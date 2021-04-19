Напряженность у границ Украины в Донбассе сохраняется. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как относятся к происходящему грузинские пользователи социальных сетей.

– Что вы думаете о ситуации в Украине?

Гоча: Думаю, сейчас никто не сомневается в том, что там сложная ситуация. Я, как и большинство людей, следящих за происходящим, считаю, что Россия вновь выступает в роли агрессора, об этом говорит и весь Запад. В этих конфликтах уже погибли тысячи человек. Агрессия будет только расти, если ничего с этим не сделать. Говорят, что на российской границе сейчас находится около 80 000 военных, конечно, учитывая такое большое количество солдат, возникает вопрос – не перерастет это все в более масштабный конфликт!? Но я не хочу верить в это. Война повлечет серьезные последствия для всего мира. Конечно, США не останутся в стороне, понятно, во что это может вылиться. Так, что надеюсь, что Россия все же отступит.

Давид: У России сейчас напряженные отношения не только с Украиной, но и с Чехией, да и со всем миром дипломатические отношения напряжены. Кремль ведет себя очень нагло и необоснованно. Конечно, я не думаю, что Россия может быть заинтересована в полномасштабных военных конфликтах с Украиной, но наверняка не обойдется без мелких, локальных стычек. Вообще эскалация ситуации в постсоветских республиках устраивает РФ. Во избежание развития такой ситуации Евросоюз и США должны начать говорить с Москвой в более жестком тоне. Сейчас мы имеем дело с большой исторической несправедливостью.

Мари: Я не особо слежу за событиями в Украине, но конечно сейчас все говорят о происходящем, соответственно, определенная информация поступает и ко мне от друзей и близких. Считаю, что международное сообщество должно заступиться за Украину, как никогда им сейчас нужна поддержка. Люди уже устали от войн, и новая не входит ни в чьи интересы, этого нельзя допустить. Иначе проблемы возникнут у всего региона, конечно и у нас.

Георгий: Я думаю, что мешать в задуманном Россией сейчас никто не будет. Запад не реагирует на происходящее должным образом, а значит и не планирует заступаться за Украину. Соответственно Россия там будет делать все что, посчитает нужным.

Тамар: Думаю, никто не сомневается, что ситуация в Украине сегодня очень напряженная. То, как будут эти события развиваться, зависит не только от действий руководства Украины, но и от того, какую поддержку государству окажет международное сообщество. Если таковой не будет, то Россия всегда будет стараться продвинуть свои интересы и Москве без разницы, придется в этот момент применять силу или нет.

Михаил: Конечно, сейчас в Грузии высказывают определенные предположения, страхи, но прогнозировать то, как будут развиваться события в Украине, не берутся даже эксперты. Но положителен тот факт, что война не началась до сих пор, как это предвещали многие конфликтологи. Конечно ситуация тяжелая и Грузия сейчас должна активно следить за происходящим, поскольку возникшее напряжение, агрессия могут быть перенаправлены и на другие, граничащие с РФ страны. Но вообще, я думаю, в интересы Москвы сейчас входит эскалация ситуации на границе. Таким образом российские власти пытаются заработать политические очки, во всяком случае я так думаю.