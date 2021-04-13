Обзор грузинской прессы

Ираклий Джинчарадзе – бывший директор Батумского бульвара отстранен от должности, как утверждает он сам: за высказывание критического мнения, пишет Грузинская служба Радио Свобода. 30 марта в местном сакребуло (орган местного самоуправления) он выступил против передачи части центрального пляжа бульвара в 3380 квадратных метров в 15-летнее пользование гостинице «Ле Меридиан».

«Сегодня большая территория бульвара передана в частную собственность, куда люди просто не могут войти. Я хочу, чтобы все понимали, бульвар – это общественное пространство. У наших детей нет возможности заплатить 40-50 лари за вход на пляж», – сказал тогда Джинчарадзе.

Заседание сакребуло проходило тогда на фоне общественного протеста, местные жители и активисты требовали от городских властей отказаться от обсуждения этого вопроса. Из-за высокого общественного интереса было решено отложить его рассмотрение. Спустя несколько дней представители Министерства экономики Аджарии сообщили, что Ираклий Джинчарадзе отстранен от должности на основании допущенных ранее нарушений:

«Это дело трехлетней давности, тогда я еще был заместителем директора Батумского бульвара. Это обвинение абсурдно, в ближайшие дни представлю общественности аргументы. В отчете аудита нет ничего особенного и публика его увидит. Во время прокладки труб сумма была переведена (компании, занимавшейся ремонтом) неправильно, они обвиняют в этом меня. Это начало их (городских властей) конца. Разве можно так поступать с человеком в 21-ом веке за критическое выступление!? Я буду сражаться за свой город», – сказал Ираклий Джинчарадзе.

В Министерстве финансов и экономики Аджарии категорически опровергают версию об увольнении Джинчарадзе за его критические высказывания, чиновник был отстранен от должности «за хищение бюджетных средств», сказал сегодня министр Джаба Путкарадзе. Заявление сделала и омбудсмен Грузии, Нино Ломджария, она сообщила СМИ, что планирует изучить ситуацию.

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«Экономика Грузии не выдержит очередного локдауна», – уверен вице-президент Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе. Во всяком случае, рестораны, клубы и бары не смогут больше существовать, а возможности в очередной раз брать кредиты не существует, заявил респондент радио «Палитра». Многие объекты, с целью избежать банкротства уже начали прибегать к сомнительным схемам, утверждает он:

«На проспекте Меликишвили есть один клуб, который несколько раз штрафовали (за нарушение ковид-ограничений). Однако каждый раз, когда сюда приходили инспекторы, чтобы оштрафовать клуб, его владельцы переоформляли его как новые ООО. Я даже не могу представить, чтобы страну «закрыли» в очередной раз. Экономика этого не выдержит. А у нас больше нет возможности брать новые долги».

Выход из сложившейся ситуации может быть только в ускорении темпов процесса вакцинации, считает Шота Бурджанадзе, и призывает власти активнее работать в этом направлении, чтобы в государстве не возникла необходимость назначать новый локдаун.

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Актриса и телеведущая Нинуца Макашвили обвинила бывшего мужа, актера Бесо Зангури, в насилии. В эфире передачи «Закрытый конверт» телекомпании «Рустави 2» она сообщила, что Зангури на протяжении лет избивал ее, в том числе перед членами его семьи:

«Я даже не помню, что впервые стало причиной всему этому, я была шокирована. Несмотря на то, что с того момента прошло уже 11 лет, говорить об этом очень сложно. Я помню, что все это он сделал перед своей семьей, я тогда еще была беременна. Я боялась уходить от него, поскольку место имели угрозы. Но я решилась на это, поскольку понимала, что должна увести отсюда ребенка. Я понимаю, почему (женщины) не идут на этот шаг. Я прошу всех, кто сейчас находится в подобной ситуации и думает, что жизнь окончена – как-то собраться с силами. Знайте, никто не имеет права плохо с вами обращаться».

В интервью информационному интернет-агентству netgazeti Бесо Зангури опроверг все эти обвинения: «Если бы я был насильником, то как-то до сих пор показал бы свое лицо», – сказал актер.

Между тем, некоторые неправительственные организации уже заинтересовались этим случаем. «Инцидент должен быть расследован во что бы то ни стало», – заявили в НПО «Партнерство за права человека».