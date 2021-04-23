Ондржей Соукуп: «Россия этот конфликт с Чехией еще не закончила…»

ПРАГА---Россия и Чехия достигли промежуточного компромисса и дипломатического паритета – в посольствах останутся по 32 человека, включая семерых дипломатов. Итоги дипломатического скандала поводим с гостем недели – чешским журналистом Ондржеем Соукупом.

– Результат, которым пока закончилась эта коллизия – успех Чехии?

– Думаю, что это все-таки успех здравого смысла, потому что были большие опасения, в том числе у меня, что обе страны решат додавить до конца, что закончилось бы взаимным закрытием посольств. Так что вот это хотя бы какой-то компромисс.

– Во всей этой истории обращает на себя внимание стремительное развитие событий – курс в отношении России был изменен буквально за несколько дней, если не часов. А что случилось, почему буквально накануне большой дружбы с Россией на уровне покупки «Спутника», допуска «Росатома» к участию в тендере на достройку АЭС «Дукованы», все так резко изменилось?

Чешские дипломаты неоднократно жаловались, что в Москве с ними не разговаривает даже уборщица в МИДе, так что мне кажется, что в какой-то момент терпение лопнуло

– Мне кажется, что было совпадение нескольких факторов. В том числе и то, что у журналистов была информация про российских агентов, и они грозились ее опубликовать. Соответственно, политики очень спешили, чтобы их не обвинили в том, что они такие слабаки, которые никак этому не противодействуют. Плюс, накопилась давняя обида на то, что в Чехии, судя по сообщениям контрразведки, творили российские агенты. И, наконец, политического диалога, как такового, не было уже приблизительно полтора года. Чешские дипломаты неоднократно жаловались, что в Москве с ними не разговаривает даже уборщица в МИДе, так что мне кажется, что в какой-то момент терпение лопнуло, и было принято решение о выдворении 18 дипломатов, что беспрецедентно – в истории такого никогда не было, и, соответственно, закрутилась вся эта история.

– Давайте поговорим о самом расследовании, которое началось в 2014 году, потом было приостановлено, и вдруг сегодня в 2021-м его результаты стали такими ошеломляющими. Почему такие временные ритмы?

– На самом деле, удалось начать расследование только в 2018 году, после попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, когда удалось выяснить, кто же эти таинственные Боширов и Петров. После этого все контрразведки Европы начали искать в своих базах данных эти имена. И, действительно, нашли, и нашли и в Болгарии, где было тоже странное отравление, как выяснилось, болгарского торговца оружием (Эмилиана) Гебрева, который покупал оружие именно на этом чешском складе. И когда они опять просмотрели все материалы следствия, то обнаружили не Боширова с Петровым – там уже были другие имена, но их фотографии. Когда они заказывали себе пропуск на склад, то должны были послать по e-mail фотографии своих паспортов, ну и, там уже все завертелось. Так что, соответственно, расследование, как таковое, велось, в общем-то, с 2018-2019 года.

– Когда появились эти результаты, и почему им не давали ход?

Если бы не было информации, расследовательской группы Bellingcat, то они бы тянули еще довольно долго

– Судя по имеющейся у меня информации, результаты появились где-то в конце января – начале февраля, с более-менее стройными доказательствами. Политики были проинформированы, но они очень долго не могли решить, что же им с этим делать. Потому что как раз из-за вакцины, из-за достройки атомной электростанции это все было довольно чувствительно, и я думаю, что если бы не было информации, расследовательской группы Bellingcat, то они бы тянули еще довольно долго.

– Интрига случилась буквально накануне отъезда министра внутренних дел, в то время и.о министра иностранных дел, в Россию, после снятия двух министров, как утверждалось, и из-за их неготовности следовать боле пророссийской политике. Есть какое-то ощущение, что внутри власти происходил какой-то скандал?

– Не то, чтобы сильный скандал, там было много внутриполитических причин. Я меня такое ощущение, что если бы не было давления со стороны журналистов, то ничего бы так и не произошло, потому что власти это было невыгодно. А это давление дало обратную и довольно сильную реакцию. Власть просто решила: осенью будут выборы, и они будут выглядеть как слишком уступчивые России, что они не хотят вообще никого наказывать (на минуточку, на этом складе погибли два человека), так что они решили сыграть на опережение и, собственно, был такой беспрецедентно жесткий шаг, как выдворение 18-ти российских дипломатов.

– Но премьер-министр (Андрей) Бабиш даже после этого пытался, как показалось, сделать тон несколько более примирительным, заявив, что «это не был акт государственного терроризма». Это какие-то попытки маневрировать, или есть какая-то более-менее выверенная линия у нынешней власти?

Оппозиция начала остро критиковать правительство. Слова Бабиша были скорее попыткой снизить градус напряжения, когда он сказал, что, в принципе, это атака против чужого груза, иностранного предпринимателя и т.д.

– У меня сложилось такое впечатление, что, конечно же, оппозиция начала остро критиковать правительство, несмотря ни на что, говорить, что мало 18 дипломатов, вообще закройте это посольство и т.д. Собственно, слова Бабиша были скорее попыткой снизить градус напряжения, когда он сказал, что, в принципе, это атака против чужого груза, иностранного предпринимателя и т.д. Но она, по-моему, провалилась. Тем более что в тот момент уже пошла реакция Москвы, и накал страстей повысился.

– По вашим ощущениям, как настроено чешское общество в этом скандале?

– Уже есть у нас свежий опрос общественного мнения, которое делало Чешское радио, и там по шкале от 0 до 10 (0 – Россия не представляет никакой угрозы для Чехии, и 10 – максимальная угроза) получилось шесть с половиной.

– А как было раньше?

– А раньше такого не проводилось – что касается угрозы. Были, опросы про мировых лидеров, более симпатичные и или менее, про национальности и т.д. – там всегда, в общем-то, у России были довольно хорошие показатели.

– Как, по-вашему, будет решаться этот скандал: обе стороны готовы на какой-то постепенный конструктивный выход из кризиса, или, наоборот, на довольно долгую заморозку, учитывая то, что вы говорили, что уже давно нет никакого политического диалога?

Ясно, что Россия этот конфликт еще не закончила, по крайней мере, чешские дипломаты говорят, что они опасаются ассиметричного ответа

– Да, мне кажется, что так и останется, потому что нет никаких стимулов. Россия себя считает обиженной еще с тех времен, когда убирали памятник маршалу Коневу, и она говорила, что «вот, вы верните сначала памятник на место, и потом мы подумаем, будем ли мы с вами вообще разговаривать». Такой подход, естественно, для чешской стороны абсолютно неприемлем, соответственно, я не вижу каких-то предпосылок для прорыва в отношениях, скажем, в перспективе полугода-года. И ясно, что Россия этот конфликт еще не закончила, по крайней мере, чешские дипломаты говорят, что они опасаются ассиметричного ответа, который может быть экономическим или каким-то другим.