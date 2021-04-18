В Батуми протестуют против застройки Старого бульвара

В центре Батуми сегодня, 18 апреля, прошла очередная акция против застройки Старого бульвара, входящего в список памятников культурного наследия Грузии. Дата проведения митинга была выбрана неслучайно. 18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест.

«Бульвар – собственность каждого гражданина Грузии, а не богатых людей, которые похищают наши уникальные территории, строя там небоскребы и рестораны, ограждая пляжи заборами и превращая уникальные зеленые зоны в свои дворы… Батуми не смирится с крайней несправедливостью и беззаконием», - говорится в заявлении общества «Батуми», организовавшем акцию.

По информации агентства «Новости-Грузия», к митингу присоединились сотни человек. Среди них были гражданские активисты, политики и рядовые жители черноморского города.

Главное требование сегодняшней акции – незамедлительное утверждение плана сохранения и развития бульвара, над которым специалисты работали в течение двух лет.

Демонстранты держали в руках транспарант с надписью «Не уступим бульвар». Они выразили поддержку Ираклию Джинчарадзе, который был уволен с должности директора Батумского бульвара после того, как выступил против передачи городского пляжа частной компании.

Протестующие также высказались против строительства 16-этажной гостиницы на территории Старого бульвара.

Организаторы митинга отдельно высказали солидарность протестующим против строительства ГЭС на реке Риони в Имеретии.