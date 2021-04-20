Обзор грузинской прессы

О недочетах в программе обеспечения граждан Грузии бесплатными медикаментами пишет информационное интернет-агентство batumelebi. В рамках этой программы государство оплачивает лекарства людям пенсионного возраста и социально необеспеченным гражданам, однако многие из них сталкиваются с серьезными проблемами при получении медикаментов. Издательство связалось с несколькими аптеками, в одной из них журналистам сообщили, что государство не финансирует определенные лекарства в апреле, в другой заявили, что необходимая сумма, предусмотренная соглашением по закупке еще не была перечислена государством. Все это в первую очередь сказывается на нуждающихся в этих лекарствах людях. Среди таких 72-летняя пенсионерка Ася Джинчарадзе, дочь Нино Хинтибидзе в интервью batumelebi сказала:

«Я обошла 7 аптек и часть медикаментов мне не выдали. Я точно знаю, что эти лекарства нам положены бесплатно, однако мне сказали, что дадут их, только если я расплачусь. Например, в аптеке «PSP» мне сказали, что лекарства есть, но бесплатно их не выдадут (даже при наличии рецепта и соответствующего документа от врача), в «Фармадепо» заявили, что в этом месяце эти медикаменты не финансируются, а в «Аверси», сказали, что у них нет необходимого нам количества таблеток. Мать должна их принимать 3 месяца, их оценили в 500 лари, а мы с матерью живем на пенсию, да и мне ежемесячно нужны медикаменты, которые стоят 80 лари, но никто их не финансирует».

Журналисты агентства попытались связаться с Министерством здравоохранения, однако в ведомстве на вопросы издания не ответили. Между тем, batumelebi неоднократно писало про граждан, сталкивавшихся со схожими проблемами, говорится в статье.

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Самый неудачный сезон за последние годы для зимних курортов Грузии. Информационное интернет-агентство BusinessPressNews пообщалось с директор одной из сетей гостиниц Ираклием Кокия о том, как прошел туристический сезон в Бакуриани и Гудаури. Горнолыжные курорты открылись лишь первого марта, а канатные дороги восьмого, говорит респондент издания:

«В Бакуриани сезон уже завершился, в Гудаури пока еще можно кататься на лыжах. Большую часть сезона в этом году мы не работали, конечно никто и не ждал, что у нас будет много гостей в сложившихся условиях. Гостиницы работали лишь на 40%, а это очень низкий показатель. Броней тоже очень мало, на май-июнь все же есть, но этого недостаточно для спасения туризма Грузии. Сейчас больше всего боимся третьей волны, новых ограничений. Нам нужно несколько месяцев, чтобы восстановить работу, но новые запреты этому могут помешать. Считаю, что необходимо правильно управлять ситуацией, а не вводить дополнительные ограничения», – говорит Ираклий Кокия.

Экономика страны будет восстановлена лишь после выполнения нескольких условий – это начало кампании по популяризации туризма Грузии в других странах мира, поиск новых рынков, для привлечения туристов, открытие воздушных и наземных границ, а также отмена комендантского часа, считает респондент издания.

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За переговорами между властями и оппозицией Грузии, в котором в качестве посредника участвовал президент Европейского Совета Шарль Мишель этими процессами наблюдала вся страна, что подтверждает активность пользователей социальных сетей. Издание ambebi.ge собрало несколько комментариев, опубликованных известными в Грузии людьми. Среди таких политолог Тенгиз Пхаладзе:

«У меня есть предложение: парламент Грузии в данном составе назвать парламентом десятого созыва имени Шарля Мишеля».

Политолог Гия Хухашвили на своей страничке в соцсети facebook написал:

«Это первый случай, когда политики проиграли, а страна победила… Нужно сказать, что вход оппозиции в парламент не означает завершения кризиса. Кризис завершится после проведения справедливых внеочередных выборов».

Среди обсуждаемых тем в сети и принятое бывшим членом «Национального движения» Саломе Самадашвили решение покинуть ряды партии и индивидуально подписать документ, представленный Шарлем Мишелем. Это вызвало недовольство части сторонников политического объединения, пишет ambebi.ge. Основатель информационного агентства «Табула» Тамар Черголеишвили так прокомментировала это:

«То, как активные сторонники «Национального движения» ведут себя по отношению к Саломе Самадашвили… это началось не сегодня, но много лет назад. Это традиция интернет-легиона этой партии, поощряемая ее лидером», – цитирует Черголеишвили ambebi.ge.