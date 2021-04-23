РФ объявила персонами нон грата пять сотрудников посольства Польши

Семья из Таджикистана из-за закрытия границ в связи с пандемией не может покинуть территорию самопровозглашенной республики Абхазия. 39-летний Хуршед Мусоев в беседе с Радио Озоди сказал, что он, его супруга, и двое маленьких детей застряли в Абхазии и уже год тщетно пытаются вернуться домой. Мусоев говорит, что из-за пандемии остался без работы и семья вынуждена жить в невыносимых условиях.

«Я инвалид второй группы. В Абхазию приехал на заработки. Но из-за коронавируса лишился работы, спасибо добрым людям, которые помогли нам с временным пристанищем. У моих детей истекли сроки действия таджикских загранпаспортов, которых выдают всего на три года. Сейчас мы находимся в трудной ситуации, приходиться жить в очень сложных условиях», – говорит Хуршед Мусоев.

В посольстве Таджикистана в России обещали помочь этой семье вернуться на родину.

«Как правило, мы согласовываем этот вопрос с российскими властями и они ненадолго открывают границу, чтобы наш соотечественник перебрался на территорию РФ. Однако, граждане, покинувшие Абхазию, не могут остаться в России и должны сразу вернуться в Таджикистан», – пояснили в дипмиссии.

4 апреля посольство Таджикистана в России сообщило, что дипломаты помогли 17 таджикским мигрантам, застрявшим в Абхазии, вернуться на родину.

В 2013 году группа из 20 граждан Таджикистана также оказалась в непростой ситуации в Абхазии. Тогда при посредничестве посольства Таджикистана в Москве эта группа смогла попасть в Россию, а затем вернуться в Таджикистан. Посольство Таджикистана и представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Москве предостерегли таджикских трудовых мигрантов от поездок в Абхазию. Многие таджикские граждане пересекали российско-абхазскую де-факто границу с целью легализации своего пребывания на территории РФ.