Новое старое кино

Вы любите ремейки? Вряд ли! Я не видел еще человека, который любил бы ремейки. Я не видел человека, который был доволен хоть одним ремейком… Вот сказал я это, и соврал! Такой человек – я. Один ремейк мне нравится больше оригинала.

Но давайте по порядку.

Ремейк или римейк (от англ. remake – «переделка») – это выпуск новых версий уже существующих произведений искусства с видоизменением или добавлением в них собственных характеристик. Ремейк не цитирует и не пародирует источник, а наполняет его новым и актуальным содержанием, однако «с оглядкой» на образец. Может повторять сюжетные ходы оригинала, типы характеров, но при этом изображать их в новых исторических, социально-политических условиях.

Такое определение дается в словаре иностранных слов по поводу ремейка или римейка.

В литературе ремейк встречается довольно редко, во всяком случае, мне сейчас в голову приходит только сочинение Александра Волкова про Изумрудный город, которые слизаны с сказочной повести Фрэнка Лаймана Баума «Мудрец из страны Оз». Первые две книжки у Волкова вышли отличные, а дальше он опустил планку и было уж не очень интересно. Но думаю, что про Элли, Тотошку, Страшилу, Железного Дровосека, Трусливого Льва и других персонажей, не будь Волкова, мы бы так и не узнали. Первая книга про Элли (в оригинале – Дороти), почти в точности копирует заглавную книгу Баума, разница только в несущественных деталях. А дальше Волков пошел по своему пути и писал оригинальные повести.

Но с книгами не так занятно, как с фильмами. Первые такие картины, которые я увидел, были американские ремейки французских фильмов. Тогда, по молодости лет, я не понимал, зачем надо было переснимать французские ленты. В ряде случаев американцы даже не меняли мизансцены, как в своем варианте великолепной французской комедии «Невезучие» с Пьером Ришаром и Жераром Депардье. В американском ремейке играли неплохие актеры Денни Гловер и Мартин Шорт. Но они явно не дотягивали до французского дуэта. Я поинтересовался, а почему американцы снимают свои варианты, разве не проще и удобнее было бы просто пустить оригинальные фильмы у себя на экранах? Оказалось, что это было не выгодно, так как капризные американцы ходят только на свои отечественные фильмы, с более или менее засветившимися американскими актерами. В итоге я просмотрел штук десять американских ремейков, и они мне не понравились все, кроме одного. Это один был ремейк французского фильма «Ограбление» с участием Бельмондо. Американский вариант назывался «Быстрые перемены» и участвовал в нем великолепный Билл Мюррей. Фильм про то, как бандит, загримированный под клоуна, грабит банк. Ремейк был ничуть не хуже, а моментами даже лучше французского фильма. Наверно потому, что американцы оставили только сюжетную линию (про клоуна и банк), а все остальное поменяли. И было это свежо, смешно и очень смотрибельно.

А что с российскими фильмами? А с российскими фильмами совсем плохо.

В нулевых годах принялись переснимать культовые советские комедии на новый лад. «Джентльмены удачи», фильм которые любит весь бывший СССР, который наизусть знают все, который растащили на цитаты, который является сокровищницей в копилке советской киноклассики. Вопрос: зачем надо было трогать фильм и переснимать его заново? Новый фильм назвали «Джентльмены, удачи!», тем самым, внеся легенькое разнообразие. Да, фильм не полностью копирует любимую нами картину, но сюжет с двойниками, с похищенным сокровищем, с побегом из тюрьмы, все это осталось. Выглядит все очень вторично, несмотря на то, что реалии изменены и часть действия перенесли аж в Египет. И как бы исполнитель главной роли, талантливый Сергей Безруков ни старался, он все равно не превзойдет гениального Евгения Леонова, а все зрители, сами того не желая, будут сравнивать старого и нового главного героя. Странно, фильм продюссировал опытный Бекбамбетов, зачем это ему нужно было? Хотя, в прокате фильм окупился почти вдвое, так что главное в бизнесе прибыль. А все остальное – это дело житейское.

Но «Джентльмены, удачи!» – это еще цветочки. Фильм, в принципе, можно смотреть, и испытываешь лишь легкое чувство недоумения и досады. В 2014 году вышел ремейк фильма «Кавказская пленница». Вот это действительно было нечто! Ребята, я честно пытался несколько раз посмотреть этот фильм, но каждый раз, минут через десять, я начинал громко ругаться и грозить кулачками в сторону монитора. Приходили мои домашние, обливали меня холодной водой, вырубали компьютер и долго отпаивали валерьянкой.

Почему я пытался провести над собой такой садомазохистский опыт? А потому, что мне было интересно, зачем это надо делать. Наконец, частями, с перерывами, я все-таки досмотрел фильм, хотя, наверное, жизнь свою я все-таки чуть-чуть сократил. В фильме играют неплохие актеры: Геннадий Хазанов, Михаил Ефремов, Лариса Удовиченко, Сергей Степанченко… как они могли на такое подписаться? Как они могли покуситься на самое святое? Не понимаю. Самое неприятное, что Хазанов играл не Саахова, а пытался сыграть Этуша, а это уже совсем никуда не годится. Так же и остальные артисты. Свои полтора часа позора они поимели. Я в очередной раз убедился, что актеры люди подневольные, за что им платят, то они и играют. Три с половиной миллиона долларов обошлось это недоразумение и актеры, в них участвующие, навсегда записали себя в большую книгу позора. Как говорила Фаина Раневская «Сняться в плохом фильме – все равно, что плюнуть в вечность!». Актеры, участники фильма, плюнули в вечность. В прокате фильм собрал жалкие 300 тысяч долларов и поделом ему!

Еще про один ремейк культовой картины. В 2011 году был снят фильм «Служебный роман. Наше время». Сюжетная линия приблизительно такая же, как в шедевре Рязанова. Я честно посмотрел фильм и в принципе не очень ругался. Нет, он мне не понравился, это была скорее пародия на старый фильм. Смотрел я картину с легкой усмешкой, опять-таки не понимая, зачем надо было это делать. Фильм в прокате окупился, собрав при 5 миллионов затрат около пятнадцати миллионов долларов. Еще он славен тем, что главную роль Новосельцева там сыграл Владимир Зеленский, будущий президент Украины. Фильм к просмотру не особо рекомендую, лучше пересмотреть старую картину, которую я считаю у Эльдара Александровича лучшей в его карьере.

И на посошок.

Удивляет меня, как российские кинодеятели до сих пор еще не замахнулись на пересъемки фильмов великого Чаплина. Может эта идея им еще не приходила в голову? А что, вполне реально, какой-нибудь Максим Воронков, мог бы переснять «Огни большого города» с талантливым Михаилом Галустяном, а «Золотую лихорадку» снял бы Тигран Кеосаян с Гошей Куценко в роли бродяжки. Чем плохая идея? Может кинодеятели еще до этой идей не додумкались? Дарю им свою свежую идею. А может, они все-таки опасаются, что если такое снимут, то потом все мировое сообщество предаст их остракизму? Ведь Чаплин, все-таки, не Рязанов и не Гайдай. С ним надо поосторожнее, так как прав у него больше.

P.S. Кстати, суетливые американцы добрались-таки и до российских фильмов. Некий российский режиссер будет снимать «Иронию судьбы» на американский лад. Дело будет происходить в славном городе Бостоне, роль Ипполита сыграет азиат, а героиню Лии Ахеджаковой – афроамериканка. Ничего не буду говорить, пусть сперва снимут, потом поглядим. Скажу одно, дочь Эльдара Разянова будущую ленту назвала «бредом сивой кобылы».

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