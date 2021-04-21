Сроки прошли, дела остались

Югоосетинские депутаты попытались выяснить судьбу дел против оппозиционных политиков, инициированных более полугода назад бывшим генпрокурором Урузмагом Джагаевым. Парламентарии обратили внимание и на то, что до сих пор нет официальной информации о том, кто в настоящий момент исполняет обязанности руководителя ведомства.

Напомним, что после массовых акций протеста в Цхинвале, которые прошли после смерти Инала Джабиева в конце августа прошлого года и требовании отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева, последний ответил возбуждением уголовных дел против части оппозиционных депутатов. Джагаев тогда заявил, что готов покинуть кресло, «если отдельные депутаты, которые выступают на митингах в Цхинвале и на которых имеются материалы в Генпрокуратуре, откажутся от депутатской неприкосновенности, сдадут мандаты и предстанут перед судом».

Под прицел теперь уже бывшего прокурора попали Александр Плиев, на тот момент лидер «Народной партии», «по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 292, ч. 2 ст. 327 и ст. 316 УК РФ ("Служебный подлог", "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", "Укрывательство преступлений")». На Давида Санакоева – «в связи с наличием признаков преступления в действиях депутата … по факту его высказываний на предвыборных дебатах кандидатов в парламент РЮО» по статье о клевете в адрес судьи Верховного суда Олеси Кочиевой. Парламентарии не скрывали тогда удивления не только давностью самих дел, но и неприкрытой попыткой их шантажа.

Спустя почти семь месяцев, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев, эти обращения парламентом до сих пор не рассмотрены:

«В парламент поступили представления на меня и Александра Михайловича (Плиева) и эти представления должны были быть вынесены на сессию парламента, но нарушены все сроки. Прокуратура присылает соответствующие документы, вот эти представления, о возбуждение уголовных дел на депутатов, а парламент должен дать свое разрешение на то, чтобы против депутатов было возбуждено уголовное дело. Или не было возбуждено, или отклонено. Мы уже с этим сталкивались (с таким прецедентом) один раз. Сейчас мы хотели, чтобы эти вопросы как-то решились. То Плиев Александр поднимает этот вопрос, то я, и мы до сих пор не можем добиться того, чтобы эти вопросы были вынесены на сессию.

– Как это объясняет руководство парламента?

Никак. Вот сегодня мне, например, ответили, что представление на Плиева Александра еще даже не у председателя парламента. И вот так происходит затягивание. Я сегодня на сессии и сказал, что просто не хотел бы, чтобы вот этими вопросами дальше манипулировали в какой-то определенный срок или в определенной ситуации. Я бы хотел, чтобы эти вопросы разрешились».

По словам парламентария, пока реакции спикера парламента нет.

По информации Александра Плиева, представление Генпрокуратуры находится в стенах парламента: в свое время оно было у вице-спикера Петра Гассиева, который до сих пор не передал его спикеру Алану Тадтаеву. Он согласен с Давидом Санакоевым в том, что эта история должна иметь завершение:

«Если соблюдать закон, то надо его соблюдать. А так, по закону, все сроки истекли. Но, по их словам, хотя это никак не обосновано, – что мы не выходили на сессии и поэтому они не смогли вынести (вопрос). Находят какие-то причины, но, безусловно, эти причины не совсем аргументированы. Я думаю, в ближайшее время, как только документ попадет в мои руки, вернее, как только Петр приедет (Гассиев), я скажу, чтобы передали (спикеру)».

Бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев в сентябре 2020 года выдвинул оппозиции встречные условия своей отставки. Тогда же он упомянул и депутата от «Народной партии» Дзамболата Медоева. Представление на Медоева было направлено в законодательный орган еще в 2019 году, однако в декабре того же года большинство депутатов проголосовало против лишения его неприкосновенности. Медоеву вменяли предоставление транспортного средства «под своим же управлением разыскиваемому на тот момент за совершение тяжких и особо тяжких преступлений Андрею Кабисову для беспрепятственного передвижения по республике».

Вспоминали сегодня на заседании парламента экс-прокурора еще по одному поводу. По словам Давида Санакоева, до сегодняшнего дня нет официальной информации, кто является исполняющим обязанности главы Генеральной прокуратуры. «До вчерашнего дня на сайте ведомства еще висела информация, что генпрокурор у нас Урузмаг Джагаев. Сегодня этой информации уже нет, я вчера понимал вопрос на президиуме и хотел, чтобы через соответствующий комитет в парламенте, мы получили информацию об исполняющем обязанности. Но ответа депутаты на сессии не получили и пока не прояснили эту ситуацию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия