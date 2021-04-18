В Бельгии убит чеченец при нападении свыше 20 человек

Полиция стянута к бельгийскому городу Льеж с целью предотвратить развитие конфликта между чеченской и курдской диаспорами. 16 апреля неизвестными в масках был убит уроженец Чечни.

Жертву атаковали 20-30 человек, предположительно все они курды, передает агентство «Франс пресс» со ссылкой на бельгийские власти. Нападавшие были в лыжных масках и одеты в черное. При них замечены бейсбольные биты как минимум одно огнестрельное оружие.

Кадры инцидента, снятые очевидцами, распространились в соцсетях. На видео группа людей бежит за черным автомобилем. Когда тот останавливается, нападающие окружают его. Слышно четыре выстрела.

Этому инциденту предшествовал конфликт, произошедший 15 апреля между чеченцем и курдом в сервисном центре. Пытаясь их разнять, получили ранения владелец и клиент центра, уточнили в местной прокуратуре.

По следам пятничного случая полиция допрашивает и проверяет личности троих курдов и 28 чеченцев. Их статус в Бельгии проверяется. Изъят по крайней мере один автомат Калашникова.