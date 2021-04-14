О самом дорогом – Хвиче Кварацхелия

Самый перспективный футболист сборной Грузии, – так в последнее время отзываются о полузащитнике Хвиче Кварацхелия местные СМИ. Подкрепила это мнение и новость о том, что известный немецкий сайт transfermarkt оценил спортсмена в 15 миллионов евро.

Самый дорогой футболист Грузии – теперь это звание, благодаря одному из крупнейших спортивных сайтов – transfermarkt, носит полузащитник национальной сборной Грузии и казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Цена за футболиста, назначенная этим интернет ресурсом, поднялась на 5 миллионов евро и сейчас составляет 15 миллионов. Для сравнения: второе место среди самых «ценных» грузинских игроков, по мнению сайта, занимает Давид Хочолава, его transfermarkt оценивает в 3,5 миллиона евро.

Сразу нужно отметить, что стоимость игроков, назначенная ресурсом – оценочная, рейтинговая, впрочем, за этими данными следит большинство представителей мировой спортивной общественности. А для фанатов Хвичи эта новость и вовсе стала показателем его успеха. И действительно, в последнее время 20-летний спортсмен неоднократно проявлял себя на поле: в российской премьер-лиге забил 4 гола за «Рубин» в текущем сезоне, а играя за сборную Грузии в трех последних отборочных матчах Чемпионата мира 2022 – 2 гола в ворота испанцев и греков. Успехи молодого футболиста не остались незамеченными в ведущих европейских клубах. Многие известные международные СМИ писали, что о Кварацхелия наводят справки дортмундская «Боруссия», «Ювентус», «Милан», «Бавария» и другие гранды. Вот как это прокомментировал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов:

«Предложения? Уверен, что скоро пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя», – цитирует Сайманова российский сайт soccer.ru.

Так в чем именно заключается ценность Кварацхелия? Своим мнением на этот счет делится спортивный журналист Отар Маглакелидзе:

«Он индивидуалист, очень техничный, сильный и перспективный игрок. У него действительно есть все, чтобы стать «большим» футболистом, остается лишь работать над собой с таким же рвением как сейчас. Нужно и немного везения. Хочется верить, что после большой паузы в каком-нибудь европейском гранде появится грузинский футболист в лице Кварацхелия. Уверен, это станет стимулом не только для него, но в целом нашей сборной».

У Кварацхелия еще все впереди уверен и спортивный журналист Давид Клибадзе. Впрочем, сравнивать футболистов по их «стоимости», что сейчас делают многие грузинские СМИ, он считает неприемлемым:

«Сейчас сравнивают, сколько платили за Кинкладзе, за Арвеладзе – это абсурдные сравнения. В начале 60-ых итальянский клуб «Фиорентина» планировал купить Пеле у бразильского «Сантоса», тогда он был уже дважды чемпионом мира. Предложили 300 000 долларов и говорили, что это фантастическая цена. А «Барселона» купила Марадонну у «Наполи» за 8 миллионов долларов, поэтому абсурдно сравнивать тогдашние цены с сегодняшними. Сегодня 15 миллионов за футболиста – очень мало. Вообще сравнивать их по ценам – бессмысленно, они ценятся за то, как играют».

Кварацхелия же только начинает карьеру и ему предстоит пройти довольно тяжелый путь для того, чтобы, в случае попадания в серьезные европейские клубы, играть на уровне ведущих игроков, считает Давид Клибадзе. Впрочем, для этого у него есть талант и время, уверен журналист:

«Хвича Кварацхелия проявился в сегодняшнем футболе, потому что у него есть одно врожденное качество, которое не может быть приобретено – это «дар дриблинга». Бывает, когда матчи заканчиваются так, что ни один футболист даже не пытается обвести соперника, а он делает это и у него это получается, потому он и так заметен на их фоне. Вообще, у Хвичи много достоинств, но ему придется пройти большой путь».

Очередную игру Кварацхелия за национальную сборную Грузии можно будет увидеть 2 июня, когда пройдет товарищеский матч с Румынией.