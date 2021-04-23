Прага вышлет 62 сотрудников посольства и консульств России

Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек. Это означает прекращение работы 62 человек.

В среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. По словам министра, на требование Москва не ответила.

Кулганек подчеркнул, что Чехия не хочет обострения отношений с Россией, но у чешских властей, по его словам, не остаётся другого выбора. "Мы не хотим, чтобы наше решение воспринималось как угроза России в целом, всем россиянам и отдельно российским гражданам, которые живут, работают и учатся в Чешской республике", – заявил Кулганек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент Милош Земан поддержал действия правительства. Земан считается в Чехии пророссийским политиком.

Ранее чешский Сенат призвал правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число работников российского посольства в Праге.

Российские посольства в центральноевропейских странах одни из самых больших, по сравнению с представительстами других государств. Решение сократить штат российских дипломатов поддержали Евросоюз и НАТО. В среду объявила о высылке трёх российских дипломатов Словакия.