Второй пошел!

Урузмаг Джагаев преподнес югоосетинской общественности последний сюрприз. На прощальной встрече с сотрудниками Генпрокуратуры он представил исполняющим обязанности не первого заместителя Сергея Битиева, как того требовал закон и ожидали наблюдатели, а другого зама – Магомеда Багаева. «Эхо Кавказа» выяснило, что Битиева накануне неожиданно отстранили от должности.

Согласно закону, до утверждения парламентом новой кандидатуры на пост генпрокурора, его обязанности исполняет первый заместитель. В случае «отсутствия Генерального прокурора РЮО и его первого заместителя или невозможности исполнения ими своих обязанностей - заместитель Генпрокурора РЮО». Первым заместителем с 2012 года является Сергей Битиев, два остальных зама – Магомед Багаев и Ирина Цховребова.

Еще вчера Битиева ожидали увидеть временным исполняющим обязанности, однако сегодня сотрудникам ведомства представили в этом статусе Магомеда Багаева, второго заместителя, причем сделал это сам экс-генпрокурор Урузмаг Джагаев во время прощальной встречи с коллективом.

По информации «Эха Кавказа», Сергей Битиев со вчерашнего дня отстранен от должности. Сам Битиев подтвердил «Эху», что ему сообщили об инициировании в отношении него служебной проверки, правда, по какому факту, пока не уведомили.

По мнению югоосетинского общественника Тимура Цхурбати, происходящее говорит о том, что и после отставки экс-генпрокурор Джагаев не собирается возвращаться в Сочи, мало того, он попытается быть активным игроком на югоосетинском политическом поле:

«Я не думаю, что он уедет. Думаю, он будет пытаться и дальше влиять на ситуацию. Как это у него получится, мне сказать трудно. Но учитывая, как он вцепился во власть, ожидать того, что он просто уедет, было бы наивно».

Другое дело, продолжил Цхурбати, что против экс-генпрокурора играет много факторов. К примеру, что он не принимал участия в боевых действиях на родине. Кроме того, с уходом с должности Джагаев теряет и административный ресурс, и мало чем сможет помочь на предстоящих президентских выборах президенту Бибилову, членом команды которого является:

«Присутствие Урузмага Джагаева никак ему не поможет. Наоборот, вот сейчас проголосовали против Савченко, а Савченко, я думаю, все-таки был подан с подачи Урузмага. Это говорит о том, что уже на собственном корабле «Единой Осетии» происходят изменения. Я не ожидал, что так много голосов отдадут против Савченко. По-моему пониманию, ему (Джагаеву) ловить здесь нечего, хотя он попытается, но потом перестанет, потому что без административного ресурса он никто. Есть узкий круг его друзей, они его, конечно, будут поддерживать, но в общем он не пользуется любовью. Мне трудно оценить результаты его деятельности, но я оцениваю их по одному критерию: может, он очень хороший прокурор, но один факт, что ради того, чтобы успокоить народ, надо было уйти с должности, когда семья Джабиева Инала протестовала. Ради спокойствия народа. Но чего он вцепился в эту должность?»

Кроме того, возбуждение уголовных дел на некоторых оппозиционных депутатов, продолжает Цхурбати, говорит не в пользу бывшего генпрокурора:

«Мне сложно оценивать эти дела с объективной точки зрения, но если он, Джагаев, за закон, то почему он не возбуждал их раньше? А сейчас это выглядело как использование должности для шантажа, для решения своих задач, а не для утверждения верховенства закона».

О новой креатуре Урузмага Джагаева – Магомеде Багаеве, известно, что работает в ведомстве давно. Засветился в процессе ареста и возбуждения уголовных дел против Георгия Кабисова. На судах сам экс-министр связи неоднократно рассказывал о роли Багаева во время обысков в его доме в ноябре 2017 года и о том, что именно из его кабинета в прокуратуре на тот момент сотрудника СВР забрали в подвал КГБ, где без еды и постельного белья Кабисов провел некоторое время. Магомед Багаев много лет является и членом Центральной Избирательной комиссии. Недавно был награжден президентом Анатолием Бибиловым почетным званием заслуженного юриста Республики Южная Осетия «за многолетний и плодотворный труд».

На момент написания материала официальный сайт Генеральной прокуратуры молчал и об отстранении от должности первого заместителя Сергея Битиева, и о назначении временно исполняющим обязанности генпрокурора Магомеда Багаева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия