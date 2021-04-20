Как Шарль Мишель расколол «Нацдвижение»

«Единое национальное движение» больше не едино. В очередной раз. В этот раз поводом стало пресловутое соглашение, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и, в итоге, подписанное «Грузинской мечтой» и большинством оппозиционных партий.

Никогда такого не было и вот опять – главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» вновь раскололась. В этот раз невольным катализатором центробежных процессов в ЕНД стал президент Европейского совета Шарль Мишель. А точнее, его план, который после долгих препирательств все же был подписан «Грузинской мечтой» и большинством оппозиционных партий.

При этом под документом, несмотря на категоричную позицию партии, стоит подпись и члена политсовета «Нацдвижения» Саломе Самадашвили. Перед тем как подписать соглашение, политик прямо дала понять: время партийных интересов прошло и сейчас обязанность каждого сделать этот шаг на благо страны.

Впрочем, в родной партии самопожертвование госпожи Самадашвили не оценили. Один из старожилов ЕНД Георгий Барамидзе считает, что теперь одну из видных представительниц оппозиции может ждать исключение из рядов партии:

«Не исключено, что это будет рассмотрено Политсоветом. Это не означает, что будет принято положительное решение. Мы заранее не знаем, будет ли решение отрицательным или положительным, но этот вопрос может быть поднят и даже будет поднят».

В «Едином национальном движении» подчеркнули, что Саломе Самадашвили приняла решение подписать документ независимо от партии и, более того, в нарушение единой позиции политической организации. Главный переговорщик «Нацдвижения» Акакий Минашвили подчеркивает:

«Я очень негативно оцениваю ее вчерашнее решение, это и моя позиция, и позиция партии. Это решение она приняла самостоятельно. И ее подпись там тоже индивидуальная. Некоторую двусмысленность вызвало то, что в документе указана ее принадлежность к «Национальному движению». Однако, повторяю, она поставила подпись не как член «Национального движения», а как частное лицо, как человек, который даже прошел в парламент в результате сфальсифицированных выборов. «Она не выражала позицию «Национального движения» вчера, и отныне также не будет излагать позицию «Национального движения».

Сама Саломе Самадашвили уже пояснила: на данном этапе она не может продолжать работу от имени «Единого национального движения». Что же касается ее решения подписать документ, политик повторила, что сделала это с целью выйти из замкнутого круга, куда себя загнали как власти, так и оппозиция:

«Поскольку мои аргументы не были приняты во внимание, я лично взяла на себя ответственность и подписала документ как избранный член парламента Грузии, в силу его исторического значения, а также с целью освобождения политических заключенных. Надеюсь, все понимают, что этот шаг был предпринят, чтобы положить конец заключению Ники Мелия и Георгия Руруа, обеспечить европейское будущее страны и предупредить ухудшение отношений с нашими западными партнерами. На данном этапе я, очевидно, не продолжаю политическую деятельность от имени «Национального движения». Что касается заявления об официальном выходе из партии, я, очевидно, дождусь освобождения моего друга Ники Мелиа, я поговорю с ним как с председателем партии, и после этого мы примем официальное, цивилизованное решение».

Сам Ника Мелия ни на какие компромиссы идти, очевидно, не готов. Председатель ЕНД отправил сегодня из тюрьмы короткое послание, в котором довольно четко обозначил свою позицию:

«Грузинской мечте»:

не дождетесь того, чтобы я внес залог.

Руставская тюрьма, 17:55»

Но этот вопрос, похоже, уже решен. Во всяком случае, в «Грузинской мечте» отмечают, что залог будет выплачен через организацию, зарегистрированную в ЕС, после чего будет инициирован законопроект об амнистии, согласно которому с Ники Мелия будут сняты все обвинения в связи с событиями пресловутой «гавриловской ночи».

Интересно, что соглашение подписал и предшественник Мелия на посту председателя «Нацдвижения» Григол Вашадзе, не так давно ушедший как с поста, так и из партии.

Не остался в стороне и бессменный лидер ЕНД Михаил Саакашвили. В специальном видеообращении экс-президент Грузии обратился к соратникам с призывом добиться безоговорочного освобождения Ники Мелия, а уже затем присоединиться к документу:

«В подписанном документе много недостатков, и он очень далек от того, что в конечном итоге разрешило бы кризис. Но есть две главные вещи, для меня лично очень важные. Героический председатель нашей партии Ника Мелия должен быть освобожден из тюрьмы, как и Георгий Руруа, также должны быть прекращены преследования некоторых политических заключенных, и это должно быть сделано безоговорочно. Ника Мелия должен покинуть тюрьму без каких-либо унизительных условий, без какого-либо непонятного залога, потому что он там незаконно. Но после того, как он покинет камеру на эти условиях, я хочу призвать «Единое национальное движение» подписать соглашение».

По словам экс-президента, пункт соглашения о том, что досрочные выборы в стране пройдут в 2022 году, если «Грузинская мечта» получит менее 43% истинно пропорциональных голосов на выборах в органы местного самоуправления, представляет собой «референдум по отлучению Иванишвили от власти». Саакашвили пообещал приехать в Грузию до выборов.

«Осенью будет референдум, и мы должны его выиграть параллельно с выборами в органы местного самоуправления, и использовать для этого все инструменты».

Впрочем, обещаниям экс-президента Грузии скоро приехать, в стране верят все меньше и меньше. В соцсетях, с легкой руки критиков Михаила Николозовича шутят: «Саакашвили приезжает в Грузию каждый день, но пока так и не доехал».