Генсек НАТО встретился в Брюсселе с главой МИД Украины

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в процесс сближения Украины с НАТО. Он обвинил Москву в попытках возродить сферу своего влияния. Глава НАТО выступил перед журналистами на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Когда Украина будет готова к членству в НАТО - это будут решать 30 государств - членов НАТО. Никто другой не имеет ни малейшего права пытаться вмешаться в этот процесс», - подчеркнул Столтенберг.

Заседание комиссии НАТО-Украина было созвано по просьбе Украины, чтобы обсудить наращивание Россией войск у границ с Украиной, сообщила «Немецкая волна».

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник, что НАТО сосредоточит вблизи российских границ 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц военной техники. Он выступил на совещании военачальников в Североморске. По словам Шойгу, американские войска перебрасываются из Северной Америки в Европу. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, сказал министр.

НАТО за последние 3 года значительно нарастило военную активность у российских границ. Об этом во вторник на совещании в Североморске сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, Североатлантический союз ежегодно проводит в Европе до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки. Эти мероприятия, считает Шойгу, имеют явную антироссийскую направленность.

Глава российского военного ведомства рассказал, что в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, реализуется американская концепция «4 по 30». Как поясняет «Российская газета», речь идет о том, что в течение 30 суток в Европе могут появиться 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.