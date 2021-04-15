Театр и насилие в семье. Сцена из жизни

Не утихает скандал, развернувшийся вокруг Национального театра им. Руставели. Актриса Нинуца Макашвили обвинила своего бывшего супруга, действующего актера театра Руставели Бесо Зангури в домашнем насилии.

«Я не помню, что стало причиной, когда он в первый раз избил меня, но помню, что сделал он это в присутствии членов его семьи, а я была беременна. Избил. Сильно».

12 апреля в эфире телекомпании «Рустави 2» Нинуца Макашвили рассказала, как 11 лет назад, будучи в браке с Бесо Зангури, подвергалась насилию с его стороны. С тех пор рукоприкладство происходило, по ее словам, регулярно, а «причиной» могла стать невымытая посуда или слишком грустное, как казалось мужу, лицо жены. Спустя 2 года совместной жизни, говорит актриса, она нашла в себе силы уйти от Зангури, впрочем, публично рассказать о том, что происходило в семье, решилась только сейчас. Главное, что останавливало ее тогда – это страх, говорит Нинуца Макашвили:

«Тогда говорить об этом было бессмысленно. Я сама не была готова к этому – ни психологически, ни морально, ни физически. Мне понадобилось очень много лет, чтобы переварить это, выйти из этого (состояния), хотя полностью сделать это невозможно. Это как взять лист бумаги, смять его, а потом сколько бы ты не пытался – идеально ровным он все равно никогда не станет. Я очень рада, что несмотря на то, что у меня нет никаких доказательств, кроме того, что я просто говорю о том, что я прошла все это, большая часть (общества) верит мне. Я не могу передать вам, сколько мне (после эфира) написало женщин, которые находятся в такой же токсичной ситуации, как и я когда-то».

Именно это – желание поддержать и придать сил женщинам, подвергающимся насилию в семье, и стало, по словам Нинуцы Макашвили, основной причиной, сподвигнувшей ее публично рассказать свою историю.

Женщину накануне вызвали на опрос в МВД, однако она заявляет, что в полицию не пойдет. По словам актрисы, ее целью изначально не было призвать бывшего мужа к уголовной ответственности:

«Мой главный посыл был совершенно другим. Я хотела, чтобы эти женщины, (подвергающиеся насилию), увидели, что они тоже могут быть сильными. Если бы я хотела, чтобы его (Зангури) призвали к (уголовной) ответственности, я бы сделала это 11 лет назад».

Сам Бесо Зангури отрицает обвинения в домашнем насилии и говорит, что экс-супруга лжет. При этом, по его словам, он готов сотрудничать с органами.

Театр Руставели, когда скандал только разгорелся, ограничился коротким постом в социальных сетях:

«Национальный театр Руставели осуждает любое насилие, в том числе и семейное насилие».

Впрочем, накануне в театре объявили, что ввиду сложившейся ситуации отменяют запланированный на 17 апреля спектакль, в котором играет Зангури.

В то же время у худрука театра, известного режиссера Роберта Стуруа, иная позиция. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал пост, в котором вступился за Зангури:

«Чувствовал, что они были большевиками, неокоммунистами! Женщины затеяли 1937 год! Репрессии!»

Этот пост собрал множество негативных откликов, но режиссер им не ограничился и в комментариях под постом написал:

«Раньше, когда мужчина оставлял женщину, она обвиняла его в гомосексуализме, сейчас она делать этого не смеет, боится, что ее перестанут считать демократом, поэтому кричит: «Он бил меня 20 лет назад» и прикарманивает деньги на парфюмерию».

В отличие от худрука, многие театральные деятели поддержали Нинуцу Макашвили. Среди них актриса театра Руставели Тамта Инашвили, которая заявила, что больше не выйдет на одну сцену с Бесо Зангури в знак протеста.

На происходящее в театре требуют обратить внимание активистки Женского движения. В заявлении, опубликованном сегодня, активистки обратились в МВД и Министерство культуры, а также выразили поддержку актрисе. Говорит Ида Бахтуридзе:

«Театр ответственен за создание ненасильственной среды для людей, которые там работают, он (не должен), поддерживая насильников, поощрять насильственные отношения во всем обществе и внутри труппы. И, к сожалению, у этого театра сегодня единоличный правитель, который высказывает безусловную поддержку насильнику. В то время, когда Национальный театр должен полностью разделять ценности государства в вопросе гендерного равенства, совершенно другие истории (о происходящем внутри театра) рассказывают люди, работающие в нем. Именно поэтому мы считаем, что здесь необходимо вмешательство министра культуры», – говорит Ида Бахтуридзе.

Кроме того, активистки Женского движения полагают, что вне зависимости от того, что считает сама Нинуца Макашвили, МВД должно возбудить уголовное дело против Бесо Зангури, а театр Руставели – отстранить его от работы до окончания расследования.