В Австрии сотни человек вышли на демонстрацию против выдворения чеченцев

В Вене более трехсот человек потребовали остановить депортации беженцев и расследовать смерть 38-летнего чеченского боксера Али Хациева, который ранее скончался в австрийской тюрьме.

Участники согласованной акции, которую организовал «Культурный центр Ичкерии», вечером 16 апреля прошли от следственной тюрьмы, куда нередко помещают беженцев из Чечни, до здания министерства юстиции страны. Демонстрантов охраняла полиция. Собравшиеся скандировали: «Справедливость для Али!»

Согласно австрийским СМИ, Хациев умер при загадочных обстоятельствах в тюрьме за три недели до планируемого освобождения, рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии представитель «Культурного центра Ичкерии» Роза Дунаева.

«Еще пятеро заключенных чеченцев умерли за последние несколько лет в австрийских тюрьмах, - добавила она. - Около сотни наших земляков были высланы в Россию за полтора года и вновь попали в Чечню, где им угрожает физическая расправа. Так, несколько месяцев назад там исчез депортированный Хасан Тамаев, и вестей о нем до сих пор нет».