Почему задерживается вакцинация в Южной Осетии?

В Южной Осетии задерживается вакцинация от коронавируса. В начале года Минздрав планировал начать ее в первых числах апреля, но препараты из России до сих пор не поступили. В чем причина задержки?

По словам вице-спикера парламента, врача-реаниматолога Александра Плиева, в ближайшее время Минздрав сможет купить в России вакцину от коронавируса:

«Две тысячи вакцин «Спутник V» хотят закупить на общую сумму в два миллиона рублей. Цена, можно сказать, символичная. Переговоры сейчас идут и по другой вакцине – «КовиВак», но в основном «Спутник V» будут покупать.

– Две тысячи доз – разве этого хватит?

– Тем, кто переболел, вакцина не нужна. По моим данным, у нас переболело где-то от пятнадцати до двадцати тысяч человек. Две тысячи доз предназначены в основном для группы риска – для врачей, кто еще не переболел, и для тех, кто по работе вынужден контактировать с большим количеством людей. Вначале получат вакцину они, но мы на этом не остановимся…

– По официальным данным, коронавирусом переболело 2931 человек, то есть это число заболевших, кто был зарегистрирован и находился под наблюдением врачей. А вы утверждаете, что переболело более пятнадцати тысяч, то есть примерно половина постоянно проживающего в республике населения?

– Да, примерно половина переболела, и около ста человек у нас умерло от COVID-19 и его последствий».

По словам Александра Плиева, вакцинация в республике задерживается. В начале года Минздрав планировал провести ее с начал апреля до конца мая, но препараты в республику до сих пор не поступили и причиной тому – нерасторопность правительства. Поэтому Плиев как председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению пригласил на завтрашнее заседание президиума парламента министра здравоохранения и социального развития Георгия Тотчиева, чтобы обсудить причины проволочек:

«Деньги на закупу есть – те самые семьдесят два миллиона рублей, которые в конце декабря нам выделила Россия на борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы эти деньги не провели как изменения в бюджете, и они как бы повисли в воздухе. Мы не сможем ими воспользоваться, пока из правительства не направят проект закона о внесении изменений, и мы его не примем. Я как раз сегодня обсуждал этот вопрос с представителем правительства в парламенте, попросил его поторопить Кабмин. Правительство запаздывает не только с закупкой вакцин, но и с информационный кампанией. Народ не подготовлен, в интернете много негативной информации о вакцинах, поэтому многие боятся прививаться. По этим вопросам я тоже хочу поговорить с министром, чтобы уже начинали подготавливать население».

По данным «Югосетпотребнадзора», на утро понедельника в «красной зоне» республиканского многопрофильного центра проходят лечение 8 пациентов с диагнозом COVID-19, среди них ни одного тяжелого – реанимация пуста.

Под амбулаторным наблюдением остается 361 пациент.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия