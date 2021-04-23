Обзор абхазской прессы

Инициатор внесения в законодательство Абхазии 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции Астамур Какалия на своей странице в социальной сети Фейсбук высказал мнение о работе абхазского парламента:

«Я снова слышу слова в СМИ, дескать, качество парламента сегодняшнего никакое, дескать, гораздо хуже депутаты работают, чем ранних созывов. Категорически не согласен! Не согласен с теми, кто впадает в крики «это худший парламент!». Это – лучший парламент. Предыдущие составы парламента были тихими, вкрадчивыми, не договаривали гораздо больше, чем нынешний парламент. Именно «золотой парламент» подарил нам послевоенную Конституцию, которую сейчас собираются реформировать. Именно «золотой парламент» создал Конституцию, которая, по сути, превратила республику в выборную монархию, с неограниченными полномочиями президента. Именно «золотой парламент» дал старт прихватизации госсобственности (приватизацией это нельзя назвать) и т.д.».

Он напомнил, что об этом говорил и депутат «золотого парламента» Зураб Ачба. По словам активиста, нынешний парламент – лучший со времен Владислава Ардзинба, Юрия Воронова и Зураба Ачба.

«Предыдущий парламент настолько профессионально отфутболил тему 20 статьи и конкурсного подбора, что мы вообще не добрались даже до первого чтения, хотя словесно и заручились поддержкой и проводили встречи с ними. Нынешний парламент при всех его минусах и шероховатостях все-таки дошел до края – вступления в силу закона. Я надеюсь, наконец-то возобладает дух решимости, вместо невнятных отговорок и закон все-таки вступит в силу», – заключил Астамур Какалия.

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22 апреля во всем мире отмечают День Земли. Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар рассказал «Апсныпресс», какие экологические проблемы, требующие неотложного решения, стоят перед Абхазией. Первая, самая главная угроза абхазской экологии – это проблема утилизации отходов. Она требует не только материальных затрат, но и изменения отношения общества к ней.

Вторая проблема, по словам эколога, имеющая глобальное измерение со своим локальным характером для Абхазии – это изменение климата и сопровождающие его события, такие как повышение уровня осадков, паводки на реках с размывом и эрозией берегов, угрозами подтопления населенных пунктов, разрушением коммуникаций.

Третья проблема – это вопрос сохранения биологического разнообразия посредством создания и нормального функционирования сети особо охраняемых природных территорий, таких как заповедники и национальные парки.

«27% территории нашей страны имеют статус особо охраняемых природных территорий, но при этом качество и уровень заповедного режима оставляет желать лучшего. Абхазия, позиционирующая себя, как курортная страна, сможет стать конкурентоспособной только зарекомендовав себя как экологически благополучная страна. Поэтому еще одна важная проблема – это «экологизация» образования и законодательства», – сказал Роман Дбар.

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Газета «Республика Абхазия» публикует эссе студента юридического факультета АГУ Баграта Ломия на тему «Проблемы несовершеннолетних правонарушителей в современном обществе».

Автор публикации напоминает, что в республике нет специальных исправительных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Осужденные мужского пола любого возраста, включая несовершеннолетних, отбывают наказание в СИЗО МВД РА.

«Условия содержания в данном учреждении, к сожалению, не соответствуют современным стандартам содержания осужденных в местах лишения свободы. Я считаю, что содержание взрослых преступников, осужденных за различные виды преступлений, вместе с несовершеннолетними крайне негативно сказывается на последних. Зачастую дети начинают следовать криминальному образу жизни, подражая взрослым заключенным. Поэтому несовершеннолетних стоит отгородить от влияния взрослых преступников. Именно создание отдельного учреждения, где будут содержаться лишь несовершеннолетние правонарушители, позволит государству реализовывать одну из главных задач уголовного наказания – исправление осужденного».

По состоянию на 2020 год около 80 детей состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних подростков при МВД Абхазии. Специальные комиссии по работе с ними есть при администрациях районов и города Сухума, существуют также и различные организации, занимающиеся в той или иной степени проблемными подростками.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия