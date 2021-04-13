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Генсек НАТО встретился в Брюсселе с главой МИД Украины
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в процесс сближения Украины с НАТО. Он обвинил Москву в попытках возродить сферу своего влияния. Глава НАТО выступил перед журналистами на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Когда Украина будет готова к членству в НАТО - это будут решать 30 государств - членов НАТО. Никто другой не имеет ни малейшего права пытаться вмешаться в этот процесс», - подчеркнул Столтенберг.
Заседание комиссии НАТО-Украина было созвано по просьбе Украины, чтобы обсудить наращивание Россией войск у границ с Украиной, сообщила «Немецкая волна».
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник, что НАТО сосредоточит вблизи российских границ 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц военной техники. Он выступил на совещании военачальников в Североморске. По словам Шойгу, американские войска перебрасываются из Северной Америки в Европу. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, сказал министр.
НАТО за последние 3 года значительно нарастило военную активность у российских границ. Об этом во вторник на совещании в Североморске сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, Североатлантический союз ежегодно проводит в Европе до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки. Эти мероприятия, считает Шойгу, имеют явную антироссийскую направленность.
Глава российского военного ведомства рассказал, что в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, реализуется американская концепция «4 по 30». Как поясняет «Российская газета», речь идет о том, что в течение 30 суток в Европе могут появиться 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.
Другие новости дня
Белорусский КГБ задержал в Москве автора биографии Лукашенко
КГБ Беларуси сообщило о задержании политолога и общественного деятеля Александра Федуты. Накануне он исчез в Москве. Где он находится сейчас – неизвестно.
Федута – известный пушкинист и политолог, автор книги "Лукашенко. Политическая биография". В этой работе он утверждал, что уже в 1994 году было видно, что политик готовится к авторитарному правлению.
Сам Федута был сотрудником предвыборного штаба Александра Лукашенко на выборах 1994 года, после прихода Лукашенко к власти недолгое время возглавлял управление информации администрации президента Беларуси.
В 1995 году уволился, позднее перешел в ряды противников Лукашенко. На выборах президента Беларуси в 2010 году Федута работал в штабе оппозиционного кандидата, поэта Владимира Некляева.
После он был арестован КГБ и после нескольких месяцев, проведенных в СИЗО, осуждён на два года условно по делу о протестах против результатов выборов в Минске, которые власти назвали массовыми беспорядками. Amnesty International признала Федуту тогда узником совести.
Помимо политической и общественной деятельности, Александр Федута известен также как литературовед, автор работ о творчестве Александра Пушкина и Адама Мицкевича. Подготовил к печати и издал сборник трудов писателя и журналиста XIX века Фаддея Булгарина – уроженца нынешней Беларуси, одной из неоднозначных фигур общественной жизни тогдашней Российской империи.
В 2017 году Александр Федута защитил докторскую диссертацию по литературоведению в Ягеллонском университете (Польша). В качестве публициста и аналитика активно сотрудничает с белорусскими независимыми и оппозиционными изданиями.
Одновременно с Федутой КГБ подтвердило задержание лидера оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт), бывшего кандидата на пост президента Григория Костусёва. Он был задержан накануне вечером в Шклове Могилёвской области, сообщало ранее издание "Наша Нива". Там он живёт. Утверждалось, что позднее он был доставлен в Минск, в следственный изолятор КГБ.
В сообщении КГБ говорится, что Федута и Костусёв задержаны по "непосредственно возникшему подозрению в преступлении". Ведомство пообещало предоставить информацию о задержании "позже".
- Григорий Костусёв - глава Могилёвской областной Коалиции демократических сил, кандидат на выборах президента в 2010 году. В конце марта белорусские власти запретили этой оппозиционной партии проводить акции по случаю Дня воли, утверждая, что их организаторы готовят провокации.
- БНФ входит в оргкомитет по организации "Чернобыльского шляха" – ежегодного шествия белорусской оппозиции, которое проводится 26 апреля – в день аварии на Чернобыльской АЭС. Заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком 9 апреля.
- На президентских выборах в августе 2020 года партия БНФ не стала выдвигать своих кандидатов. "Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно", – заявили тогда в партии. Федута в кампании участия так же не принимал, передаёт "Реформбай".
Правительство США приостановило использование одной из вакцин от ковида из-за возможных побочных эффектов
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендовало штатам приостановить использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации Johnson & Johnson. Поводом стало развитие редкого вида тромбофилии у шестерых женщин, привитых препаратом.
Векторная вакцина Johnson & Johnson была одобрена для применения в США в ускоренном порядке в феврале. Её эффективность, согласно результатам испытаний, приблизительно 66 процентов. Важное отличие вакцины от многих конкурентов заключается в том, что она требует однократного, а не двукратного введения.
К 12 апреля препаратом были привиты больше 6 миллионов 800 тысяч человек в США, говорится в сообщении управления. В шести случаях у привитых было отмечено образование тромбов. 10 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что занимается расследованием четырёх случаев образования тромбов после прививки Johnson & Johnson.
Аналогичный побочный эффект приводил к остановке вакцинации другим препаратом – британской AstraZeneca. В случае с британской вакциной группой риска осложнений оказались женщины. Они в целом более подвержены развитию тромбозов и аутоиммунных заболеваний.
В Великобритании правительство приняло решение не прививать этим препаратом людей в возрасте до 30 лет, если в зоне доступа есть другие препараты. Европейские больницы уже получили рекомендации по диагностике и лечению осложнения – власти ЕС отметили, что польза от вакцинации значительно превышает риски побочного эффекта.
Агентство недр Грузии: информация о месторождениях урана в ущелье реки Риони – фейк
Информация о нахождении урановых месторождений на западе Грузии в ущелье реки Риони, где ведется строительство Намахванской ГЭС, не соответствует действительности. Об этом заявили в Национальном агентстве недр Грузии.
Ведомство призывает граждан воздержаться от распространения непроверенной информации, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы хотим ответить на распространяемую в социальных сетях дезинформацию о наличии урановых месторождений в ущелье Риони, где планируется реализовать проект Намахванской ГЭС. Однозначно заявляем, что наличие урановых месторождений в бассейне реки Риони не регистрируется государственными геологическими фондами, которые включают геологическую информацию, собранную почти за два столетия. Мы считаем, что распространение такой дезинформации направлено на то, чтобы помешать реализации такого важного для энергетики Грузии проекта, как Намахванская ГЭС», – говорится в заявлении ведомства.
Отметим, что ранее в соцсетях распространили информацию о том, якобы главный интерес турецких инвесторов в ущелье реки Риони – урановые месторождения.
Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались на западе Грузии полгода назад. Противники строительства требуют, чтобы все строительные работы были остановлены, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA.
Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство ГЭС на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Правительство Грузии пока не отменяет карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии
Правительство Грузии пока не отменяет 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания Межведомственного координационного совета.
«Совет обсуждает регуляции, действующие в отношении лиц, переходящих с оккупированных територий, и в ближайшее время, после обсуждения эпидситуации, примет последующее решение», – говорится в пресс-релизе грузинского Кабмина.
Глава оперативного штаба при Координационном совете Георгий Гибрадзе при этом напомнил, что пенсионеры, проживающие в Абхазии, а также социально незащищенные лица, лица с ограниченными возможностями и многодетные семьи имеют возможность получать свои пособия без карантина. Карантин, по его словам, не распространяется и на лиц, которым необходимо лечение в грузинских клиниках.
Часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. За последний месяц у разделительной линии и в Тбилиси прошло несколько акций с требованием отменить карантин.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. С февраля срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия остается в заключении
Судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили не изменила меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Оппозиционер остается в заключении.
Сегодняшнее решение еще раз подтвердило, что процесс носит политический характер, – считают адвокаты Мелия.
«Мы продолжим бороться всеми разрешенными законом методами, как внутри страны, так и на европейской арене. На фоне того, что прокуратура и власти два месяца вели пропаганду о том, что якобы Ника Мелия мог внести залог и уйти, сегодня все стало ясным и потребовали заключения», – заявил адвокат Георгий Кондахишвили.
Заседание суда сегодня проходило на фоне акции протеста сторонников оппозиции. На месте была мобилизована полиция.
Суд продолжит рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Мелия 29 апреля.
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
США направят в Германию дополнительно 500 своих военнослужащих
Соединённые Штаты направят дополнительно 500 своих военнослужащих в Германию, заявил в ходе визита в Берлин глава Пентагона Ллойд Остин.
Его слова стали подтверждением того, что новая американская администрация пересматривает планы предыдущего американского президента Дональда Трампа, который намеревался вывести из ФРГ около 12 тысяч военнослужащих США.
"Мы больше не планируем сокращение войск", - подчеркнул Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Остин добавил, что усиление американского контингента на германской территории должно продемонстрировать уровень партнёрства между странами и приверженность Вашингтона своим обязательствам перед НАТО.
Президент США Джо Байден во время предвыборной кампании в прошлом году и после вступления в должность в январе не раз заявлял, что намерен восстановить трансатлантические связи страны с союзниками по НАТО после непростого периода отношений при Трампе.
Также в ходе визита в Германию министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы дискуссии вокруг строительства российского газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря навредили американо-германским отношениям. "Мы заявляли о нашем неприятии этого соглашения и того влияния, которое на самом деле получит Россия. Но мы не допустим, чтобы эта проблема встала на пути наших внушительных связей с Германией", - сказал глава американского оборонного ведомства.
США и ряд стран ЕС не раз заявляли, что трубопровод из России в Германию усилит зависимость этой страны и ЕС в целом от российских газовых поставок, и что это чревато расширением политического влияния Москвы.
Российские власти всегда подчёркивали, что считает "Северный поток - 2" исключительно экономическим проектом.
Навальный подал в суд на ИК-2 из-за того, что ему не передают Коран
Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области, подал в суд на руководство исправительного учреждения. По словам политика, причиной для этого стало то, что ему не передают книги, в частности священную книгу мусульман Коран. Об этом сообщает на странице Навального в Instagram.
Оппозиционер утверждает, что хотел находясь в заключении изучить и понять Коран и Сунну Пророка. "Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца." - говорится в посте Навального.
Политик утверждает, что сотрудники колонии намерены проверять на экстремизм каждую книгу, в том числе и Коран. По словам Навального, он уже месяц ведёт диалог о том, чтобы ему предоставили заказанные им книги.
Ранее сообщалось, что администрация колонии угрожает Навальному, который почти две недели держит голодовку, принудительным кормлением. С момента отказа от пищи оппозиционер потерял 8 килограммов веса, а с момента прибытия в колонию в середине марта – 15 килограммов. Сейчас вес Навального составляет 77 килограммов.
- Алексей Навальный отправлен в колонию решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля по делу "Ив Роше". Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Навальный жалуется на здоровье. 31 марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Врачи в колонии обнаружили у него на МРТ две грыжи. Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали высокую температуру и сильный кашель.
- Его личный врач, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и его адвокаты настаивают, что политик не получает адекватной медицинской помощи. ФСИН утверждает, что политику оказывают необходимую помощь.
Партия «Граждане» приглашает абхазского бизнесмена Бенура Квирая в Тбилиси
Депутаты парламента Грузии от партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани готовы пригласить в Тбилиси абхазского бизнесмена Бенура Квирая, чтобы обсудить с ним «лучшее будущее и перспективы отношений грузин и абхазов». Об этом Элисашвили заявил, выступая в парламенте.
«Наверное, несколько недель назад в соцсетях все посмотрели одно видео. Абхаз, который, кстати, прошел войну против нас, пил тост за грузинского друга. Этот мужчина – Бенур Квирая. В 1994 году он даже был командиром одного из подразделений. Да, он воевал против нас, но он разбил сквер на имя грузинского друга, Давида Кварацхелия, и не постеснялся рассказать об этом. Он был советником тамошнего, самопровозглашенного президента, господина Бжания, и отважился приехать сюда, встретиться с грузинами, своими друзьями, выпить тост, и во всеуслышание рассказал об этом, после чего на него обрушился гнев», – заявил Элисашвили.
По словам грузинского оппозиционера, Квирая беспокоит бедность и бесперспективность Абхазии. Лидер партии «Граждане» также рассказал, что недавно провел онлайн-встречу с работающими на абхазскую тематику НПО, в ходе которой познакомился и с живущим в Болгарии Давидом Кварацхелия, который, по его словам, также участвовал в войне – с грузинской стороны.
- Сторонники абхазской оппозиции 2 марта собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Ника Мелия заявил, что в тюрьме он похудел на 19 килограммов
В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос о мере пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Суд должен либо продлить арест, либо освободить политика из-под стражи.
Перед началом заседания один из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава сказал, что Мелия находится «в хорошей форме». На что сам Ника Мелия ответил, что в заключении «похудел на 19 килограммов».
Заседание проходит на фоне акции протеста. На месте мобилизована полиция, – пишет СОВА.
Адвокат оппозиционера Георгий Кондахишвили не рассчитывает на то, что суд примет решение об освобождении Мелия. Вместо ареста судебная инстанция может избрать в его отношении залог, но политик ранее категорически отказывался его платить. По словам Кондахишвили, они выступают против любой меры пресечения, поскольку считают ее незаконной.
«Мне очень сложно делать прогноз, поскольку судебный процесс выходит за рамки правового поля. Есть политическое решение, которое будет озвучено. Я действительно не жду разумного решения от правительства, потому что все согласны с тем, что Ника Мелия находится в незаконном политическом заключении», – заявил адвокат.
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
ВОЗ передала Абхазии очередную партию гуманитарной помощи
Очередная партия гуманитарного груза, предоставленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), прибыла в Сухуми.
Как пишет «Апсныпресс», в состав гуманитарного груза входят средства для проведения тестирования на коронавирус SARS-CoV-2, кислородные концентраторы, медицинские халаты и контрольно-диагностические приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом. Все это необходимо для более эффективного выявления и лечения случаев новой коронавирусной инфекции.
Гуманитарная помощь направлена в Республиканскую бактериологическую лабораторию санитарно-эпидемиологической службы, а также в больницы, где проходят лечение больные с COVID-19.
Данные средства приобретены непосредственно из фондов ВОЗ и финансовой поддержке Европейского Союза.
Сообщается, что представители ООН, ВОЗ и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев намерены и впредь изыскивать возможности оказания помощи Абхазии в предотвращении распространения и лечении COVID-19, а также будут продолжать оказывать поддержку населению Абхазии c тем, чтобы минимизировать воздействие пандемии на повседневную жизнь.
Общей координацией вопросов поставки гуманитарного груза занималась постоянного представитель ООН Сабина Махль при содействии УВКБ ООН.
Югоосетинский парламент не поддержал кандидатуру Савченко на должность генпрокурора
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия на сегодняшней сессии большинством голосов не поддержали представление президента Анатолия Бибилова по кандидатуре Виталия Савченко на должность генпрокурора. Как пишет агентство «Рес», голосование было открытым, на сессии присутствовал сам Савченко.
Вице-спикер парламента Александр Плиев перед голосованием поинтересовался, есть ли у представленной кандидатуры югоосетинское гражданство. Он предположил, что нарушается закон о гражданстве.
Представитель Бибилова в парламенте Анна Кумаритова, в свою очередь, отметила, что «закон о гражданстве не нарушен».
Сегодня же депутаты единогласно проголосовали за освобождение от должности генпрокурора Урузмага Джагаева, пятилетний срок полномочий которого истек 6 апреля.
Согласно югоосетинскому законодательству, если предложенная президентом кандидатура на должность генпрокурора не получит требуемого количества голосов депутатов парламента, то президент в течение 30 дней представляет законодательному органу новую кандидатуру. При этом в отсутствие генерального прокурора его обязанности исполняет первый заместитель.
- Виталию Савченко 35 лет. Он родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. По настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это Урузмаг Джагаев, который был начальником следственного управления УВД по городу Сочи.
- Часть депутатов ранее заявила, что не поддержит кандидатуру Савченко, так как он не имеет никакого отношения к Южной Осетии, а также не имеет опыта работы в данном направлении.
G7 потребовала от России прекратить провокации у границ Украины
Министры иностранных дел стран "Cемёрки", а также представитель Евросоюза выразили обеспокоенность наращиванием концентрации войск России у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву остановить их.
"Эти масштабные передвижения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающие и дестабилизирующие действия", - говорится в совместном заявлении G7. Министры
призвали Россию немедленно снизить напряжённость в соответствии с её международными обязательствами, а также соблюдать принципы ОБСЕ о прозрачности передвижения военных.
Единственным путем к политическому урегулированию конфликта на востоке Украины является выполнение минских договоренностей, отмечается в заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
О передвижении российских войск сообщалось ещё в марте. Об этом, в частности, писала газета The New York Times, а также сообщала группа Conflict Intelligence Team (CIT). По их данным, перемещение военных наблюдалось в Ростовской и Воронежской областях, а также в аннексированном Россией Крыму.
По оценкам CIT, концентрация российских войск у границы с Украиной — максимальная с 2015 года. 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Россия разместила у границы с Украиной и в Крыму более 80 тысяч военных.
В Кремле заявляют, что перемещение российских войск по своей территории не должно никого волновать, одновременно угрожают Украине "последствиями" в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе.
Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца Украины", заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Власти Украины отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос от 26 марта провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе. Москва утверждает, что не получала запросов от Киева о телефонных переговорах президентов России и Украины.
Грузинский экспорт в марте вырос на 30%, импорт на 18%
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в марте текущего года внешнеторговый оборот страны вырос на 21% по сравнению с мартом прошлого года и составил 1,09 млрд долларов США.
В Грузстате сообщили, что в марте экспорт грузинской продукции увеличился на 30,8% и достиг 326 млн. долларов, импорт же вырос на 17,7% и составил 767,9 млн. долларов.
При этом за три месяца (в январе-марте текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го) внешнеторговый оборот снизился на 0.3%: экспорт вырос на 5,3%, импорт же сократился на 2,4%.
В 2020 году спад экспорта грузинской продукции составил 12%, импорт в Грузию сократился на 15.9%.
Третья волна коронавируса в Грузии: 1374 новых случая
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3894 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов.
За сутки в стране выявили 1374 новых случая коронавируса (из них в Тбилиси – 756). По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 19 января. Накануне провели 37 524 теста: PCR-тестов – 9446, экспресс‐тестов на антиген – 28 078.
Выздоровели еще 422 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 290 129, выздоровевших – 278 251.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 3,66%, за последние 14 дней составляет 2,46%, за неделю – 2,58%.
Зеленский: Украине нужна помощь для вступления в НАТО, «не слова»
Если Соединённые Штаты и их союзники хотят, чтобы Украина в будущем вступила в НАТО, они должны "прямо об этом сказать" и предпринять практические шаги для помощи Украине добиться этого. "Слов недостаточно". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. Он побеседовал с журналистами несколько дней назад, во время посещения линии разграничения в зоне конфликта в Донбассе.
Зеленский посетил украинских военных на фоне обострения обстановки в зоне конфликта и сообщений о стягивании российских войск к границе.
Отвечая на вопрос о возможном российском вторжении, Зеленский сказал, что такое вторжение на Украине с 2014 года считают реальным и готовы к нему.
По словам Зеленского, Соединённые Штаты являются "хорошим другом" для Украины, однако президент США Джо Байден, по его мнению, "должен делать больше" для того, чтобы удержать Россию от агрессии.
Вступление в НАТО, по словам украинского президента, является гарантией безопасности, поскольку агрессия против страны-члена этого союза считается агрессией против всех союзников.
Представители НАТО неоднократно заявляли, что двери Североатлантического союза открыты для Украины, однако стране до сих пор не был предоставлен План действий по членству в НАТО - это необходимый этап на пути к вступлению в союз.
Российская сторона, помимо прочего, оправдывала аннексию Крыма в 2014 году в том числе возможным вступлением Украины в НАТО, которое, как утверждалось, может представлять для России угрозу.
Страны Запада и США выступают в последние дни в поддержку Украины и с призывами к Москве объяснить смысл перемещения своих войск и принять меры по деэскалации ситуации на границе. Москва, в свою очередь, обвиняет Украину в намерении начать наступление против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе.
Инцидент в Миннесоте: президент Байден ознакомился с видеокадрами
Президент США Джо Байден призвал жителей города Бруклин-Сентер к спокойствию и соблюдению порядка - после воскресного инцидента, в котором погиб местный житель, молодой афроамериканец. Байден заявил, что ознакомился с видеокадрами, записанными на нагрудную камеру стрелявшего полицейского. "Мы знаем, что боль гнева и травмы среди чернокожих жителей - реальна. Но это не оправдывает насилия и погромов", сказал президент США, выступая в понедельник перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
Видеокадры, зафиксированные нагрудной камерой полицейского, были обнародованы менее чем через сутки, после трагедии. Начальник городской полиции Тим Гэнон описал гибель 20-летнего Данте Райта как ошибку - полицейский, по всей веростности, судя по зарегистрированному голосовому предупреждению, хотел достать шокер, но вырвал из кобуры пистолет и выстрелил. "
Мэр города Бруклин-Сентер в штате Миннесота публично пообещал расследовать причину, по которой патрульный полицейский стрелял в молодого чернокожего водителя, сообщил "Голос Америки".
В воскресенье Данте Райт, находясь за рулём, был остановлен полицейским патрулём за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошёл за несколько часов до начала в том же штате очередного заседания суда по делу о гибели в мае прошлого года афроамериканца Джорджа Флойда. Здание суда, где слушается дело о гибели Флойда, находится в 16 километрах от городка, где произошла новая трагедия.
Вскоре после инцидента, в Бруклин-Сентер вспыхнули беспорядки. Полиция ввела особый ограничительный режим.
"Всем нам сейчас очень больно. И мы признаём, что этот инцидент произошел в самый неудачный момент", – заявил мэр города Майк Эллиотт. - "Мы тщательно во всем разберемся, – заверил он. – Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться правосудия для Данте Райта".
Мать погибшего, Кэти Райт, рассказала журналистам в воскресенье, что сын позвонил ей и сообщил, что полиция остановила его за нарушение правил дорожного движения: на зеркале заднего вида его машины висели освежители воздуха, что является незаконным в Миннесоте. По словам Райт, она слышала, как полицейские приказывали ее сыну выйти из машины.
В заявлении полиции говорится, что партуль остановил машину Райта около 14 часов в воскресенье и обнаружил, что на водителя ранее был выдан ордер на арест, сообщила местная пресса. Когда полиция попыталась задержать молодого человека, он вернулся в машину с явным намерением уехать. Один из полицейских выстрелил в него. Нагрудная камера записала возглас: "О, чёрт! Я убила его" (стреляла, как выяснилось, женщина-полицейский). По предварительным сведениям, единственный выстрел оказался смертельным. В это время водитель, по всей вероятности, уже держал ногу на газе, автомобиль тронулся с места. Через несколько секунд он врезался в другую машину. Кроме погибшего молодого человека, других пострадавших нет.
Япония начнет сброс воды с атомной электростанции «Фукусима» в океан
Во вторник на заседании правительства Японии было принято решение о сбросе в океан воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на атомной электростанции "Фукусима", разрушенной в 2011 году в результате землетрясения и цунами.
1,25 миллиона тонн радиоактивной воды находится сейчас в специальных отстойниках, расположенных на территории электростанции. Они постоянно пополняются, поскольку продолжается утечка воды из-под герметичной оболочки ядерного реактора. Ожидается, что эти хранилища будут переполнены к концу следующего года.
По словам премьер-министра Японии Есихидэ Cyги, слив воды в Тихий океан является "наиболее реалистичным вариантом". Окончательная консервация электростанции невозможна без разрешения проблемы радиоактивной воды. Вопрос слива воды в Тихий океан обсуждался японским правительством несколько лет на фоне общественных протестов и беспокойства относительно последствий такого шага для окружающей среды.
Согласно плану, перед сбросом в океан радиоактивная вода будет подвергнута очистке, после которой в воде останется в заметных объемах лишь один радиоактивный компонент - тритий, который, как считается, в небольших количествах не представляет опасности для человека и окружающей среды.
Сброс воды должен начаться через два года после строительства сооружений для ее очистки, этот процесс займет около тридцати лет и будет проходить под контролем Международного агентства по атомной энергии.
The Lancet: британский штамм не приводит к более тяжелой форме COVID-19
Вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года, так называемый британский штамм, не приводит к более тяжёлым формам COVID-19. К таким выводам пришли авторы исследований, опубликованных в медицинских журналах The Lancet Infectious Diseases и The Lancet Public Health.
Статья в The Lancet Infectious Diseases основана на наблюдении в двух лондонских больницах. Исследователи изучили данные 341 пациента. Среди заразившихся британским штаммом болезнь протекала в тяжелой форме или привела к летальному исходу в 36 процентах случаев. А среди больных, у которых нашли иной вариант возбудителя инфекции, этот показатель составил 38 процентов.
Описанное в The Lancet Public Health исследование основывается на гораздо большей выборке – почти 37 тысяч человек, которые сообщили о положительном тесте на коронавирус и описывали свои симптомы на протяжении болезни в мобильном приложении. Ученые на основании данных о местоположении пациентов не выявили связи между течением COVID-19 и распространением британского штамма в регионе, где находится пациент.
При этом авторы обоих исследований подтвердили, что выявленная в Великобритании мутация примерно в 1,35 раза заразнее первоначального варианта.
- Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Позже стало известно об южноафриканском и бразильском штаммах. На британский штамм, по оценкам экспертов, приходится сейчас около половины заражений в Европе. В ВОЗ пришли к выводу, что новые варианты вирусов более заразны, но не более смертельны, существующие вакцины против них эффективны.
В Абхазии выявлено 30 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 261 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, 27 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ - 11.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 721 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13 274 человека.
Премьер-министр Грузии поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан. Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 12 апреля.
«Сердечно поздравляю всех мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан и желаю вам достойно, с верой и терпением его завершения. Я очень ценю ваш большой вклад в общественную жизнь нашей общей родины, в построение ее будущего. Ваша уникальная культура и традиции - это богатство нашей страны, неотъемлемая часть ее разнообразия.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и мира», - говорится в поздравлении.
Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистины, информирует агентство «Новости-Грузия». В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.
Согласно исламской традиции, Рамадан - это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. Это произошло, когда в «ночь предопределения» архангел Джабраил (Гавриил в христианской традиции) открыл ему первую суру Корана.
В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Несоблюдение поста без уважительной причины считается грехом. Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники, однако по окончании путешествия они должны поститься положенное время. Также Рамадан это время благочестивых дел – принято раздавать в общине милостыню и помогать ближним.
В этом году первым днем поста считается 13 апреля, последним - 12 мая. Завершается пост праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который в этом году будет отмечаться 13 мая.
Госсекретарь США обсудил с главой НАТО ситуацию вокруг Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник необходимость незамедлительного прекращения концентрации российских войск вблизи границы с Украиной.
Как отмечается в сообщении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Неда Прайса, Блинкен и Столтенберг подчеркнули необходимость немедленного прекращения со стороны России агрессивных военных приготовлений вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.
Среди других вопросов обсуждались перспективы продвижения мирного процесса в Афганистане и вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО, говорится далее в документе.
Беседа Энтони Блинкена и Йенса Столтенберга состоялась в преддверии поездки главы Госдепартамента в Брюссель, сообщил «Голос Америки».
Также в понедельник главы МИД стран «Большой семерки» (G7) и внешнеполитического ведомства ЕС призвали Россию прекратить «провокации» близ границы с Украиной.
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в понедельник заявила, что, по данным украинской стороны, Россия стянула к границам Украины группировку в 80 тысяч военных – в том числе 40 тысяч в Крыму.
- По словам Мендель, Зеленский направлял президенту России Владимиру Путину запрос о переговорах, но ответ на него до сих пор не был получен. В Кремле такой запрос отрицают.
- Российская сторона не отрицает перемещения войск, однако заявляет, что они не представляют ни для кого угрозы. В то же время в Москве утверждают, что, если Украина начнет наступление на позиции сепаратистов в Донбассе, Россия может вмешаться в ситуацию.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня
Россия приостанавливает пассажирские авиаперелеты в Турцию на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. Решение об этом принято в понедельник Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России. Ограничения распространяются на полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции.
О решении сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По ее словам, сохранятся только два рейса в неделю на маршруте Стамбул-Москва. Также должны быть организованы так называемые «вывозные рейсы» для российских туристов, находящихся в Турции.
Также до 1 июня приостановлено авиасообщение с Танзанией. С этой страной его открыли одним из первых - после почти полной отмены авиарейсов из России в марте прошлого года.
По оценке, высказанной на днях главой Роспотребнадзора Анной Поповой в эфире радио «Комсомольская правда», ситуация с заболеваемостью ковидом в Турции «осложняется очень быстро».
РБК напоминает, что многие туристы, которые должны были поехать в Турцию еще в мае 2020 года, перенесли свои туры на май 2021-го из-за вспыхнувшей год назад пандемии.
В 2019 году в Турции побывали в качестве туристов более 7 миллионов россиян.
Как сообщает ТАСС, Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. Предлагается также временно отменить взносы туроператоров в резервный фонд, снизить и отсрочить взносы в другие фонды и субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.
В пятницу ситуацию с коронавирусом в Турции обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В тот же день появились сообщения, что Россия может приостановить авиасообщение.
В субботу Стамбул посетил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с ним Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Россией Крыма.
Москва предостерегла Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступил по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри. РИА Новости цитирует слова Лаврова:
«Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», - сказал Лавров по итогам переговоров с египетским министром.
Российская делегация не поедет на весеннюю сессию ПАСЕ
Российская делегация не поедет на весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбург. Об этом в понедельник заявил глава делегации Петр Толстой. По его словам, российские депутаты и сенаторы будут работать на сессии «дистанционно».
Причиной отмены поездки во Францию он назвал рост числа случаев заражения коронавирусом в этой стране и введенный там комендантский час, а также «наличие большого количества работы, которая связана с посланием президента РФ Федеральному собранию».
Сессия ПАСЕ открывается 19 апреля. Послание Путина намечено на 21 апреля.
При этом, как сказал Толстой, в ПАСЕ «множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой: это касается крымских татар, это касается Навального, это касается так называемой проблемы политзаключенных в России».
Толстой ожидает, что ПАСЕ примет резолюции по этим проблемам в трактовке, неприемлемой для Москвы. Такого же мнения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он сказал, что в ПАСЕ по итогам дебатов будет принята резолюция по вопросу об оппозиционере Алексее Навальном, и не исключил, что формулировки этой резолюции могут подтолкнуть Россию к тому, чтобы «из организации, может быть, и выйти».
Зимой на сессии ПАСЕ вопрос о Навальном уже поднимался - были проведены дебаты о его отравлении и уголовном преследовании в России. Был назначен спецдокладчик по этому вопросу, который должен представить свой доклад на весенней сессии. За прошедшие три месяца суд в России успел отправить Навального в колонию, обвинив в нарушении условий испытательного срока по старому уголовному делу. Сейчас Навальный держит в колонии голодовку, добиваясь медицинской помощи.
В Петербурге полностью сгорела Невская мануфактура, погиб пожарный
В Санкт-Петербурге полностью сгорело здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Пожар начался в понедельник в районе 12 часов дня, ему присвоили пятый - наивысший - уровень сложности. К восьми часам вечера огонь так и не смогли потушить, агентство «Интерфакс» сообщает, что он перекинулся на соседнее здание, в котором находится хостел. Его постояльцев эвакуировали.
Ликвидацией пожара занимаются более 220 спасателей. Один из них погиб, по предварительным данным - при обрушении кровли, еще двое госпитализированы. СМИ сообщают о втором погибшем пожарном, но официально эта информация не подтверждена. Общая площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. Проверку произошедшего проводит и прокуратура.
Здание Невской мануфактуры было построено в середине 18-го века. До революции 1917-го года в нем находилось «товарищество шерстяных изделий» английского купца Джеймса Нортона. В советское время после национализации фабрика получила название «Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана», а после распада СССР и акционирования - ОАО «Невская Мануфактура». В последние годы помещения фабрики сдавались под офисы и склады. В одном из них, по предварительным данным, и начался пожар.
СМИ сообщают, что надзорные органы неоднократно фиксировали нарушения противопожарной безопасности в арендуемых помещениях Невской мануфактуры, но они не были устранены. Отмечается также, что сгоревшее здание было признано властями Петербурга объектом исторического наследия.
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