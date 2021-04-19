Соратник Навального Владимир Милов уехал из России в Европу

По заявлению посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, президент Европейского Совета Шарль Мишель внес новое предложение по урегулированию политического кризиса в Грузии. По его словам, данное предложение президент Мишель считает сбалансированным, а также реалистичным, передает Общественный вещатель.

По словам Карла Харцеля, несколько партий запросили время для консультаций.

«Сегодня, в первой половине дня, мы распространили совместное заявление Госдепартамента США и Верховного представителя ЕС, в котором подчеркнули, насколько серьезно ЕС и США относятся к ситуации. В заявлении также говорилось, что президент Мишель собирается сделать сторонам новое предложение. Это уже произошло сегодня и опубликовано. Это предложение президент считает сбалансированным и реалистичным. Текст этого соглашения был передан всем сторонам, как «Грузинской мечте», так и оппозиции.

До начала встречи несколько партий запросили время для консультаций для обсуждения нового предложения, и мы приняли это во внимание. Сегодняшняя встреча была относительно короткой. Мы ждем, когда стороны вернутся и объявят о своем решении, чтобы положить конец этому политическому кризису в Грузии», - сказал Карл Харцель.

Что предусматривает новый документ, представленный Шарлем Мишелем?

Предложенный документ состоит из пяти пунктов. Он повторяет большинство положений плана, который был обнародован 30 марта в Тбилиси представителем Мишеля Кристианом Даниельсоном. Ранее «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала именно эту версию.

Основные отличия: амнистия в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках «ночи Гаврилова» и двух последующих дней, а также назначение досрочных парламентских выборов в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия власти не сумеет набрать 43% голосов.

Соглашение «Путь для продвижения Грузии» 2.0.

Решение вопросов, воспринимаемых как политизированное правосудие

В течение недели после подписания данного соглашения стороны обязуются рассмотреть два случая предполагаемого политизированного правосудия путем амнистии или же принятия таких мер, которые повлекут эквивалентный результат. В частности, партии, представленные в парламенте, должны инициировать закон об амнистии, который коснется всех дел, последовавших за протестами 19-21 июня 2019 года, также известными, как «ночь Гаврилова».

Парламент должен начать обсуждения вопроса политизированного правосудия и по мере необходимости внести поправки в существующие процедуры, которые позволяют лишить депутата неприкосновенности простым большинством. Подразумевается, что порог голосов, необходимых для лишения мандата, будет повышен.

Сроки:

Действия, необходимые для соблюдения этого положения, должны быть предприняты в течение одной недели с момента подписания. Все подписавшие входят в парламент для голосования по законодательным и нормативным поправкам.

Амбициозная реформа избирательной системы

Следующие парламентские выборы будут полностью пропорциональными. Порог для следующих двух парламентских выборов, будет от нулевого, естественного до 2%.

Группа из не менее 4 депутатов сможет сформировать парламентскую фракцию, в которую войдут депутаты от других партий.

Партии поддержат законопроект, внесенный в парламент 2 марта, со следующими дополнениями или поправками: Местные выборы — пропорция 4/1 пропорциональных и мажоритарных мест в пяти крупных городах и пропорция 2/1 во всех остальных. Порог 2,5% в Тбилиси, порог 3% везде за пределами Тбилиси.

Центральная избирательная комиссия: 8 профессиональных и 9 партийных членов. Профессиональные члены избираются большинством в две трети голосов полного состава парламента. Заместитель председателя ЦИК должен быть представителем оппозиционной партии.

Окружная избирательная комиссия будет укомплектована в той же пропорции, и ей потребуется 2/3 голосов в ЦИК для избрания профессиональных членов.

Участковая избирательная комиссия будет укомплектована в таком же соотношении после парламентских дебатов о целесообразности. Профессиональные члены назначаются простым большинством ОИК, набрав +1 голос. Протокол участковой избирательной комиссии подписывают не менее 5 профессиональных членов + 1 член политической партии.

Председатель ЦИК избирается Парламентом 2/3 голосов.

Должны быть определены четкие критерии подсчета бюллетеней. Правило автоматического пересчета 10% участков по стране остается в силе.

Под эгидой ЦИК будет создана целевая группа, в которую войдут представители администрации Народного защитника и приглашенные, заслуживающие доверия, беспристрастные организации по наблюдению за выборами, а также заслуживающие доверия местные и международные эксперты, которые представят процесс разрешения споров и своевременно рекомендации в ЦИК. Этой группе могут быть предоставлены дополнительные функции, такие как участие в пересчете.

В соответствии с Совместным заключением Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) от 20 марта 2021 года по двум законопроектам, инициированным в январе 2021 года (законодательные изменения в отношении регистрации и финансирования партий), и предлагаемых поправки должны быть пересмотрены.

Сроки:

Обсуждение законопроекта о выборах в рабочей группе будет возобновлено после вступления в парламент других оппозиционных партий. Законопроект с внесенными в него поправками, который полностью отражает настоящее Соглашение, должен быть отправлен в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) для заключения в течение двух недель после достижения соглашения. Все необходимые изменения должны быть приняты Парламентом своевременно до выборов в органы местного самоуправления 2021 года.

Верховенство закона / судебная реформа.

В этот парламентский срок в качестве первого шага к реформам, рассчитанным на широкомасштабное, инклюзивное и многопартийное участие, парламент должен одобрить амбициозную судебную реформу, включая:

Повышение независимости, подотчетности и качества правительства Грузии. Согласно двум пакетам реформ правосудия, принятым в 2017 и 2019 годах:

Назначение судей в судах первой и апелляционной инстанций должно повысить прозрачность и отбор на основе заслуг, в частности, путем назначения судей на основании письменных критерии добросовестности и компетентности; представить в Парламент законопроект о назначениях в Верховный суд с учетом Заключения Венецианской комиссии № 949/2019 от 24 июня 2019 года, особенно в отношении поэтапного подхода к назначениям, открытого голосования в Высший совет юстиции и необходимость обоснования представлений; должен воздерживаться от назначения в соответствии с правилами Верховного суда; принять законодательство, обеспечивающее исполнение решения Конституционного Суда Грузии в июне 2019 года, установив правила публикации судебных решений; В то же время все текущие назначения в Верховный суд должны быть приостановлены и возобновлены заявки на новых кандидатов даже после вступления нового закона в силу.

Углубленная реформа Высшего совета юстиции для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности, включая вопросы назначения, оценки, продвижения по службе, перевода, дисциплинарных решений и споров, направляется в Венецианскую комиссию и Бюро ОБСЕ по координации Права человека и их рекомендации должны быть полностью выполнены.

Что касается назначения в будущем генеральных прокуроров, то после необходимых процедур внесения поправок в конституцию, включая публичные дебаты, стороны обязуются продолжать разделять общую политическую позицию, согласно которой для назначения следующего генерального прокурора потребуется квалифицированное большинство голосов парламента. Эти назначения должны производиться в соответствии с передовой международной практикой для обеспечения прозрачных, беспристрастных и основанных на заслугах назначений.

Стороны обязуются проводить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности третьей и четвертой волн судебной реформы. При проведении этих реформ будут использоваться советы и помощь международных экспертов, особенно в отношении добросовестности назначенных судей.

Сроки:

Обсуждение выполнения этого соглашения и дальнейших реформ начинается, как только другие оппозиционные партии войдут в парламент. Проект составляется и отправляется в Венецианскую комиссию до 1 июля для заключения. Первое голосование состоится на осенней сессии парламента 2021 года. Парламент быстро одобрит реформы, не позднее весенней сессии 2022 года.

Распределение власти в парламенте

Члены парламента будут возглавлять пять комитетов от оппозиционных партий, два из которых будут выбраны из следующего списка:

Комитет по процедурным вопросам и правилам Комитет по правовым вопросам Комитет по правам человека, юридическим вопросам и гражданской интеграции Бюджетный комитет Комитет по иностранным делам

Члены парламента от оппозиционных партий будут занимать должности главы парламентской делегации в парламентских делегациях, представляющих Грузию на следующих международных форумах: Парламентская ассамблея Евронест, ЕС-Грузия. Комитет парламентской ассоциации, Парламентская ассамблея Совета Европы.

В будущем другие позиции будут разделяться с использованием инклюзивной формулы, такой как метод Д’Ондта [используется для минимизации диспропорций]

Стороны примут форму «диалога Жана Моне» с Европейским парламентом.

Сроки: в течение недели после подписания должен начаться процесс дальнейшего перераспределения полномочий в парламенте, чтобы изменения вступили в силу сразу после созыва осенней сессии 2021 года.

Предстоящие выборы

Согласно предложению, сделанному «Грузинской мечтой» 16 апреля 2021 года, досрочные парламентские выборы будут назначены в 2022 году, если партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% голосов по пропорциональной системе на выборах в органы местного самоуправления в октябре 2021 года.

Партии принимают во внимание оценку ОБСЕ / БДИПЧ, в которой говорится, что «парламентские выборы 31 октября прошли в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении избирателей и стирании границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса. (…) Систематический отказ рассматривать большинство жалоб на формальной основе значительно снизил эффективность правового реагирования на них».

Стороны признают, что они по-разному оценивают выборы 2020 года, и соглашаются приступить к исполнению своих обязанностей депутатов парламента, а также участвовать в предстоящих выборах на основе избирательной реформы, согласованной выше, в интересах политической стабильности Грузии и в целях выполнения данного соглашения.

Власти Грузии запросят международную наблюдательную миссию на местных выборах в октябре 2021 года.

Сроки: у сторон есть политическое обязательство при подписании соглашения.