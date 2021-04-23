Минюст России признал издание «Медуза» СМИ-«иноагентом»

Министерство юстиции России внесло расположенное в Латвии издание "Медуза" в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении сказано, что такое решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".​

"Медуза" — русскоязычное издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко с сотрудниками редакции после их массового исхода из её увольнения. По данным РБК, владелец издания Александр Мамут, разрывая с Тимченко контракт, заявил ей, что считает её хорошим главным редактором, но её отставки требуют в Кремле.

Редакция начала работать в октябре 2014 года. По данным "Медиалогии", "Медуза" заняла десятое место в списке самых цитируемых интернет-ресурсов в 2020 году и первое место по гиперссылкам в социальных сетях, обращает внимание The Bell.

Включение в список иностранных агентов, в частности, обязывает от изданий указывать свой статус в редакционных материалах. Участники реестра должны создать юридическое лицо в России, четыре раза в год подавать отчёт о деятельности и финансовой активности и раз в год результаты аудита, — напоминает "Медиазона".