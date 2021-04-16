Кристина Озган: «Понятны позиции двух сторон, есть понимание, движемся дальше»

С 14 апреля в Абхазии работает делегация России, которую возглавляет заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Сегодня в Сухуме состоялось совещание, на котором обсуждались проблемы реализации Инвестиционной программы российской финансовой помощи и программу формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства.

Совещание проходило под председательством премьер-министра Александра Анкваба, недавно приступившего к работе после тяжелого течения коронавирусной инфекции. Оно началось с протокольной съемки и протокольных речей и завершилось для журналистов через четыре минуты. Александр Анкваб предложил продолжить начатое вчера обсуждение широкого круга вопросов, а заместитель министра экономразвития Российской Федерации Сергей Назаров выразил готовность более детально остановиться на проблемных вопросах и вместе наметить пути их решения.

Пути решения намечали почти три часа, все это время журналисты томились в холле в ожидании пресс-подхода.

Когда совещание закончилось и состоялось долгожданное общение журналистов с замминистра экономического развития России Сергеем Назаровым и министром экономики Кристиной Озган, оно практически ничего не добавило к пониманию сути обсуждавшихся проблем.

Сергей Назаров, подвел итоги встречи и сообщил, что рассматривались две программы – Инвестиционная и синхронизации законодательства и вопрос энергетики:

«Мы рассмотрели ход реализации инвестиционной программы, которая реализуется с участием Российской Федерации, сложности и сроки реализации. И еще один вопрос, самый большой по объемам и по задачам – это синхронизация законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия. Есть план мероприятий, он касается практически всей своей деятельности, мы на сегодня обсудили, как обстоят дела в этой сфере, и наиболее актуальные вопросы. Их много, поэтому я их перечислять не буду, но в сфере, допустим, таможенного законодательства нам надо синхронизировать законодательство двух государств, что серьезно облегчит перемещение людей, грузов и товаров. И, наверное, наиболее сложный вопрос на сегодня – это в области энергообеспечения, где республика испытывает сложности. Для этого надо синхронизировать законодательно и организационно провести ряд мероприятий для того, чтобы эту ситуацию исправить. Вот, обсудили, наметили, надеемся, что все получится».

Кристина Озган сочла нужным добавить и немного другими словами рассказала все то же самое:

«Мы предметно касались вопросов и по реализации инвестиционной программы, там есть вопросы, которые требуют более системного подхода, мы это обсудили и выработали подходы. Значит, по плану гармонизации у нас процесс реализации этой программы уже в активной фазе, необходимо было определить практические подходы и методологию, как мы это будем реализовывать. В принципе понятны позиции двух сторон, есть понимание, движемся дальше. Естественно, один из главных вопросов в повестке была энергетика, ее состояние и подходы по выводу страны из этого системного кризиса. Есть понимание, как мы это делаем: мы сейчас ведем серьезную работу и с министерством энергетики Российской Федерации, и с минэкономразвития Российской Федерации. Все это будет выливаться в соответствующие нормативные акты правительства, будет сопровождаться законодательством Республики Абхазия. Есть две вещи, которые являются очень проблемными. Первое – это финансовая сторона, мы пытаемся этот вопрос решить, и соответственно вторая часть – организационная. И в этом вопросе у нас абсолютно одинаковые позиции. Мы надеемся, что мы реализуем эти мероприятия».

Вопросы журналистов в планы спикеров не входили, и после короткого общения они удалились.

В эти дни российская делегация осмотрела почти все объекты, строящиеся в рамках Инвестиционной программы в Гагрском районе: парк принца Ольденбургского, колоннаду, очистные сооружения, насосную станцию и другие. Сегодня в планах – объекты Ткуарчалского района. Завтра делегация покинет Абхазию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия