Мишустин и Кадыров нарушили масочный режим на встрече в Грозном

Глава правительства России Михаил Мишустин в пятницу прибыл с рабочим визитом в Чечню. В аэропорту Грозного его встречала делегация местных чиновников во главе с руководителем республики.

Мишустин поздоровался со всеми за руку и обнялся с Рамзаном Кадыровым. Все собравшиеся у трапа самолёта при этом были без масок, несмотря на предписания возглавляемого Мишустиным органа власти о всеобщем масочном режиме в России, пишет Кавказ.Реалии.

Весной прошлого года Мишустин и Кадыров вступили в заочный спор после того, как глава Чечни принял решение закрыть границы республики из-за распространения коронавируса. Глава российского правительства тогда указал, что такие меры не входят в полномочия руководителей регионов. Кадыров в ответ обвинил Мишустина в том, что он не изучил ситуацию.

В начале этого года с главой Чечни поспорила подчинённая Мишустина – глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также указала на неполномочное решение Кадырова, комментируя его заявление об отмене масочного режима в республике.

"Есть постановление главного государственного санитарного врача РФ, где пунктом первым установлено: лицам, находящимся на территории РФ, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок. Собственно, пунктом вторым на руководителей субъектов возложена обязанность следить за соблюдением пункта первого", – заявляла Попова.