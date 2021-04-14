Депортированный из Франции чеченец находится в полиции Урус-Мартана

Уроженец Чечни Магомед Гадаев, депортированный из Франции и переданный чеченским полицейским в Новом Уренгое, содержится в отделе полиции Урус-Мартана. Об этом сообщила представитель Human Rights Watch в России Татьяна Локшина со ссылкой на адвоката. С её слов, защитника к Гадаеву пока не допустили, пишет "Кавказский узел".

По информации, полученной от его родственников, утром 13 апреля полицейские привели Гадаева в дом его родителей в Закан-юрте. Ему дали возможность кратко поговорить с матерью. Сотрудники силовых структур Чечни заверили мать Гадаева, что хотя он задержан, никакого вреда ему не причинят, и посоветовали обращаться по его поводу в полицию Урус-Мартана, рассказала Локшина.

По её данным, адвокат Семен Цветков, находясь в Грозном, в течение всего дня выяснял, где находится Гадаев, но получал от представителей различных силовых структур ответ, что у них нет никакой информации о деле депортированного.