Чехия после обвинений в адрес ГРУ вряд ли даст «Росатому» достроить АЭС

МИД России пригрозил Чехии «ответными мерами» и выразил властям этой страны «решительный протест» в связи с объявленным накануне решением Праги выслать 18 сотрудников российского посольства. Это решение в заявлении МИД названо беспрецедентным и принятым под голословными и надуманными предлогами.

Российское внешнеполитическое ведомство также увидело в решении чешских властей «американский след» и назвало его стремлением угодить США. «Чешские власти даже превзошли своих заокеанских хозяев», - заявляет МИД.

Премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии накануне заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли 2 человека. Высылаемые из Чехии россияне, как утверждается, сотрудники спецслужб.

В тот же день полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в 2014 году - в дни, предшествовавшие взрыву - въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Они использовали также паспорта Молдавии и Таджикистана. По сообщениям СМИ, именно их чешские власти подозревают в причастности к взрывам. Речь идет о тех же людях, которых в Британии подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что они сотрудники российской военной разведки, известной как ГРУ, их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев пишет, что в это время в Чехии были и другие сотрудники российской военной разведки.

В Чехии сообщение о причастности российских спецслужб к взрывам бурно обсуждается. Президент Милош Земан, известный пророссийскими высказываниями, как сообщается, поддержал действия властей. Сам он, однако, не комментировал ситуацию.

В правительстве страны дали понять, что российская компания «Росатом» вряд ли сможет претендовать на получение подряда на достройку АЭС «Дукованы». По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, ее участие в тендере теперь «практически исключено». О том же сказал и.о. главы МИД Ян Гамачек. По всей вероятности, «Росатом» не допустят даже до первой фазы отбора, в ходе которой будут проверять компании-претенденты с точки зрения безопасности. Окончательное решение примет кабинет министров. За право строительство нового энергоблока, кроме «Росатома», борются компании из США, Франции и Южной Кореи.

Чехия также заявила, что вынесет вопрос о диверсии российских агентов на обсуждение глав МИД стран ЕС. Страны-союзники Чехии по НАТО, включая США, поддержали действия Праги.