Пропавшие соратники Навального в Дагестане нашлись в полиции

Координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале Эдуард Атаев и помогавший ему общественник Мурад Манапов задержаны полицией по обвинению в административном правонарушении. Ранее оба перестали выходить на связь после открытия штаба. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Поиски Атаева заняли около двух суток, а Манапова – более суток, все это время местонахождение активистов оставалось неизвестным. "Мы рады тому, что это не уголовное дело. Также рады, что, по предварительной информации, никаких пыток не применялось."- сообщил сотрудник федерального штаба Навального Руслан Аблякимов.

Манапов выйдет на свободу уже 14 апреля, а Атаев получил десять суток административного ареста, которые он отбывает в Хасавюрте. Его намерен посетить адвокат, чтобы ознакомиться с постановлением о привлечении его к ответственности.

В системе ГАС "Правосудие" есть информация о том, что Хасавюртовский районный суд Дагестана 11 апреля рассмотрел в отношении Атаева административное дело по статье о "неповиновении законному требованию сотрудника полиции". Максимальное наказание по ней – 15 суток ареста.

50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.