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РФ объявила персонами нон грата пять сотрудников посольства Польши
Россия высылает пятерых сотрудников посольства Польши. Их объявили персонами нон грата, заявили в пятницу в МИД РФ.
Решение принято в ответ на решение Варшавы выслать трёх российских дипломатов, присутствие которых в Польше назвали нежелательным, указав на нарушение дипломатического статуса.
В российском внешнеполитическом ведомстве в пятницу сообщили о вызове польского поста Кшиштофа Краевского, которого проинформировали о принимаемых мерах. Ему был выражен протест.
Как подчёркивают в Москве, решение, которое даёт польским дипломатам время покинуть Россию до 15 мая, было принято с учётом того, что "Варшава сознательно взяла курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних связей".
О высылке сотрудников российского посольства власти Польши объявили 15 апреля, обвинив их в нарушении дипломатического статуса и действиях, наносящих ущерб польскому государству.
Другие новости дня
Таджикская семья с маленькими детьми застряла в Абхазии
Семья из Таджикистана из-за закрытия границ в связи с пандемией не может покинуть территорию самопровозглашенной республики Абхазия. 39-летний Хуршед Мусоев в беседе с Радио Озоди сказал, что он, его супруга, и двое маленьких детей застряли в Абхазии и уже год тщетно пытаются вернуться домой. Мусоев говорит, что из-за пандемии остался без работы и семья вынуждена жить в невыносимых условиях.
«Я инвалид второй группы. В Абхазию приехал на заработки. Но из-за коронавируса лишился работы, спасибо добрым людям, которые помогли нам с временным пристанищем. У моих детей истекли сроки действия таджикских загранпаспортов, которых выдают всего на три года. Сейчас мы находимся в трудной ситуации, приходиться жить в очень сложных условиях», – говорит Хуршед Мусоев.
В посольстве Таджикистана в России обещали помочь этой семье вернуться на родину.
«Как правило, мы согласовываем этот вопрос с российскими властями и они ненадолго открывают границу, чтобы наш соотечественник перебрался на территорию РФ. Однако, граждане, покинувшие Абхазию, не могут остаться в России и должны сразу вернуться в Таджикистан», – пояснили в дипмиссии.
4 апреля посольство Таджикистана в России сообщило, что дипломаты помогли 17 таджикским мигрантам, застрявшим в Абхазии, вернуться на родину.
В 2013 году группа из 20 граждан Таджикистана также оказалась в непростой ситуации в Абхазии. Тогда при посредничестве посольства Таджикистана в Москве эта группа смогла попасть в Россию, а затем вернуться в Таджикистан. Посольство Таджикистана и представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Москве предостерегли таджикских трудовых мигрантов от поездок в Абхазию. Многие таджикские граждане пересекали российско-абхазскую де-факто границу с целью легализации своего пребывания на территории РФ.
Алексей Навальный объявил, что заканчивает голодовку в колонии
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о прекращении голодовки.
По его словам, благодаря огромной поддержке людей по всей стране и по всему миру им удалось добиться многого.
«Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: «А можно мне узнать мой диагноз?» и «Могу ли посмотреть собственную медкарту?» – написал он.
Сейчас, как рассказывает политик, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, последний раз прямо перед митингом: ему делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.
«Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку, – отметил он. – Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей «Матерей Беслана». У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня».
«Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю – у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», – написал он.
Абхазия ожидает помощи Москвы в модернизации военно-воздушных сил
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в интервью ТАСС заявил, что военно-воздушные силы Абхазии нуждаются в обновлении. Абхазские власти рассчитывают на помощь России в этом вопросе, – сказал он.
«Военно-воздушные силы у Абхазии есть, но они нуждаются в обновлении. Нужны новые самолеты, на которых будут летать прекрасно обученные молодые абхазские пилоты, а их у нас более 20. Мы ждем поддержки [в этом вопросе] от Российской Федерации, и, скорее всего, эта поддержка будет реализована в ближайшее время», – отметил Бжания.
Он сообщил, что недавно в Абхазию приезжали представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, прошли переговоры с Минобороны Абхазии, «по ряду позиций есть подвижки».
Говоря в целом о военном сотрудничестве с Россией, Бжания отметил, что создана объединенная группировка войск, проводятся совместные учения разного уровня, отрабатываются необходимые навыки. В то же время, добавил он, есть проблемы, связанные с модернизацией вооруженных сил.
«Вне всякого сомнения, в случае какой-то агрессии по отношению к одной из сторон все обязательства будут выполнены», - подчеркнул абхазский лидер.
ТАСС напоминает, что Абхазия и РФ в 2011 году подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, в 2016 году – соглашение об объединенной группировке войск, в 2019 году – соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил.
Суд в Тбилиси отправил за решетку обвиняемых в издевательствах над солдатами-срочниками
Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Георгия Чибелашвили и Дмитрия Девдариани, обвиняемых в издевательствах над военнослужащими, проходящими обязательную военную службу.
Судья Роман Хорава полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Он пояснил, что существует большая вероятность того, что обвиняемые попытаются повлиять на свидетелей, если они останутся на свободе. Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Первый канал.
«Я действительно не думал, что подобное могло произойти в грузинской армии», – заявил судья на заседании.
Сторона защиты ходатайствовала об освобождении обвиняемых под залог до окончания следствия. Адвокат Дмитрия Девдариани предлагал залог в размере 5 тысяч лари (примерно, 1,5 тысячи долларов), а адвокат Бичелашвили – 10 тысяч лари (примерно 3 тысяч долларов). Оба этих обращения суд отклонил.
Чибелашвили и Девдариани обвиняются в превышении служебных полномочий с применением насилия и с оскорблением личного достоинства военнослужащих. Им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
В деле фигурируют несколько эпизодов предполагаемых преступлений, которые произошли на учебной военной базе Яглуджа с января по июль 2020 года.
По данным следствия, начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Управления охраны объектов МВД Д.Д. и Г.Д. превышали свои служебные полномочия и применяли к солдатам запрещенные методы наказания, которые ущемляли их личное достоинство и причиняли физическую боль. Все это происходило в присутствии других военнослужащих.
По информации следствия, один из задержанных – начальник смены Д.Д. на базе «Ялгуджа» заставлял солдат чистить помещение казармы в унизительной форме. Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего.
- 14 марта 2020 года Д.Д. заставил солдата в течение от одного до двух часов в полном боевом снаряжении, в бронежилете и каске, весом до 10 килограмм, стоя на коленях, зубной и обувной щеткой чистить пол туалета в казарме.
- 25 мая 2020 года Д.Д. проделал то же самое с другим солдатом-срочником, заставив его в течение 10-11 часов убирать классную комнату, чистить пол и двери туалета, унитазы и раковины для умывания.
- 3 июля 2020 года Д.Д. нанес физическое оскорбление солдату, который стоял в строю возле казармы, в частности, ударил его рукой по шее, а также стукнул головой в лоб.
Другой задержанный – Г.Б., проходит по трем эпизодам дела.
- 28 января 2020 года Г.Б. заставил одного из солдат-срочников в течение от 30 минут до часа зубной щеткой и на коленях чистить пол и раковины в умывальной комнате туалета.
- 24 мая 2020 года тот же начальник смены заставил двух солдат-срочников в течение от двух до четырех часов в бронежилете и касках обувными щетками на коленях чистить классную комнату в казарме, комнату для умывания и дверь туалета.
- Кроме того, 17 июня 2020 года Г.Б. заставил солдата-срочника в течение полутора часов обувной щеткой, стоя на коленях, чистить классную комнату, комнату для умывания и дверь туалета.
Вышеперечисленные обстоятельства, по данным следствия, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, заключениями проверки мобильных телефонов обвиняемых, фото-доказательствами и запрошенными у МВД документами.
Зурабишвили: «Грузия приветствует шаги по деэскалации на границе с Украиной»
Грузия приветствует шаги по деэскалации на границе с Украиной, – написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети Twitter. Грузинский лидер отметила, что поддержка международных партнеров доказывает свою эффективность.
«Грузия приветствует шаги по деэскалации на границе с Украиной. Грузия и Украина стоят перед одинаковыми вызовами в плане стабильности и территориальной целостности. Поддержка международных партнеров доказывает свою эффективность», – написала Саломе Зурабишвили.
22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цели внезапной проверки боеготовности войск достигнуты, и приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.
Сегодня Россия начала возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе вблизи границ Украины.
Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало резкую обеспокоенность стран Запада и НАТО. Лидеры Германии и Франции после недавних переговоров с президентом Украины призвали Москву отвести войска, чтобы разрядить напряжённость. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить российскую агрессию.
Брюссель утверждал, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих. В Киеве говорили о 80 тысячах российских военных у границ. В Вашингтоне отмечали, что с российской стороны у границы с Украиной сконцентрировано максимальное число войск с 2014 года.
Шалва Ломидзе назначен руководителем Службы разведки Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил руководителем Службы разведки Шалву Ломидзе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
Сегодня Гарибашвили провел с Ломидзе рабочую встречу, на которой обсуждалась геополитическая обстановка, сложившаяся в регионе, а также вызовы, стоящие перед страной с точки зрения безопасности.
Ранее Шалва Ломидзе был исполняющим обязанности главы Службы разведки, в 2014-2020 годах был первым заместителем руководителя ведомства.
До Ломидзе службой разведки Грузии руководил Леван Изория, которого в январе 2020 года назначили послом Грузии в Германии.
Из 1200 протестированных у Ингурского моста граждан коронавирус выявили у двоих
С 19 апреля, когда правительство Грузии отменило карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии, у Ингурского моста экспресс-тесты на COVID-19 прошли уже около 1200 человек. Из них лишь у двоих выявлено заражение коронавирусом, – заявила сегодня глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, которая на месте ознакомилась с процессом тестирования. «Все остальные граждане – здоровы, что нас очень радует», – отметила Тикарадзе.
Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, тестируют на коронавирус экспресс-тестами на антиген. Ранее для них действовал пятидневный карантин.
Пункт экспресс-тестирования открыт у блок-поста грузинской полиции. Еще одна палатка на месте развернута для лиц с подозрительными симптомами.
Вопрос отмены карантина активизировался после трагической смерти четырех жителей Гальского района в реке Ингури. По одной из версий, они пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать карантина.
Во Владивостоке открыли памятные доски в честь лидеров КНДР
Во Владивостоке открыли памятные доски в честь глав КНДР Ким Чен Ына и Ким Чен Ира. Об этом сообщает "Интерфакс". На мемориальных досках указаны даты, когда главы КНДР останавливались на железнодорожном вокзале Владивостока в 2002 и 2019 годах.
Памятные доски вместе с чиновниками из правительства Приморского края и администрации Владивостока открыли представители генконсульства КНДР, отмечает агентство.
На официальных сайтах администрации и правительства информации о мероприятии нет.
Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал во Владивостоке 24 и 26 апреля 2019 года. Он прибыл на бронепоезде, который использовал для поездки в Россию ещё его отец - Ким Чен Ир. По городу он ездил на специально привезенном лимузине, для которого пришлось углубить въезд в ворота железнодорожного вокзала Владивостока.
С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын не был в России и никогда не встречался с президентом Владимиром Путиным. 25 апреля 2019 года во Владивостоке состоялись их первые личные переговоры, которые Путин назвал "обстоятельными".
В июне того же года во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита Ким Чен Ына. Табличку установили в загородном комплекс "Лесная заимка" напротив мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера, отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира. Он посетил город в 23 и 24 августа 2002 года.
В Абхазии объявили в розыск экс-министра по репатриации
Экс-министр по репатриации самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Дбар и директор ООО «РемСтрой2012» Амиран Лакербая объявлены в розыск, – сообщили в абхазской Генпрокуратуре.
О возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра стало известно месяц назад. Беслана Дбар обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По информации прокуратуры, соучастники предполагаемого преступления – директор ООО «РемСтрой2012» Амиран Лакербая и инженер по техническому надзору Фонда репатриации Денис Кове. Сообщается, что ими была составлена заведомо подложная исполнительная документация – акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. После этого Беслан Дбар в период с 24 августа 2018 года по 28 июня 2019 года издал приказы о перечислении из Фонда репатриации денежных средств – 25 296 598 рублей.
Деньги, по информации прокуратуры, были обналичены, после чего «обращены в собственность» вышеуказанных лиц.
Бжания о Женевских дискуссиях: «Диалог всегда лучше войны»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания считает, что нормализация отношений с Тбилиси возможна после подписания документа о неприменении силы.
Отвечая на вопрос журналистов ТАСС о том, насколько эффективны Женевские дискуссии, Бжания сказал: «Диалог всегда лучше войны».
«У нас один и тот же вопрос уже много-много лет – подписание документа о неприменении силы. И вроде бы и грузинская сторона такой же вопрос ставит, говорит, что мы должны иметь нормальные отношения, повысить уровень доверия. Нормальные отношения и доверие как-то плохо вяжутся с войной, правильно?», – заявил Бжания.
Абхазский лидер считает, что продвижение в вопросе подписания такого документа может зависеть «от расклада геополитических сил на Южном Кавказе».
«Лучше, чтобы был мир, чтобы не было еще истории с принуждением к миру. Руководство Абхазии понимает, как надо себя вести, и мы последовательно хотим обеспечить прочный мир. Вопросы государственной независимости, суверенитета Абхазии не являются вопросами, которые мы будем обсуждать с ними или с кем-то вообще. Этот вопрос для нас решен. А вот мир… Мы будем стремиться к миру. Если потребуется, мы будем разговаривать со всеми силами», – отметил он.
Бжания также прокомментировал скандал, связанный с его бывшим помощником Бенуром Квирая, посетившим Тбилиси:
«Помощник, о котором вы упомянули, поехал в Грузию, уже не будучи помощником. Моим помощникам там делать нечего».
Абхазский президент также говорит, что у Сухуми нет торгово-экономических отношений «с грузинским государством».
«Они нас не признают. Торгово-экономические отношения межгосударственные бывают только тогда, когда государство признают, подписаны соответствующие документы. По реке Ингур и выше по участку проходит государственная граница Абхазии. Люди выезжают, возвращаются, идет торговля. Эту торговлю необходимо нам контролировать, направлять для обеспечения интересов нашего государства и нашего населения. Речь не идет о торговле с Грузией, я подчеркиваю.
Если в этом заинтересованы Россия и Армения – а, как я понимаю, они заинтересованы, – то и мы заинтересованы в том, чтобы через Абхазию проходили грузы транзитом через третьи страны. Это возможность для того, чтобы заработать деньги, трудоустроить своих граждан. В этом вопросе мы хотим действовать рационально», – добавил он.
Украина обсудит с главами МИД Восточного фланга НАТО милитаризацию Крыма – Кулеба
Украина и Грузия 23 апреля впервые участвуют в переговорах треугольника Румынии, Польши и Турции – Восточного фланга НАТО, на фоне угроз безопасности со стороны России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится с рабочим визитом в Бухаресте. Он отметил, что, в частности, планируется обсудить российскую милитаризацию аннексированного Крыма, а также «Крымскую платформу».
«Мы встретимся впятером с Давидом Залкалиани (глава МИД Грузии – ред.), Богданом Ауреску (МИД Румынии – ред.), Збигневом Рау (МИД Польши – ред.) и Мевлютом Чавушоглу (МИД Турции – ред.), все из которых являются моими хорошими друзьями, на фоне угроз безопасности, которые создает агрессивное поведение России и ее растущая милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей. Речь пойдет и об усилении присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и о евроатлантические перспективе Украины и Грузии, и об инициированном Украиной формате «Крымской платформы», – написал Кулеба в Фейсбуке.
В последние недели Украина и ее западные союзники говорят о невиданном с 2014 года наращивании военного присутствия России у восточных границ Украины, а также в аннексированном Крыму, в Черном и Азовском морях. Москва заявляет, что передвижение российской армии по территории России (к которой она причисляет и украинский Крым) не должно вызывать беспокойство других стран, в частности Украины.
В четверг, 22 апреля Минобороны России провело в Крыму «межвидовые учения», на которые прибыл глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Он также сообщил о завершении военных учений в Южном и Западном военных округах и отводе войск в места их постоянной дислокации. Отмечается, что войска должны отвести до 1 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение России отвести войска от границ Украины «снижает напряжение».
Россия начала отвод войск от границ с Украиной
По оценке ЕС, Россия за последние недели стянула к Украине до 150 тысяч военных. В Москве заявляли о проверке боеготовности
Россия начала возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе вблизи границ Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цели внезапной проверки боеготовности войск достигнуты, и приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.
Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало резкую обеспокоенность стран Запада и НАТО. Лидеры Германии и Франции после недавних переговоров с президентом Украины призвали Москву отвести войска, чтобы разрядить напряжённость. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить российскую агрессию.
20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ президент России предложил встретиться в Москве "в любое удобное для него время", отметив при этом, что проблемы Донбасса Киеву надо обсуждать с руководителями "ЛНР" и "ДНР".
Брюссель утверждал, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих. В Киеве говорили о 80 тысячах российских военных у границ. В Вашингтоне отмечали, что с российской стороны у границы с Украиной сконцентрировано максимальное число войск с 2014 года.
В Кремле заявили, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению в ответ на "угрожающую военную деятельность" со стороны НАТО.
Отвод российских войск от границы с Украиной является "важным" решением, которое Москва должна была принять ещё раньше, заявил официальный представитель НАТО в комментарии "Голосу Америки". "НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжаем внимательно следить за неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине и вокруг ее границ", – заявил собеседник "Голоса Америки".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уменьшение численности войск на границе "пропорционально снижает напряжение". Киев приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе, но остаётся всегда начеку, написал президент Украины в твиттере и поблагодарил международных партнёров за поддержку.
По мнению экспертов расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), несмотря на заявление министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск от границы с Украиной, Россия сохраняет возможность быстро развернуть силы "в течение нескольких дней". В частности, эксперты отметили, что министр отвёл войскам на возвращение в места постоянной дислокации меньше 10 дней, хотя переброска техники к границе Украины и в аннексированный Россией Крым заняла почти месяц. Кроме того, они отметили, что в мае 2014 года российские власти также заявили об отводе войск от границы, однако фактически территорию покинули не все силы, и уже в августе они получили подкрепление для предполагаемого участия в боевых действиях в Донбассе.
Миссия США в ОБСЕ: Кремль вытесняет Радио Свобода из России
На заседании постоянного комитета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был поднят вопрос об усилении российскими властями репрессивных мер в отношении медиакорпорации Радио Свободная Европа/ Радио Свобода (RFE/RL).
22 апреля в Вене обсуждалась тема свободы слова в России. На заседании выступила исполняющая обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер.
"Соединённые Штаты разделяют опасения Европейского Союза и других стран-участниц, которые высказывались о продолжающемся подавлении российскими властями свободы выражения", - подчеркнула Розенсток-Силлер. Она сказала, что готова поддержать дискуссию о преследовании в России отдельных журналистов.
В качестве одного из примеров представитель США привела обыски при участии сотрудников ФСБ 9 апреля в московской редакции "Важных историй" и квартире главного редактора этого издания, журналиста Романа Анина, который позднее был допрошен. Как заметила Розенсток-Силлер, обыскам предшествовала публикация материалов о предполагаемых коррупционных действиях ряда высокопоставленных российских чиновников.
По словам американского дипломата, за последние недели было еще несколько тревожных случаев в отношении независимых журналистов-расследователей. В частности, она привела сведения корреспондента Радио Свобода Антона Сергиенко, который рассказал МБХ-Медиа, что получил 11 апреля письмо с угрозами. В этом письме говорилось, что за Сергиенко постоянно следят, и те, кто участвуют в слежке, знают, где живёт и работает журналист. Авторы послания обвинили Сергиенко в предательстве родины как сотрудникам американской медиаорганизации.
Также Элизабет Розенсток-Силлер напомнила о рейде, который сотрудники правоохранительных органов провели в офисе независимого студенческого журнала DOXA 14 апреля.
"Эти случаи ясно демонстрируют ухудшающуюся атмосферу безнаказанности за преследование и запугивание независимых журналистов", - заявила представитель американской миссии при ОБСЕ.
Что касается Радио Свободная Европа/ Радио Свобода Розенсток-Силлер упомянула "чрезмерные штрафы", налагаемые в России на корпорацию по закону об "иностранных агентах". "Здесь, на постоянном совете, российская делегация неоднократно пыталась создать ложное представление о схожести драконовских мер против Радио Свобода в России и правовыми рамками работы в США телеканала RT и агентства "Спутник". Подобного эквивалента нет. Кремль препятствует теле- и радиовещанию RFE/RL в России и сейчас активно пытается вытеснить медиакорпорацию из страны. Правительство США, напротив, никоим образом не препятствует возможности для RT и "Спутника" вещать в Соединённых Штатых", - сказала Розенсток-Силлер.
Она напомнила, что на прошлой неделе RFE/RL подало иск против действий российского правительства в европейский суд по правам человека. В иске указано, что действия России нарушают право на свободу выражения для представителей прессы, защищённого 10-й статьёй Европейской конвенции о правах человека, и что если ЕСПЧ не пример меры сейчас, то RFE/RL будет нанесён непоправимый ущерб.
"Мы подчёркиваемы наш призыв к российскому руководству остановить репрессии в отношении независимых журналистов и СМИ, включая RFE/RL и его проекты", - добавила Розенсток-Силлер.
В январе-апреле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 390 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесёнными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.
Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям превышает 70 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из поданных к настоящему моменту апелляций.
Аслан Бжания: До полетов еще долго, но Владимир Владимирович сказал: "Полетим"
Российский специалисты готовят техническое задание по восстановлению функционирования сухумского аэропорта. Об этом сообщил президент самопровозглашённой республики Аслан Бжания в интервью ТАСС.
"До полетов еще долго. Задача поставлена президентом России перед Минтрансом России, этой проблемой занимается руководитель Росавиации Александр Нерадько и его структура. Определен потенциальный инвестор, он подтверждает серьезность своих намерений", - заявил Бжания.
По его словам, проблема будет решаться двумя этапами."Все, что делается на этом этапе, внушает оптимизм. Неоднократно приезжали специалисты, готовят техническое задание. Не разговоры идут, а работа. Владимир Владимирович [Путин] сказал: "Полетим"", - сказал Бжания, добавив, что вложения для запуска аэропорта составят около 4,5 млрд рублей. Сюда включены аэровокзальный комплекс, управление воздушным движением, служба авиационной безопасности, топливозаправочный комплекс.
"Если заработает аэропорт, это поменяет наше психологическое состояние, настроение. Это очень серьезный рывок для развития Восточной Абхазии, а она не менее симпатичная, но менее обустроенная. Ее можно обустраивать грамотно, проводить продуманное территориальное планирование, чтобы не было хаотичной застройки", сказал Бжания.
«Гирчи» планирует изъять из партийного списка всех женщин-кандидаток
Партия «Гирчи» планирует изъять всех женщин-кандидаток из списка, зарегистрированного в ЦИК, и обратиться с этой просьбой в центральную избирательную администрацию.
Цель - признание одного из лидеров партии Александра Раквиашвили депутатом парламента. С этой же целью свой мандат депутата уступит Саломе Муджири, которая является полномочным членом парламента, прошедшим по списку «Гирчи».
Сейчас «Гирчи» в процессе выяснения тех процедурно-правовых вопросов, которые необходимы для предоставления Раквиашвили мандата депутата.
«Все наши сторонники знали, что мы не поддерживаем гендерные квоты и обойдем их. В списке все будут сняты. Женщины напишут заявление, что отказываются от мандата. Мы не будем снимать весь избирательный список. Это касается только женщин - все женщины включены в наш список номинально», - заявил Александр Раквиашвили, каждый день находящийся в парламенте вместе с однопартийцами-депутатами и отвечающий на вопросы журналистов с парламентской трибуны.
Агентство "Интерпрессньюс" не исключает, что если партия обратится к ЦИК по поводу изъятия из списка только женщин, избирательная администрация ей в этом откажет, поскольку такое решение может нарушить принцип гендерных квот в «Избирательном кодексе».
Бжания: Абхазия ожидает из России вакцину от коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Абхазии контролируемая, в ближайшее время ожидается первая партия вакцины из Российской Федерации. Об этом сообщил президент самопровозглашённой республики Аслан Бжания в интервью ТАСС.
"Ситуация с коронавирусом в Абхазии контролируемая, прогнозируемая. Мы имеем определенные запасы медикаментов, но пришло время вакцинировать население. Мы обращались к руководству России, нам обещали помочь, и в ближайшее время ждем первую партию этих препаратов", - сказал президент.
При этом он отметил, что вопросы с транспортировкой российской вакцины уже решены.
По словам абхазского лидера, "будет справедливо, чтобы первыми вакцину получили врачи", а потом уже другие категории по рекомендации координационного штаба по защите населения от коронавируса. "Скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли. Я доверяю нашим специалистам, как они подскажут, так мы и сделаем", - сказал он.
В настоящее время, по словам Бжания, в больницах Абхазии от коронавируса проходят лечение около 100 человек. Он с сожалением констатировал, что с начала пандемии умерли более 200 человек, выздоровели более 13 тыс.
Аслан Бжания: Абхазия не будет усложнять правила въезда для россиян
Абхазия ожидает в этом году большое количество туристов из РФ и не намерена изменять или усложнять условия въезда для россиян. Об этом сообщил президент самопровозглашённой республики Аслан Бжания в интервью ТАСС.
"Есть правила, которые работали и в прошлом году, мы не собираемся их менять или усложнять. Сейчас многое зависит от тех решений, которые будут принимать российские власти. Мы будем, скажем так, максимально лояльны", - сказал президент.
Бжания отметил, что в этом году Абхазия ждет большой поток туристов, и "все будет значительно лучше, чем в прошлом году, в том числе и отношение к туристам". По его словам, серьезно к туристическому сезону готовятся правоохранительные органы республики, чтобы обеспечить "максимально комфортные условия".
Напомним: в минувший понедельник Роспотребнадзор подтвердил, что россияне не могут возвращаться из Абхазии без сдачи теста на COVID-19. Всем гражданам России, прибывающим в Россию, с 15 апреля необходимо:
- заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации;
- в течение трех дней со дня прибытия в Россию пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале Госуслуг.
В Грузии за сутки от коронавируса умерли еще 11 человек
«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 992 человека», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.
Выявлен 1 271 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране проведен 28 751 тест. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 301 535.
По состоянию на 22 апреля, дневной показатель положительности составляет 4.42%, за последние 14 дней - 3.75%, а за 7 дней - 4.55%.
За последние сутки выздоровели 729 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 284 286.
Из выявленных за сутки 1 271 нового случая коронавируса 781 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 98, в Имеретии – 71, в Квемо Картли – 52, в Шида Картли – 53, в Гурии - 41, в Самегрело и Земо Сванетии – 91, в Кахетии – 48, в Мцхета-Мтианети – 27, в Самцхе-Джавахети – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 3.
На данном этапе в Грузии 13 231 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 3 527 человек, в том числе в Тбилиси – 1 921, в Аджарии – 404, в Имеретии – 404. Тяжелых пациентов – 584, в том числе в Тбилиси – 276, в Аджарии – 70, в Имеретии – 88. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 113 лиц, в том числе в Тбилиси – 80, в Аджарии – 7, в Имеретии – 11.
В клинических гостиницах находится 682 человека, в том числе в Тбилиси – 349, в Аджарии – 317. На дому лечатся 9 022 человека.
В карантинном пространстве 232 человека, в том числе в Тбилиси - 225, в Аджарии – 5. На самоизоляции находятся 21 834 человека, в том числе в Тбилиси – 12 233 лиц, в Аджарии – 2 711, в Имеретии – 1 199.
Прага вышлет 62 сотрудников посольства и консульств России
Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек. Это означает прекращение работы 62 человек.
В среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. По словам министра, на требование Москва не ответила.
Кулганек подчеркнул, что Чехия не хочет обострения отношений с Россией, но у чешских властей, по его словам, не остаётся другого выбора. "Мы не хотим, чтобы наше решение воспринималось как угроза России в целом, всем россиянам и отдельно российским гражданам, которые живут, работают и учатся в Чешской республике", – заявил Кулганек.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент Милош Земан поддержал действия правительства. Земан считается в Чехии пророссийским политиком.
Ранее чешский Сенат призвал правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число работников российского посольства в Праге.
Российские посольства в центральноевропейских странах одни из самых больших, по сравнению с представительстами других государств. Решение сократить штат российских дипломатов поддержали Евросоюз и НАТО. В среду объявила о высылке трёх российских дипломатов Словакия.
- Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам, которые обвиняются в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, "неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами".
- Посол Чехии в Москве был вызван 22 апреля в российский МИД. Достигнуты договорённости, что между дипмиссиями в двух странах будет строгий паритет: в них будут работать по 7 дипломатов и 25 технических сотрудников.
В Абхазии выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 257 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 47 человек, 39 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 182 человека. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13 375 человек.
Российский гимн на ближайших Олимпиадах заменит музыка Чайковского
Фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского будет использоваться вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине. Решение утвердил в четверг Международный олимпийский комитет.
Российским командам на два года запрещено выступать под своим флагом и гимном на всех международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Такая мера была принята из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил.
Швейцарский суд подчеркнул, что на церемониях и других официальных мероприятиях нельзя включать и любой другой гимн, связанный с историей страны – по этому критерию не подходили «Патриотическая песнь» Михаила Глинки, «Молитва русского народа» и «Интернационал».
Россия планировала заменить гимн на песню «Катюша», но это предложение было отклонено судом. Он разъяснил, что формулировка запрета «любой другой гимн, связанный с Россией» распространяется на любую песню, которая ассоциируется со страной. По всей видимости, музыку Чайковского МОК таковой не посчитал.
В апреле российская сборная презентовала новую форму на Игры в Токио. Она, с разрешения МОК, выполнена в цветах национального флага. В спортивном сообществе отмечается, что спортивная одежда в таких цветах не выглядит нейтрально.
«Российские спортсмены будут соревноваться как и раньше, только под другим названием. Это прискорбно для дальнейшей антидопинговой работы», – цитирует норвежский телеканал NRK главу Антидопингового агентства страны Андерса Сульхейма. Комментатор канала назвал внешний вид формы «средним пальцем остальному миру» и демонстрацией, что санкции против России оказались «пародией».
Между Саломе Зурабишвили и Йенсом Столтенбергом состоялся телефонный разговор
Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состоялся телефонный разговор.
Как сообщает пресс-служба президента, генсек НАТО поздравил Саломе Зурабишвили с достижением соглашения между политическими партиями. Стороны обсудили важность реформ, необходимых для продвижения Грузии на пути к членству в Североатлантический альянс.
«Разговор также коснулся предстоящего саммита НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Была подчеркнута важность политики открытых дверей Североатлантического альянса и в этом контексте соответствующего представления Грузии на саммите.
Саломе Зурабишвили и Йенс Столтенберг говорили о важности безопасности Черного моря. Президент подчеркнул важность более активного участия портов и НАТО в обеспечении стабильности в Черноморском регионе.
Стороны также обсудили вопрос Афганистана и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в процессе вывода войск в ближайшие месяцы. Генеральный секретарь НАТО придал особое значение выдающейся роли Грузии в обеспечении мира и безопасности Афганистана, которая сыграет положительную роль с точки зрения будущей интеграции», - говорится в заявлении пресс-службы президента Грузии.
«У меня был хороший телефонный разговор с президентом Саломе Зурабишвили. Я приветствую соглашение, достигнутое между политическими партиями в Грузии. Мы обсудили безопасность Черноморского региона и нашу общую обеспокоенность увеличением российских вооруженных сил. Я поблагодарил её за его приверженность нашей миссии в Афганистане», - написал Йенс Столтенберг в Twitter.
Нового митрополита Чкондидской епархии не пустили в храм
Патриархия Грузии назвала «беспрецедентным» недавнее противостояние в Чкондидской епархии на западе Грузии, связанное с митрополитом Стефане. Заявление распространяет Служба по связям с общественностью.
Накануне митрополита Чкондидского Стефане не пустили на службу в Кафедральный собор Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского района. Двери церкви закрыли сторонники предшественника митрополита - епископа Петре Цаава, полномочия которого были приостановлены в результате скандала в патриархии. После закрытия дверей в храм между священнослужителями в Мартвили произошло не только словесное, но и физическое противостояние.
«Подобное противостояние с первосвященником, которое произошло недавно в Чкондидской епархии, беспрецедентно и повторяет тот же пафос, который возник после освобождения (от должности) бывшего первосвященника этой епархии. Часть приближенного к нему духовенства до сих пор не смирилась с решением Синода и назначением нового правителя епархии, они действуют с грубыми нарушениями церковных правил», - говорится в заявлении патриархии.
В патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии - Стефане (Калаиджишвили) наделен Священным Синодом Грузинской православной церкви всеми полномочиями по управлению епархией. Поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит.
- Епископ Петре Цаава руководил Чкондидской Епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй «покрывает в патриархии грех мужеложества», сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Владыку Петре не лишили духовного звания, однако потребовали от него удалиться в монастырь и отлучили от руководства епархией.
- Кафедра и резиденция Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района региона Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.
Россия должна сократить число дипломатов в Праге до пяти
Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Сейчас там работают пять человек с дипломатическим статусом. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек.
В среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. В противном случае численность российского посольства в Праге будет сокращена до пяти человек, заявили в МИД Чехии. По словам министра, на ультиматум Москва не ответила.
Кулганек подчеркнул, что Чехия не хочет обострения отношений с Россией, но у чешских властей, по его словам, не остаётся другого выбора. "Мы не хотим, чтобы наше решение воспринималось как угроза России в целом, всем россиянам и отдельно российским гражданам, которые живут, работают и учатся в Чешской республике", - заявил Кулганек.
Решение Чехии сократить штат российских дипломатов поддержали Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, поддержал действия правительства.
Ранее чешский Сенат призвал правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число работников российского посольства в Праге.
- Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам, которые обвиняют в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, "неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами".
- Посол Чехии в Москве вызван в российский МИД 22 апреля.
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