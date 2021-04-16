Еще один подросток задержан по делу об убийстве на улице Хорава

Полиция задержала еще одного фигуранта дела об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси в декабре 2017 года – 20-летнего Давида Менабде. По информации МВД Грузии, ему вменяется в вину умышленное убийство несовершеннолетнего, совершенное группой при отягчающих обстоятельствах.

Как заявляют в ведомстве, в рамках продолжающегося расследования установлено, что совместно с Георгием Джанашия и Михаилом Каландия, уже осужденным по делу, задержанный «острым предметом и с умыслом убийства» нанес телесные повреждения несовершеннолетнему Давиду Саралидзе, который впоследствии скончался.

Как пишет «Новости-Грузия», сотрудники Главного управления криминальной полиции МВД произвели задержание на основании решения Тбилисского городского суда и ходатайства, поданного Генеральной прокуратурой Грузии.

Отец убитого подростка, Заза Саралидзе прямо называл Менабде среди исполнителей тяжкого преступления, требуя его наказания вместе с еще несколькими фигурантами дела. В течение трех лет расследование не продвигалось по данному направлению, а Менабде оставался на свободе.

Адвокат Менабде Давид Дадиани заявил журналистам, что на данном этапе ему не известно о появлении в деле новых доказательств или же обстоятельств, на основании которых был задержан его подзащитный. Юрист полагает, что сможет сказать больше после того, как следствие предоставит ему подробную информацию.

«Единственное, что мы точно можно сказать – это то, что та информация, которая была дана свидетелем во время допросов, эту информацию он подтверждает и сегодня, а те обстоятельства, которые были известны во время его допроса, аналогичны… Сам он [Георгий Менабде] удивлен, поскольку считает, что оснований для его задержания не существует», – сказал Дадиани в комментарии телеканалу «Мтавари».

Давид Менабде – один из более чем двух десятков участников кровавой разборки. Он является сыном протоиерея Шио Менабде. Неоднократно в СМИ высказывались предположения о том, что он использует свои связи в Грузинской православной церкви, чтобы «покрывать» сына.

Нестан Лондаридзе, адвокат, представляющий семью Давида Саралидзе, заявляет, что теперь необходимо предъявить обвинения всем государственным чиновникам, которые препятствовали расследованию дела.

«Мы не может сказать, что дело закончено до тех пор, пока не будет установлена причастность к делу. Мы подразумеваем тех должностных лиц, шаги которых привели к тому, что три года потребовалось на установление правды», – сказала Лондаридзе в комментарии грузинской службе Радио Свобода.

Официальные обвинения Давиду Менабде будут предъявлены сегодня. Дело расследуется по части 2 статьи 109 УК Грузии – убийство несовершеннолетнего группой лиц, при отягчающих обстоятельствах. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.