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Общество

«Вокруг их домов собираются толпы вооруженных людей»

Снова абхазский сегмент Фейсбука эмоционально обсуждает то, что один из пользователей назвал бурей в стакане воды, а другой ему возразил: «Да у нас половину поводов для подобных обсуждений можно так назвать, но при этом людям, вовлеченных в скандалы, от этого не легче».

Вчера абхазский блогер и прозаик Эля Джикирба разместила пост, что называется, на грани нервного срыва:

«По поводу скандала с детьми в Абхазии. У меня вопрос. А судьи кто? На месте правоохранительных органов и СГБ я бы прошерстила зачинщиков «праведного суда» по поводу их морального облика, их юридической чистоты, их дел и делишек. Я бы пригрозила им обнародованием всех фактов из их жизни, всех нюансов. И знаете почему? Потому что Республика Абхазия – это государство, а не сельский сход под местным деревом. И то, что «морализаторы» позволяют себе устроить самосуд над теми, кто не в состоянии себя защитить – это вызов устоям государства, а значит, настоящий саботаж его деятельности. Тьфу на вас, морализаторы! Не нравится, что случилось – подайте в суд! Бессовестные! Нашли врагов Боже, бедная моя Абхазия! И это ты хочешь стать правовым, гуманным государством? Зачем тебе тогда все эти органы власти? Зачем тебе гражданское общество? Дикое поле... И еще. Вы где были, морализаторы лицемерные, когда в стране происходили по-настоящему страшные вещи? Что-то я не помню вас на площадях? Бандитов боитесь, значит? Наркодилеров и наркобаронов боитесь? Убийц боитесь? А обычных людей можно пошпынять, силу свою показать? Ханжи, лицемеры, трусы!».

Что же случилось? Конечно, пользователи начали задавать блогеру этот вопрос, и та стала объяснять: «Дети в бутылочку играли, какая-то сволочь слила все в интернет, теперь семьям угрожают и требуют расправы».

Далее выяснилось, что она отреагировала на видеобращение в соцсетях девушки, которая взывала к обществу о помощи. Поскольку обращение это уже вовсю «гуляло» в соцсетях, знакомая сухумчанка вчера вечером переслала мне его, уточнив, что «детьми» участников скандала назвать трудно; на видео она узнала аниматоров, которых пару лет назад приглашала на день рождения шестилетней дочки. Гораздо уместнее здесь растяжимое «молодые люди». И вот что говорит автор обращения:

«Я обращаюсь к вам в связи с последними событиями, в эпицентре которых оказались двое аниматоров из команды аниматоров в Сухуме. С большой болью в сердце было принято решение отстранить их от работы. Да, они оступились и совершили серьезную ошибку. Но началась настоящая травля этих ребят. Им и их родителям стали приходить как письменные, так и голосовые угрозы расправы с обещанием убить их и всех членов их семей. Вокруг их домов собираются толпы вооруженных людей. Я и все члены нашей команды очень переживаем за них и их семьи. А их родители не знают, как поступить и куда обратиться за помощью. И мы тоже не знаем, что нам делать, все их друзья сидят и плачут. Я очень прошу общественность Абхазии, если у кого-то есть возможность хоть как-то повлиять на эту ситуацию, принять хоть какие-то меры, чтобы их не убили, я прошу вас о помощи».

Примечательно, что автор обращения тоже не сказала в нем, в чем «оступились» уволенные молодые люди, которые подвергаются травле. Объяснить это, думается, можно тем, что в абхазском обществе слова «игра в бутылочку» звучат совсем по-другому, чем в странах с более раскрепощенными нормами поведения.

Как сообщает Википедия, «Бутылочка» – игра для преимущественно подростковой или молодежной компании. Несколько игроков (от 4, лучше от 6) сидят в кругу, один из них раскручивает лежащую бутылку – он должен будет поцеловать того человека, на которого укажет горлышко бутылки (противоположного пола); затем бутылку крутит тот, на кого она только что указала». Как к этой игре относиться, каждый решает сам. Прежде всего, конечно, огромное значение имеют место (страна) и время (эпоха) действия. Во множестве стран и у множества народов даже заговорить о таком неприлично. Но и эпохи меняются. В викторианской Англии, в девятнадцатом веке, за обеденным столом старались избегать просьбы соседу передать куриную ножку, ибо сказать «ножка» было стыдно. Наконец, играть тоже можно по-разному, с разной степенью «раскрепощенности».

Большинство комментаторов статуса Эли Джикирба ее горячо поддержали:

  • «Совершенно согласна! Бессовестно и бесчеловечно угрожать детям и их семьям! Не припомню ни одной расправы над наркоторговцами»;
  • «Это частная жизнь! Этих очень молодых людей, если не хотите детьми их называть. Во все времена считалось неприличным лезть в чужую жизнь! И никто не имеет права требовать над ними «суда»!».

Но прозвучали и возражения:

  • «Я видела это видео... Если честно, меня передернуло, аж до такой степени было все мерзко и нагло... Эти дети прекрасно знали, чем это может закончиться, и позировали... Всегда говорила и говорю: детей нужно воспитывать; если что-то пошло не так, виноваты старшие...»;
  • «Слишком много видео в последнее время с участием нашей молодежи с непристойным поведением! А что дальше будет? А то, что не сняли и не выложили!? Ужасно это все!».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с помощником министра внутренних дел Абхазии Бадрой Айба. Об этом скандале он ничего не знал. Но пообещал, что правоохранители выяснят обстоятельства происходящего и оградят людей от угроз. Он согласился с тем, что как бы не нравилось, и заслуженно не нравилось, очень многим их поведение, подвергать их и их семьи травле никто не имеет права. Сотрудникам милиции было поручено найти автора обращения и предложить ей написать заявление в правоохранительные органы о звучащих угрозах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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