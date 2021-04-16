«Грузинская мечта» подписывает документ, предложенный спецпосланником ЕС

Президента Армении Армена Саркисяна, находящегося с официальным визитом в Грузии, вместе с его супругой Нуне Саркисян принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.

Как сообщает «Радио Азатутюн» со ссылкой на пресс-службу аппарата президента Армении, Католикос-Патриарх всея Грузии подчеркнул, что армянский и грузинский народы имеют многовековую историю дружбы, в сохранении и продолжении которой важную роль сыграли Армянская Апостольская и Грузинская Православные церкви. Он отметил, что обе церкви играют важную роль в установлении мира и стабильности в регионе.

Президент Армен Саркисян передал Илие II приветствия и наилучшие пожелания Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. Президент Армении отметил, что его официальный визит направлен на обсуждение развития нынешних отношений и сотрудничества между двумя народами, имеющими исторические традиции дружбы.

«Цель визита - обсудить сегодняшние проблемы, и главное - поговорить о будущем, укрепить и расширить наши братские отношения, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться плодами нашей дружбы и продолжить дружбу наших народов», – сказал он.

Президент также заявил, что сейчас тяжелые времена как для всего мира, так и для региона.

«Армения прошла через ад войны, мы потеряли тысячи молодых жизней. Мои молитвы направлены родителям и семьям погибших. И мы должны сделать все, чтобы в будущем наш регион был более стабильным и мирным», – сказал президент.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил надежду, что армянский народ найдет в себе силы для преодоления всех трудностей.

«Когда тяжело Армении, армянскому народу, тяжело и нам», – сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии.

Илия Второй передал президенту Саркисяну и армянскому народу слова благословения, а также свои теплые пожелания Католикосу всех Армян.