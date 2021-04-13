«Последний из ушедших» вновь на сухумских подмостках

Абхазский государственный молодежный театр вчера показал зрителям постановку «Последний из ушедших» по роману Баграта Шинкуба. Это важный момент в жизни труппы театра. Во-первых, спектакль посвящен не так давно погибшему коллеге Бадри Чантурия. А во-вторых, показ «Последнего из ушедших» означает, что театр вернулся к работе после почти годового перерыва из-за пандемии коронавируса. Центральный выставочный зал и Русдрам (Русский театр драмы имени Фазиля Искандера) функционируют в полную силу уже несколько недель, радуя зрителей новыми, яркими проектами. И вот, наконец, к ним присоединилось еще одно культурное учреждение.

Абхазский государственный молодежный театр, который выступает на сцене Драматического театр имени Самсона Чанба, вернулся к работе показом «Последний из ушедших». Этот спектакль, премьера которого состоялась в мае 2019 года, поставил Аляс Авидзба по одноименному роману Баграта Шинкуба. Эта история о трагической судьбе убыхского народа, который был вынужден покинуть свою родину во время Кавказской войны. Директор и актер Молодежного театра Аслан Еник рассказал о том, какая задача стояла перед его творческим коллективом, и кому посвящен первый в этом году показ «Последнего из ушедших»: «Как все остальные культурные учреждения мы были на карантине, естественно, тоже не работали. Но, когда пошло послабление мер, мы начали постепенно выходить и работать. Вы, наверное, знаете, что наш сотрудник погиб в аварии. В основном мы занимались тем, что заменяли его новыми актерами. Он был задействован в 10 спектаклях и их все надо было восстановить. И вот сегодня у нас первый выход после карантина. Мы ставим спектакль в память о Бадри Чантурия. Он играл молодого Зауркана Золака. Это была одна из главных ролей, которую сейчас исполняет Аляс Авидзба. Конечно, я смотрю на репетиции и вижу, что ему очень тяжело входить в роль. Но всеми усилиями мы друг другу помогаем. Всем тяжело из-за гибели нашего актера, но на этом нельзя останавливаться. Тем более, что Бадри Чантурия любил свое дело, он жил театром. Зная это, все наши актеры работают с полной отдачей». На сегодняшний день в репертуаре театра 14 спектаклей, из них удалось восстановить половину, работа над остальными еще впереди. При этом Молодежный театр с надеждой смотрит в будущее и готовится к новым проектам.

Аслан Еник подчеркнул, что на оставшуюся часть года планов у его коллектива много: «Мы получили приглашение на открытый международный театральный фестиваль «Госпожа Удача» в город Луганск. Он будет проходить с 20 по 27 апреля. Едем со спектаклем «Последний из ушедших». А так в планах еще три премьеры на этот год. Скоро у нас намечается премьера спектакля «В день Пасхи». Авторы произведения – Михаил Мархолия и Лев Арнаут, а постановщиком выступил Шалва Гицба. Мы еще не определились, в какой день будем играть. Я думаю, это будет в начале или в середине мая. Надо будет договариваться с руководством драматического театра. У них тоже свой репертуар, мы должны это решить сообща. После этого у нас еще две премьеры намечаются: в конце лета и осенью. Название одной – «Госпожа Министерша». Это комедия хорватского драматурга Бронислава Нушича. А вторая премьера будет по произведению Алыксы Джения «Нельзя топтать цветы». Инсценировку делает Аляс Авидзба. А ближе к Новому году мы хотим поставить спектакль для детей с разными героями наших сказок».