быть организованы так называемые «вывозные рейсы» для российских туристов, находящихся в Турции.

Также до 1 июня приостановлено авиасообщение с Танзанией. С этой страной его открыли одним из первых - после почти полной отмены авиарейсов из России в марте прошлого года.

По оценке, высказанной на днях главой Роспотребнадзора Анной Поповой в эфире радио «Комсомольская правда», ситуация с заболеваемостью ковидом в Турции «осложняется очень быстро».



РБК напоминает, что многие туристы, которые должны были поехать в Турцию еще в мае 2020 года, перенесли свои туры на май 2021-го из-за вспыхнувшей год назад пандемии.



В 2019 году в Турции побывали в качестве туристов более 7 миллионов россиян.

Как сообщает ТАСС, Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. Предлагается также временно отменить взносы туроператоров в резервный фонд, снизить и отсрочить взносы в другие фонды и субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

В пятницу ситуацию с коронавирусом в Турции обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В тот же день появились сообщения, что Россия может приостановить авиасообщение.

В субботу Стамбул посетил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с ним Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Россией Крыма.

Москва предостерегла Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступил по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри. РИА Новости цитирует слова Лаврова:

«Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», - сказал Лавров по итогам переговоров с египетским министром.​