Наступление на Украину по грузинскому сценарию

Грузинский военнослужащий ВСУ погиб в результате эскалации на востоке Украины. При этом Европа продолжает попытки добиться от России отвода войск от границы с Украиной. Впрочем, некоторые члены ЕС считают необходимым перейти от слов к действиям и поддержать Киев и Тбилиси конкретными шагами по интеграции Украины и Грузии в НАТО.

Бывший грузинский военный 46-летний Давид Шартава погиб во время боевых действий в Донецкой области Украины. Информацию подтвердили в Минобороны Грузии. По данным украинских СМИ, Шартава, в последнее время служивший в грузинском легионе ВСУ, погиб в ходе артобстрела со стороны позиций донбасских сепаратистов. Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили отметил, что Шартава – участник августовской войны 2008 года:

«Давид – профессиональный военный. Защищал Грузию еще в 2008 году во время войны с Россией, участвовал в разных миротворческих миссиях – Иране, Афганистане, везде, куда послали военных из Грузии. А потом приехал в Украину, потому что был идеологически мотивирован, как и каждый наш легионер. Не о каждом такое можно сказать, но Давид действительно был отважным человеком. В течении трех лет он участвовал во всех боях легиона. В том числе и когда мы захватывали высоту в Дебальцево».

Тело военного будет доставлено на родину 21 апреля. Он будет похоронен в Тбилиси.

Тем временем, война не прекращается и на дипломатическом фронте. Угроза масштабного военного вторжения России способствовала прибытию в Киев ряда дипломатов высокого уровня из стран ЕС. За минувшую неделю Украину посетили министр иностранных дел Польши, а затем – главы МИД трех балтийских стран. При этом в ЕС, во всяком случае в тех странах, которые находятся в непосредственной близости от российских границ, считают, что Брюссель не должен ограничиваться лишь увещеванием Москвы.

В интервью украинскому изданию «Европейская правда» министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, в частности, заявил, что Россия понимает только язык силы. И поэтому первым уроком должно стать усиление поддержки Украины в плане военного сотрудничества. Причем, подобное сотрудничество должно коснуться не только Киева, но и Тбилиси.

«Мы в Латвии всегда поддерживали ПДЧ для Украины и Грузии и поддерживаем сегодня. Помню, как в 2008 году этот вопрос почти расколол Альянс. Переговоры и дискуссии вокруг него и сейчас будут так же нелегки, как и много лет назад. Но мы будем работать с нашими коллегами в НАТО и будем смотреть, как мы сможем помочь Украине. Сможем ли мы убедить другие страны, сможет ли Украина убедить другие страны дать ей ПДЧ – это, конечно, еще открытый вопрос. Есть страны, которые поддерживают ПДЧ для Украины, есть страны, которые пока думают, и есть те, которые задают вопросы. Будем реалистичны: за неделю-две такие вопросы никто не сможет решить. И кроме того, я не хотел бы, чтобы ПДЧ рассматривался как единственный, абсолютный, божественный механизм, который решит все проблемы Украины. Это абсолютно не так».

Но то, что Европейский союз и НАТО должны перейти от слов к делу, дипломат уверен. Примером того, что Москва не будет реагировать на слова, Ринкевичс считает недавний визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Главный вывод того визита – Россия не заинтересована в сотрудничестве с ЕС. Но есть и второй вывод, считает латвийский дипломат – ЕС должен сохранить единое пространство внешней политики ЕС, в то время как Россия хочет вести диалог с максимум шестью странами ЕС на сугубо экономические темы, полностью игнорируя единую политику Евросоюза.

Сегодня министры иностранных дел стран ЕС обсудили ситуацию в связи с действиями Москвы как на украинском направлении, так и в отношении других европейских стран. Резкое охлаждение между Москвой и восточноевропейскими государствами, в частности Чехией, грозит перерасти в нечто большее, чем дипломатический скандал. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель считает, что эскалация на востоке Украины вкупе с демонстрацией Россией своей военной мощи, может поставить мир на грань новой холодной войны:

«Наращивание российской военной мощи на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Это более 150 000 российских военнослужащих, сосредоточенных на украинских границах и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден. Мы должны поблагодарить Украину за ее сдержанный ответ, и призвать Россию к деэскалации и снижению напряженности».

При этом, экс-президент Грузии, нынешний глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что действия России на границе Украины сегодня напоминают ситуацию 2008 года:

«У меня есть ощущение дежавю. И это дежавю не 2014 года в Украине, это гораздо больше похоже на сценарий 2008 года по отношению к Грузии, когда несколько лет шла война, как сейчас на востоке Украины, уже почти каждый день убивают украинского солдата, в Грузии также это было несколько лет. А потом, где-то сначала 2008 года началась очень быстрая эскалация, весной она подошла к пику, а агрессия случилась в августе».

При этом Саакашвили указал на конкретные сходства – во-первых, по мнению экс-президента Грузии, это военная пропаганда – как в Донбассе, так и в Крыму действуют российские военные пропагандисты, которые используя российские федеральные СМИ «рассказывают различные сценарии», скорого падения власти в Киеве, как делали это в Грузии. По информации Саакашвили, сейчас Россия составляет некие эвакуационные списки в Донецке и Луганске, так же, как составляли списки в Цхинвали. Указал экс-президент Грузии и на концентрацию войск под видом учений. «В 2008 году они приучали мир, себя и нас, что к чему-то готовятся», – отметил политик.

С тем, что Москва ведет наступление по всем фронтам согласны, и грузинские спецслужбы. В частности, в отчете, представленном СГБ парламенту говорится:

«Экспансионистская политика Российской Федерации в Черноморском регионе и на Кавказе препятствует стабильному развитию страны и подрывает безопасность как Грузии, так и всех стран региона, а также Европы».

Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских соглашений. В соцсетях и СМИ появляются сообщения о движении российской военной техники к границам Украины.