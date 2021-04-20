Здание Нацбанка: советский конструктивизм на фоне сухумского модерна

Основная часть исторического центра Сухума была построена на рубеже XIX и XX в стиле модерн. Но с приходом Советского Союза в Абхазию в начале 1920-х годов в городе начали появляться новые по стилю постройки. Так, ярким примером конструктивизма является здание Национального банка Абхазии, признанное объектом историко-культурного наследия.

Во второй половине XIX века Сухум начал интенсивно развиваться: строились частные дома, гостиницы и кафе, открывались магазины, парки и театры. Вследствие роста торговли, промышленности и городского населения в целом возникла необходимость в устойчивой финансово-экономической системе. Стали появляться разнообразные банки, страховые общества и акцизные управления. К 1917 году в Сухуме насчитывалось уже около двух десятков специализированных финансовых учреждений, в том числе отделение одного из крупнейших банков Российской империи, Азовско-Донского коммерческого банка.

Однако к 1921 году, когда в Абхазии установилась советская власть, все дореволюционные банки быстро позакрывали, а им на смену пришли учреждения, соответствующие новому политическому режиму.

Важным этапом в процессе становления финансовой системы не только города, но и всей страны, стало открытие Госбанком СССР своего отделения в Абхазии в начале 1920-х годов. Поначалу его разместили в небольшом здании, которое в 1881 году возвел купец Павел Заграфопуло, и где до прихода новой власти находилось Сухумское отделение Госбанка Российской империи.

Но главное финансовое учреждение Абхазии постепенно росло и вскоре одноэтажное строение оказалось недостаточным для крупного банка. Нужно было новое здание, масштабнее по размерам и современнее по духу.

Как отмечает историк Анзор Агумаа в своей книге «Старый Сухум», Министерство финансов ССР Абхазии определило место под будущее строение в самом центре города (на углу улиц Октябрьской революции и 4-го Марта, ныне это улицы Леона и Лакоба соответственно) и в 1935 году Национальный банк ССР Абхазии открыл свои двери для клиентов уже по новому адресу.

О здании и его стиле рассказала главный специалист Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Лана Чхинджерия:

«Здание Нацбанка построено в 1930-х годах в стиле конструктивизм, который у нас в столице представлен несколькими архитектурными объектами. Сам стиль характеризуется строгостью фасада, геометризмом, лаконичностью форм. Все эти качества присущи и зданию Нацбанка. У фасада изначально была разная высотность, но со временем над углом здания надстроили небольшой объем, что добавило симметрию фасаду. Сейчас это здание является объектом историко-культурного наследия Абхазии».

На самом деле в историческом центре Сухума не так уж много строений в стиле конструктивизма, и поэтому здание нынешнего Национального банка Абхазии заметно выделяется на фоне преобладающего модерна в местном архитектурном ландшафте. Несмотря на общее ощущение брутальности форм, асимметричность белого фасада и множество узких, прямоугольных окон визуально облегчают здание и делают его выразительным.

Советский союз развалился, десятилетия прошли, названия и структура не раз поменялись, а главный банк страны так и работает на том же месте. Только теперь он называется «Национальный банк Республики Абхазии», а на фасаде размещен герб и абхазское название этого финансового учреждения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия