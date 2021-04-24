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США признали массовые убийства армян в Османской империи геноцидом
День памяти жертв геноцида армян отмечается 24 апреля
Белый дом признал массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Заявление сделано президентом США Джо Байденом 24 апреля, когда отмечается день памяти этих событий.
Белый дом традиционно публикует в этот день заявления, посвящённые памяти жертв, однако в нынешнему году в заявлении впервые употреблён термин "геноцид".
В заявлении говорится, что жертвами кампании массового уничтожения в Османской империи в 1915 и последующие годы стали полтора миллиона армян. Также в документе содержится призыв к построению мира, основанного на толерантности и соблюдении прав человека, в котором поддерживалось бы достоинство и безопасность всех людей, а ужасы прошлого не повторялись.
В 2019 году геноцид был признан обеими палатами Конгресса США, однако тогда это решение не получило поддержки исполнительной власти.
В 1915–16 годах на территории Османской империи погибли до полутора миллионов проживавших там армян. Многие из них были убиты по распоряжению властей, уверены исследователи. Анкара категорически отрицает такую оценку событий, утверждая, что у государства не было целенаправленной политики убийства армянского населения.
Признать геноцид армян обещал перед первым для себя президентским сроком президент США Барак Обама, Джо Байден был в его команде вице-президентом. Однако Обама не выполнил своего обещания, уже после завершения второго срока на посту он говорил, что сожалеет об этом.
После решения США геноцид армян признают на государственном уровне больше 30 стран мира, в том числе — Россия. В нескольких странах, например, во Франции и Швейцарии, принимались законы о запрете отрицания факта геноцида.
Накануне, как сообщалось, президент США говорил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По сообщениям агентств, Байден проинформировал Эрдогана о своём решении, заявив при этом о стремлении развивать отношения с Турцией.
Другие новости дня
Уроженец Абхазии Каха Газзаев признан виновным в убийстве «вора в законе» Япончика
Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца Абхазии Каху Газзаева. Он признал его соучастником убийства в июле 2009 года «вора в законе» Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Так как подсудимый полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке, без изучения материалов. Суд определял наказание с учетом того, что у Газзаева имеются неотбытые сроки, назначенные ранее московским и астраханским судами.
Уголовное преследование Газзаева по еще одной статье обвинения - за незаконное хранение огнестрельного оружия - было прекращено в связи с истечением срока давности.
Кроме осужденного Газзаева в убийстве Япончика участвовали еще четверо его земляков, причем двоим из них - Нугзару Папава и Астамуру Бутба - удалось скрыться в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики сообщили, что выдавать их не будут, так как это запрещает абхазская Конституция.
В то же время проживавшие в России Муртази Шадания и Джамбул Джанашия были задержаны и должны вскоре предстать перед присяжными Мосгорсуда. В отличие от Кахи Газзаева они вины не признают.
- Вячеслав Иваньков считался одним из лидеров преступного мира России конца 1970-х – начала 1990-х годов. Получив высший в преступной иерархии бывшего СССР титул вора в законе в 33 года в 1974 году, он был одним из самых активных участников резкого роста влияния организованной преступности после развала Советского Союза. Более 20 из своих 69 лет жизни он провел в заключении.
- В 1990-2000-е годы Иваньков отсидел около десяти лет за вымогательство и мошенничество в США, где его называли лидером русской мафии в Нью-Йорке, а затем был депортирован в Россию. Суд в Москве оправдал его по обвинению в двойном убийстве.
- Япончик был похоронен на Ваганьковском кладбище. После его смерти в России развернулась масштабная война в преступном мире, приведшая к гибели еще нескольких известных воров в законе.
- По данным издания «База», следствие считает, что Иваньков был убит по заказу криминального авторитета Ильи Симония (Махо). Махо был лишен титула вора в законе Иваньковым и Асланом Усояном (Дед Хасан), Усоян был убит в 2013 году. Махо вернул себе статус вора в 2019 году, через 26 лет после лишения.
Посольство РФ в Беларуси вульгарно ответило странам Балтии в твиттере
Посольство России в Беларуси в своем твиттере в субботу прокомментировало сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии хэштегом #SmallDickEnergy. Речь идет об английском идиоматическом выражении, в котором употреблено вульгарное обозначение мужского полового органа (дословный перевод - «энергия маленького члена», переносное значение выражения - «заносчивость, присущая неудачнику»).
Хэштегом был снабжен ретвит поста главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором речь шла о решении Литвы, Латвии и Эстонии выслать нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эта страна выслала большую группу сотрудников российского посольства в связи с полученными доказательствами причастности сотрудников спецслужб России к взрывам боеприпасов на складе в Чехии в 2014 году.
Впоследствии твит с хэштегом был удален. Однако вскоре в твиттере посольства появился новый ретвит поста Ландсбергиса, на сей раз с текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours. («Решайте сами, #smalldipenergy или #smalldickenergy»). Что такое #smalldipenergy, посольство не поясняет, видимо, в этом «неологизме» использовано сокращение от слова «дипломатия».
Многие пользователи твиттера неодобрительно высказались о публикации в аккаунте российского посольства, а с хэштегом #smalldickenergy начали публиковаться посты с критикой Кремля.
В ЕНД не планируют отменять протестную акцию, намеченную на 15 мая
Намеченная на 15 мая протестная акция с требованием о назначении досрочных выборов в парламент Грузии на данном этапе остается в силе. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Митинг был анонсирован незадолго до того, как большая часть оппозиции подписала соглашение с правящей партией «Грузинская мечта» о выходе из политического кризиса, существующего в стране. По словам Деканоидзе, на данном этапе не известно, продолжат ли политики, подписавшие документ, участвовать в организационных вопросах.
«Акция, намеченная на 15 мая, пока что остается в силе. У нас не было консультаций с другими оппозиционными партиями, которые подписали соглашение и вошли в парламент. В ближайший период мы проведем с ними встречу по поводу этого вопроса», - сказала Деканоидзе.
Она не исключила, что формат акции будет изменен. Одновременно Деканоидзе снова повторила, что ЕНД не собирается подписывать соглашение до тех пор, пока председатель партии Ника Мелия остается в заключении.
«Я понимаю их отношение, они приняли решение, которое считают важным в плане разрядки кризиса. Мы примем решение после освобождения Ники Мелия. Невообразимо, чтобы партия обсуждала какие-либо решения в условиях, когда ее председатель остается в тюрьме», - отметила Деканоидзе.
- Соглашение, составленное при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиционных партий подписали 19 апреля. На данном этапе от подписания воздерживаются «Единое национальное движение», «Европейская Грузия — движение за свободу», Лейбористская партия Грузии и еще несколько оппозиционеров, представляющих другие политические объединения.
- Соглашение предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее, в частности, попадает и председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении. В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.
Лукашенко утверждает, что на его убийство выделили 10 млн долларов
Александр Лукашенко утверждает, что заговорщики, которые якобы готовили переворот в Беларуси и его физическое устранение, готовы были выделить 10 миллионов долларов на нападение на его загородную резиденцию и 1 миллион - на снайпера, который бы его застрелил. Слова правящего Беларусью без перерыва с 1994 года Лукашенко приводит государственное агентство «БелТА».
Как заявил Лукашенко, сначала планировалось провести переворот в Минске под прикрытием парада 9 мая, однако от этой идеи отказались. Также отказались и от идеи напасть на кортеж Лукашенко. В результате начал обсуждаться вариант о нападении на загородную резиденцию. Откуда у людей, которых белорусские власти считают заговорщиками, 10 млн долларов, Лукашенко не сказал.
Он подтвердил, что с людьми, которых подозревают в подготовке переворота, вел переговоры сотрудник спецслужб, игравший роль генерала, якобы готового помочь свержению Лукашенко.
Ранее Лукашенко утверждал, что в подготовке покушения на него якобы участвовали американские спецслужбы. Президент России Владимир Путин, коснувшись этой темы в недавнем послании Федеральному собранию, прямо о причастности США не говорил, но фактически согласился со всеми утверждениями официального Минска.
В середине апреля в результате совместной операции ФСБ России и КГБ Беларуси были задержаны 4 человека, которые якобы готовили переворот в Минске. Среди них адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политтехнолог Александр Федута. Были опубликованы видео, на которых они обсуждают с людьми, выдававшими себя за оппозиционно настроенных белорусских военных, возможность отстранения Лукашенко от власти силовым путем. Сами арестованные не комментировали обвинения в их адрес. Люди из их окружения говорят, что они могли обсуждать различные варианты развития событий в Беларуси, но сами переворот не готовили.
После ареста предполагаемых заговорщиков Лукашенко заявил, что вскоре подпишет указ, в котором примет «одно из самых важных решений». Ряд СМИ и аналитиков предполагал, что это решение могло быть связано с белорусско-российской интеграцией. Лукашенко в субботу это отверг. По его словам, на днях он подпишет декрет о том, что в случае внезапной смерти президента власть перейдет не к премьер-министру - как предусмотрено сейчас - а к коллективному органу, Совету безопасности. «У нас будет фактически коллективный Президент в виде Совета безопасности», - сказал Лукашенко. В этот орган, кроме него самого, входят 8 человек, из них 4 - представители силовых структур.
- Страны Запада не признают легитимными президентские выборы, прошедшие в Беларуси в прошлом году, согласно официальным итогам которых Лукашенко был избран на шестой срок. После выборов власти подавили массовые акции протеста в Беларуси.
Акция противников Намахванской ГЭС переместилась из поселка Гумати в Кутаиси
Участники акция против строительства Намахванской ГЭС переместились из поселка Гумати в Кутаиси.
По словам одного из организаторов митинга Варлама Голетани, из-за того, что они не смогли получить разрешение полиции на проезд в село Намохвани и никто из ответственных лиц не встретился с протестующими, они решили перенести митинг в Кутаиси.
Протестующие собрались на проспекте Чавчавадзе в Кутаиси, перекрыв дорогу. На месте мобилизована патрульная полиция.
Акции солидарности с противниками Намахванской ГЭС прошли в Поти, Телави, Зугдиди, Руиси и Батуми.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
- Администрация правительства Грузии опубликовала решения, связанные с проектом строительства Намахванской ГЭС. В частности, по поручению премьер-министра Министерство юстиции изучит контракт с компанией ENKA. Кроме того, Минюст наймет международную юридическую фирму для определения соответствия данного контракта международной практике.
Вашадзе: Подтвердилось, что «Грузинская мечта» считает себя проигравшей в соглашении Мишеля
«Сегодня с отставкой Талаквадзе окончательно оформилось, что «Грузинская мечта» считает себя проигравшей в этом соглашении», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Как отметил политик, «Грузинской мечте» пришлось признать наличие в стране политических заключенных и согласиться на механизм их освобождения.
«Им пришлось признать, что парламентские выборы 2020 года имели проблему с легитимностью, и фактически в это соглашение был заложен референдум, что и было оформлено. Мне очень жаль, что некоторые из моих коллег по оппозиции продолжают и все еще хотят засчитать это соглашение в поражение оппозиции. Думаю, что после сегодняшнего дня это просто упрямство, и не более того. Думаю, что сейчас нам всем нужно объединиться и максимально сосредоточиться на деле.
Талаквадзе на этих переговорах действительно представлял более конструктивную часть «Грузинской мечты». С отставкой Талаквадзе «Грузинская мечта не сможет отозвать ни один компонент соглашения, поскольку в этом соглашении указаны конкретные сроки, и реализация этого соглашения привязана к углублению стратегических отношений между Грузией и США», - сказал Вашадзе.
По его словам, теперь выполнение соглашения Шарля Мишеля во многом будет зависеть от Кахи Кучава. «Через несколько дней мы увидим, какую стратегию изберет Каха Кучава в отношении соглашения», - добавил Вашадзе.
- Арчил Талаквадзе сегодня подал в отставку с поста спикера парламента Грузии. Теперь он будет занимать пост вице-спикера. Между тем на должность председателя законодательного органа партия власти представила кандидатуру 48-летнего Кахи Кучава, который до сих пор был заместителем Талаквадзе.
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку
Арчил Талаквадзе покидает пост председателя парламента Грузии десятого созыва. Об этом он объявил на брифинге по итогам заседания парламентского большинства в центральном офисе «Грузинской мечты».
Теперь Талаквадзе будет занимать пост вице-спикера. Между тем на должность председателя законодательного органа партия власти представила кандидатуру 48-летнего Кахи Кучава, который до сих пор был заместителем Талаквадзе.
«Мы решили провести ротацию. Теперь, когда у нас в парламенте есть представительная оппозиция, я считаю, что мое место в зале рядом с моими коллегами, а не в роли спикера», - заявил Талаквадзе.
Он пояснил, что решение о его уходе связано с успешным завершением переговоров по разрешению политического кризиса. На встречах с оппозицией Талаквадзе представлял «Грузинскую мечту» совместно с председателем партии Ираклием Кобахидзе.
«Учитывая, что несколько месяцев напряженных переговоров завершились соглашением, (…) считаю, что целесообразно будет оставить пост спикера и представить на эту должность человека, который возглавит работу парламента с более нейтральной позиции», - добавил Талаквадзе.
Он поблагодарил коллег и сограждан за поддержку и терпение.
- Арчил Талаквадзе занимал должность председателя парламента девятого созыва с лета 2019 года. Он был избран на этот пост вскоре после «Гавриловской ночи» и отставки с должности спикера Ираклия Кобахидзе.
- 11 декабря 2020 года Талаквадзе был избран на пост спикера парламента Грузии десятого созыва.
Гамкрелидзе не исключил отмены «комендантского часа» в пасхальную ночь
Координационный совет в понедельник, 26 апреля, обсудит вопрос об отмене «комендантского часа» в пасхальную ночь. Об этом сегодня, 24 апреля, на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
В этом году православные христиане будут праздновать Воскресение Христово 2 мая. Поскольку из-за коронавируса в Грузии действует запрет на передвижение в ночное время – с 21:00 до 05:00 – большинство верующих, скорее всего, не смогут присутствовать на пасхальных богослужениях.
«Вопрос о снятии запрета на передвижение в пасхальную ночь сначала обсудят, а после будет принято решение. В понедельник состоится [заседание] координационного совета и будет принято решение по данному вопросу. Это решение принимает координационный совет, а не Амиран Гамкрелидзе», - заявил главный эпидемиолог страны, отвечая на вопросы журналистов.
Гамкрелидзе призвал население отметить Пасху в семейном кругу, отказавшись от многолюдных застолий и ритуальных мероприятий. По его словам, для храмов рекомендации специалистов точно такие же, как и в прошлом году. Чтобы соблюдать социальную дистанцию во время проведения служб, скорее всего, часть прихожан будет размещать во дворах церквей, а часть – внутри храмов.
«Комендантский час» действует в Грузии с ноября 2020 года, сообщает агентство «Новости-Грузия». Власти допустили исключения дважды. Запрет на передвижение был отменен на православное Рождество и на Новый год. Сейчас в правительстве Грузии заявляют, что решение о послаблении ограничений на Пасху будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации.
За сутки на Северном Кавказе умерли 24 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 350.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - четверо, в Кабардино-Балкарии - трое, в Дагестане - два человека. В Калмыкии и Северной Осетии зафиксировано по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9179 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 109.
- Ставропольский край + 109 (52 516 за все время пандемии )
- Краснодарский край + 103 (44 876)
- Дагестан + 41 (32 077)
- Кабардино-Балкария + 27 (23 612)
- Чечня + 14 (11 934)
- Карачаево-Черкесия + 12 (19 982)
- Ингушетия + 12 (15 366)
- Северная Осетия + 11 (16 667)
- Адыгея + 11 (14 363)
- Калмыкия + 10 (20 352)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 251 745 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 24 апреля, выявлено 4 753 789 человек с коронавирусом.
Исчезнувшая в Индонезии подводная лодка найдена на дне моря
ВМС Индонезии обнаружили на дне Балийского моря на глубине около 850 метров дизельную подводную лодку «Нангала», пропавшую во время учений 21 апреля. На борту находятся 53 человека, запас воздуха должен был исчерпаться. Лодка погружена гораздо глубже, чем позволяет ее конструкция, она рассчитана на работу на глубине не больше чем 500 метров.
Об обнаружении лодки сообщил командующий вооруженных сил страны Хади Чахъянто, передают канал IDN Times и газета Koran Jakarta. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены принадлежавшие экипажу молитвенные коврики, элементы утеплителя обшивки и труба охлаждения. Экипаж, вероятнее всего, погиб, но о его судьбе пока официально не сообщается.
Субмарина проводила учебные маневры с пусками торпед в водах к северу от курортного острова Бали, но не вышла на связь в положенный срок. На месте, где, как предполагается, лодка ушла на глубину, было замечено масляное пятно.
Лодка «Нангала» одна из пяти, состоящих на вооружении ВМС Индонезии. Она была построена в ФРГ в 1983 году. В 2012 году прошла масштабную модернизацию в Южной Корее. Участвовала в боевых действиях в Восточном Тиморе. В поисковой операции принимали участие 21 корабль и судно и авиация.
Часть пострадавших на митинге 20 июня в Тбилиси выступили против закона об амнистии
Пострадавшие на митинге 20 июня провели акцию перед парламентом Грузии, сообщает Общественный вещатель. Они заявили, что парламент не должен принимать закон об амнистии по событиям 20 июня. По их мнению, 20 июня была проведена карательная операция, виновники которой должны понести наказание.
Пострадавшие на акции 20 июня считают, что данный законопроект является нарушением как международных, так и местных правовых принципов.
«Имеется множество отчетов об антиоккупационной акции, из которых видно, что это была карательная операция, а не полицейская операция, проведенная в рамках необходимой обороны. Во время этой карательной операции пострадало очень много людей.
Для нас очень печально и категорически неприемлемо, что желание «Грузинской мечты» избежать ответственности за кровавую ночь 20 июня должно быть исполнено руками оппозиции. Мы продолжаем судебные тяжбы как в Страсбурге, так и в Тбилиси, и хотим, чтобы виновные понесли наказание. Мы ни в коем случае не согласимся с их амнистией. Мы призываем представителей оппозиционного спектра не принимать в этом участия», - сказал один из участников акции Ираклий Павленишвили.
В Казахстане прошла акция протеста против сдачи земли в аренду иностранцам
До 500 человек приняли участие в акции протеста в Алма-Ате в Казахстане против законопроекта, разрешающего долговременную аренду земли иностранцами. Мероприятие не было согласовано с городскими властями, на нем звучали лозунги против бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщают канал Настоящее время и Казахская служба Радио Свобода.
Участники требовали остановить рассмотрение поправок к законодательству о земле, которые предусматривают сдачу земли в долгосрочную аренду иностранным компаниям. Массовые выступления против передачи земли иностранцам уже проходили в стране в 2016 году, тогда это привело к введению моратория на вступление в силу позволяющих это поправок.
Теперь закон предусматривает на запрет передачи сельскохозяйственных угодий. Однако противники уверены, что он все равно приведет к сосредоточению участков земли в руках крупных собственников. По информации «Медиазоны», перед акцией в Алма-Ате были задержаны нескольких активистов.
На самом митинге присутствовали значительные силы полиции. Когда собравшиеся попытались устроить шествие, им преградил путь спецназ, сотовая связь в районе проведения акции была выключена. Участники пообещали повторить акцию в мае и объявить массовую голодовку, если их требования не будут выполнены.
- Казахстан занимает второе место в мире по соотношению площади пригодных к сельскому хозяйству земель на душу населения, - сообщал Международный валютный фонд. Страна имеет доступ к крупным рынкам Китая и России. Тем не менее страна импортирует больше сельскохозяйственной продукции, чем продает, инфраструктура неразвита, а эффективность труда в отрасли в 10 раз ниже, чем в развитых странах, писал местный выпуск журнала Forbes.
- Протесты в 2016 году привели к фактическому сворачиванию земельной реформы. Ее противники опасаются, что скупка земли иностранцами может привести к потере суверенитета страны перед Москвой и Пекином.
Сенаторы США призвали ввести санкции против Абрамовича, Шувалова, Усманова
Руководители Хельсинкской комиссии США – сенатор-демократ Бен Кардин, сенатор-республиканец Роджер Уикер и конгрессмен Джо Уилсон – опубликовали заявления с призывами к администрации Джо Байдена более активно действовать в поддержку находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального. В заявлениях, помимо прочего, содержится призыв ввести санкции против крупных бизнесменов из окружения президента России Владимира Путина, и называются конкретные фамилии.
Хельсинкская комиссия, или Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, – правительственная организация США, цель которой – следить за соблюдением прав человека в странах-членах ОБСЕ. В ее состав входят сенаторы, члены Палаты представителей и чиновники администрации.
Лидеры комиссии обратили внимание на сообщения о тяжелом состоянии здоровья Навального, об угрозе репрессий против его организации (очевидно, имеется в виду признанный властями РФ «иностранным агентом» Фонд борьбы с коррупцией, который прокуратура потребовала признать экстремистской организацией), а также о задержаниях участников акций протеста в России 21 апреля.
Как говорится в заявлении сенатора Кардина, «администрация Байдена должна продолжать повышать цену для Владимира Путина и оставшихся у него союзников за эту... попытку запугать тех, кто откликнулся на призыв Навального к действию, бросив вызов коррупции Кремля и отстаивая свою свободу».
Сенатор Уикер напомнил о покушении на Навального, за которое он возложил ответственность на российские спецслужбы. «Теперь, когда он снова страдает в российской тюрьме, мы должны рассмотреть предложение Навального о санкциях для самых близких к Владимиру Путину людей, включая таких известных олигархов, как Роман Абрамович, Алишер Усманов, Игорь Шувалов и Николай Токарев».
Все перечисленные были ранее героями антикоррупционных расследований Навального, включить их в санкционный список предлагал от имени ФБК один из его руководителей Владимир Ашурков. США ввели санкции против ряда официальных лиц, причастных к преследованию Навального, но не против бизнесменов.
По словам конгрессмена Уилсона, Кремль своими действиями «демонстрирует презрение к российскому народу». «Это последняя по времени попытка Владимира Путина удержаться у власти, и в конечном итоге она потерпит неудачу», – считает Уилсон.
Президент США Джо Байден неоднократно призывал российские власти освободить Навального, считая его преследование политически мотивированным.
Навальный более трех недель держал голодовку в колонии, требуя допустить к нему врача, которому он доверяет. В пятницу стало известно, что Навальный начал выход из голодовки после того, как его осмотрели врачи, не связанные с системой ФСИН.
«Защитники ущелья Риони» обещают начать бессрочные протесты в Тбилиси
Противники строительства Намахванской ГЭС на западе Грузии считают недостаточными предложения правительства и обещают продолжить протесты до полного выполнения их требований. В движении «Защитники ущелья Риони» сегодня анонсировали масштабные протесты в Тбилиси. Предполагается, что перманентные митинги начнутся в столице через месяц, с 23 мая.
«С 23 мая мы начнем митинги в столице. Эти митинги будут продолжаться до тех пор, пока все наши требования не будут выполнены», - сказал Варлам Голетиани, один из лидеров «Защитников ущелья Риони».
Параллельно подготовке к митингу, в разных регионах Грузии периодически будут проходить акции солидарности с протестующими. По словам Голетиани, сегодня такие акции запланированы в 16:00 в нескольких городах страны.
«Нам очень не нравится то, по какому направлению нам приходится двигаться – по пути масштабных акций. И для нас лучше бы было разрешить эти вопросы в формате диалога, однако власти пытаются сместить вектор, не вдаваясь в суть и не проводя с нами действительно содержательного обсуждения вопросов», - заявил Голетиани.
Неделю назад между лидерами протестного движения и представителями правительства состоялась встреча. Противники строительства ГЭС озвучили три требования: вывод полиции и снятие оцеплений в ущелье Риони; прекращение подготовительных работ; возвращение снесенного палаточного городка протестующих в село Намахвани.
- Сегодня в правительстве ответили на них, в очередной раз подтвердив, что подготовительные работы в рамках действующего разрешения на строительство будут продолжены. Между тем строительство основных объектов ГЭС отложено на год до окончания повторных исследований.
- Кроме того, пообещали вывести полицейские силы из ущелья Риони. Также решено подключить к обсуждениям проекта представителя Энергетического союза ЕС. Минюсту поручено изучить контракт с компанией «ЭНКА», занимающейся строительством ГЭС, наняв для этого международную юридическую фирму, информирует агентство «Новости-Грузия».
Власти Грузии приняли несколько решений в связи с Намахванской ГЭС
Администрация правительства Грузии опубликовала решения, связанные с проектом строительства Намахванской ГЭС, сообщает Общественный вещатель. В частности, по поручению премьер-министра Министерство юстиции изучит контракт с компанией «Enka». Кроме того, Минюст наймет международную юридическую фирму для определения соответствия данного контракта международной практике.
По приглашению правительства Грузии к процессу медиации с неправительственным сектором будет привлечен полномочный представитель Энергетического союза ЕС. Международный эксперт будет работать над вопросом возможного воздействия Намахванской ГЭС на окружающую среду.
Согласно сообщению, правительство Грузии продолжит уточнение условий соглашения с компанией «Энка». В целях усовершенствования проекта правительство в ближайшее время проведет встречи с руководством компании.
В правительственной администрации отметили, что на строительство плотины наложен мораторий на период от 9 до 12 месяцев до тех пор, пока не будет проведена ревизия имеющихся экологических, геологических и сейсмологических заключений и дано их новое обоснование.
«На данном этапе компания продолжит только подготовительные инфраструктурные работы первого этапа проекта, в рамках действующего разрешения на строительство.
Правительство Грузии подтверждает свою готовность продолжить процесс в формате диалога со всеми заинтересованными лицами, в ходе которого состоятся обсуждения условий контракта по каждому пункту соглашения.
Также полиция уберет дополнительные заграждения в районе Намахванской ГЭС и сократит количество сотрудников правоохранительных органов на местах. Участникам акции протеста, в координации с полицией, будет предоставлена возможность выбрать место для проведения акции в рамках закона, и установить там палатку», - говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 4 тысячи
Количество умерших от коронавируса в Грузии с начала пандемии превысило 4 тысячи. Согласно информации операционного штаба, за последние сутки в Грузии скончались еще 15 пациентов с COVID-19. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в стране теперь составляет 4 007.
За минувшие сутки выявлено 1 270 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 32 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,91%, за последние две недели – 3,88%, а за последнюю неделю – 4,62%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 302 785. Более 62% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 770.
В Самегрело и Земо Сванети выявлено 115 фактов, в Аджарии – 78 фактов, в Имерети – 63, в Кахетии – 58, в Квемо Картли – 49, в Шида Картли – 40, в Гурии – 35, в Мцхета-Мтианети – 26, в Самцхе-Джавахети – 16.
Выздоровели 463 человека, их общее число выросло до 284 749.
На данный момент в Грузии 14 003 активных случаев коронавируса. Из них 3 566 пациентов (почти 26%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжает 1 946 инфицированных, в Аджарии – 416, в Имерети – 403. Состояние 609 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 116 человек.
9 731 гражданин (почти 70% активных случаев) лечатся на дому, а 706 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 242 гражданина, в самоизоляции остаются более 24,2 тысяч человек.
В Сванетии из-за непогоды повреждены мосты и размыты дороги
Из-за сильных осадков в высокогорной Сванетии оказались размыты проселочные дороги и повреждены мосты. Об этом сообщили в мэрии Местийского муниципалитета.
Наибольшие разрушения зафиксированы в селе Джабеши (община Мулахи). На месте работает тяжелая техника. Местные власти признают, что горная речка, вышедшая из берегов, угрожает населению. Сохраняется опасность активизации оползневого процесса.
В общине Ушгули в результате стихии полностью разрушен 100-метровый участок дороги, соединяющий села Муркмели и Чаджаши.
В административной единице Чубери река Девра повредила внутренние сельские дороги и мост.
Ведутся работы по устранению последствий стихии. После их завершения начнется восстановление поврежденной инфраструктуры.
Вакцинация в Грузии: активность медперсонала остается низкой
В процессе вакцинации от COVID-19 активность медицинских работников остается крайне низкой – за два месяца привиты были всего 5 тысяч сотрудников медицинских учреждений. Об этом на пресс-конференции заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Вакцинация, начавшая в стране 15 марта, на первом этапе была предназначена только для медработников. Именно из-за низкой активности сотрудников больниц число групп, подлежащих вакцинации, впоследствии было расширено.
Всего в базе Минздрава было зарегистрировано 71 415 работников медицинских учреждений, которые могут сделать прививку от коронавируса – врачи, медсестры, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здравоохранения, эпидемиологи и даже административный персонал (менеджеры, водители, регистраторы). Рассчитывалось, что уже на первом этапе вакцинации привить удастся до 65% граждан из данной группы – это 46 420 человек. Реальные темпы вакцинации медработников оказались в девять раз ниже.
По словам Гамкрелидзе, в период до 15 мая на прививку зарегистрировались еще 22 тысячи человек, из которых сотрудники больниц составляют только 4 тысячи.
По состоянию на 23 апреля в Грузии привиты 34 897 человек или около 0,94% населения страны. Из них 1 560 граждан были вакцинированы за последние сутки. Эпидемиологи призывают население активнее делать прививки против COVID-19. Как указывает Гамкрелидзе, уже сейчас в Грузии каждый день должны прививать как минимум 3 тысячи человек, а в июне — по 10-12 тысяч.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должно быть привито до 60% взрослого населения Грузии, примерно 1,7 миллиона человек. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.
На сегодняшний день граждан страны прививают двумя препаратами - AstraZeneca и Pfizer, сообщает агентство «Новости-Грузия». Помимо медицинских работников записаться на вакцинацию могут также лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами. С 4 мая в стране также начнется вакцинация китайским препаратом Sinopharm, 100 тысяч доз которого прибыли в Грузию 3 апреля.
Государственные иностранные СМИ обязали маркировать свою продукцию в США
Все видео и аудио материалы, изготовленные по заказу или на деньги иностранного государства или политических партий иностранных государств, транслируемые по американскому радио и телевидению, должны будут иметь соответствующую маркировку. Такое решение приняла американская Федеральная комиссия по связи (FCC).
В конце и начале радио или телепередачи, но не реже, чем один раз в час в эфире должно звучать напоминание: «Данная программа (спонсирована, оплачена или предоставлена) полностью или частично иностранным государственным учреждением по поручению (название иностранного государства)». Объявление должно оставаться на экране не менее четырех секунд и занимать не менее четырех процентов «вертикальной высоты кадра».
Цель этого решения - дать американцам знать, что иностранные правительства спонсируют и оплачивают программы, в которых нередко обсуждаются вопросы, раскалывающие общество. Американцы должны знать, что иностранное правительство пытается в чем-то убедить американскую общественность, говорится в заявлении FCC. Во время обсуждения этой директивы глава Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел напомнила о том, что программы, оплаченные китайским и российским правительствами, транслируются в Вашингтоне.
Иностранные компании и граждане не имеют права владеть телевизионными и радиостанциями в Соединенных Штатах, поэтому они покупают эфирное время у американских владельцев. Например, одна из радиостанций в Вашингтоне ведет круглосуточную трансляцию англоязычных передач Радио Спутник. Передачи Радио Спутник транслируются в других регионах. Телекомпания RT круглосуточно транслирует свои программы в кабельных сетях американских городов. RT и Радио Спутник внесены в США в список «иностранных агентов» и должны были и прежде маркировать свои материалы. Решение FCC касается также программ, произведенных компаниями, не включенными в список иноагентов.
В Сенат США поступила резолюция о разрешении политического кризиса в Грузии
Проект резолюции, призывающей все партии Грузии к выполнению соглашения о преодолении внутриполитического кризиса в стране, внесен в Сенат США. Об этом сообщает грузинская служба «Голоса Америки».
Автор резолюции – сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), председатель подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената. Соавторами документа являются сенаторы Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир) и Джим Риш (от штата Айдахо, старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США).
В резолюции говорится о важности прекращения нынешнего политического кризиса в Грузии. Сенаторы призывают парламент Грузии без промедления возобновить работу в полном объеме, продолжить судебные и избирательные реформы.
После отправки текста резолюции в Сенат, Джим Риш сообщил, что доволен достижением договоренности между сторонами в Грузии, однако, по его словам, самая «тяжелая работа» начинается именно сейчас. Он подтвердил, что власти США готовы помочь Грузии в построении «гибкой демократии».
- Соглашение, составленное при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиционных партий подписали 19 апреля. На данном этапе от подписания воздерживаются «Единое национальное движение», «Европейская Грузия - движение за свободу», Лейбористская партия Грузии и еще несколько оппозиционеров, представляющих другие политические объединения.
- Соглашение, предложенное главой Европейского совета, предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее, в частности, попадает и председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении.
- В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.
- Политический кризис в Грузии длился около шести месяцев. В ноябре 2020 года оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. Подписание соглашение всеми партиями гарантирует то, что более трети депутатов парламента – члены оппозиционных партий, прекратят бойкот и преступят к работе в законодательном органе.
Байден в июне посетит Британию и саммит НАТО в Брюсселе
Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию, где примет участие в саммите «Большой семерки» (G7), и Бельгию, где пройдет саммит НАТО. Это будет первая зарубежная поездка Байдена на посту президента США после вступления в должность в январе.
Число зарубежных поездок лидеров стран и международных встреч на высшем уровне сейчас невелико - из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, в прошлом году саммит G7 был отменен, многие международные встречи проходят в формате онлайн. Однако встречу лидеров «семерки» (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии) в Британии 11-13 июня и саммит НАТО в Брюсселе 14 июня решено было провести в очном формате. Также в Брюсселе, как ожидается, пройдут переговоры президента США с руководством ЕС.
Как заявил Белый дом, поездка Байдена станет свидетельством его стремления восстановить отношения США с их союзниками и вдохнуть новую жизнь в трансатлантическое сотрудничество.
Недавно Байден пригласил президента России Владимира Путина провести с ним встречу на высшем уровне в одной из европейских стран. Несмотря на напряженные отношения между США и Россией, вопрос о проведении встречи обсуждается, Кремль пока не дал ни официального согласия, ни отказа. В сообщении о поездке Байдена в Европу в июне не говорится о том, мог ли бы в ее рамках пройти саммит с Путиным.
22-23 апреля под председательством США прошел саммит лидеров 40 государств, посвященный проблеме изменений климата. В нем участвовал и российский президент. Байден в пятницу заявил, что был «воодушевлен» заявлениями Путина о возможном сотрудничестве США по вопросу о климате. Дискуссий между Байденом и Путиным на этом саммите не было.
УЕФА перенес матчи чемпионата Европы из Дублина в Петербург из-за пандемии
Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА перенес три матча запланированного на лето чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. Российские власти гарантировали заполняемость трибун во время пандемии. Власти Ирландии не могли этого сделать из-за низкого уровня вакцинации. Он приблизительно в два раза выше, чем в России.
Матчи Евро запланированы на середину июня – начало июля, впервые чемпионат должен пройти сразу в нескольких странах. В Петербурге должны были пройти четыре игры – с тремя, перенесенными из Дублина, их будет семь. В том числе – четвертьфинал, запланированный на 2 июля.
УЕФА требует, чтобы страны – хозяйки турнира гарантировали присутствие как минимум 25 процентов зрителей на стадионах. Власти Ирландии не смогли гарантировать этого из-за пандемии и низкого уровня иммунизации – только чуть больше 7 процентов населения получили две дозы вакцины, около 18 процентов – первую дозу, свидетельствует статистика Irish Times.
Показатели вакцинации в Ирландии – одни из самых плохих в Евросоюзе. Тем не менее, они почти в два раза выше, чем в России. По утверждению вице-премьера Татьяны Голиковой, оба компонента в России получили по состоянию на 23 апреля 6,8 миллиона человек. Это – 4,64 процента населения. Один компонент получили 11,1 миллиона человек – то есть, около 7,5 процента населения.
- Россия – одна из немногих развитых стран в мире, фактически не ограничившая обычную повседневную жизнь граждан во время пандемии коронавируса нового типа. Это преподносится властями как свидетельство победы над болезнью. Как утверждают демографы, ссылаясь на показатели избыточной смертности, Россия занимает одно из первых мест в мире по числу смертей от инфекции - хотя из официальной статистики это не следует.
Путин сократит дипмиссии «недружественных государств» за счет россиян
Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии «недружественных государств». Документ выложен на сайте Кремля.
Список недружественных стран будет определять правительство, до этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на «недружественные действия США и иных иностранных государств».
Указ позволяет правительству определять, сколько человек, не имеющих гражданство работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории России. Он не распространяется на аккредитованных дипломатов.
Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников. Часто это делается для того, чтобы технический персонал не занимал квоту дипломатических работников.
Например, посольство США в Москве в 2019 году нанимало делопроизводителя. В посольстве Великобритании открыта вакансия торгового советника. На ситуацию обратил внимание в середине апреля министр иностранных дел Сергей Лавров, пообещавший прекратить эту практику.
Из-за недостатка персонала выдачу виз россиянам в консульствах остановили США, скорость выдачи виз в посольстве резко замедлилась. Были сокращены культурные программы ряда европейских государств.
В качестве одной из мер после высылки Чехией на прошлой неделе 18 сотрудников российского диппредставительства в Праге российские власти существенно сократили квоту на найм граждан России на работу в чешское посольство в Москве.
Указ предполагает, что граждане России, сокращенные из-за его вступления в силу, должны увольняться в соответствии с российским законодательством. Сокращение штата в российских законах в общем случае гарантирует потерявшему место работы выплату одного среднемесячного заработка.
Арчил Талаквадзе и депутаты почтили память погибших во время вооруженного конфликта в Абхазии
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе вместе с депутатами присутствовал на гражданской панихиде по жертвам вооруженного конфликта в Абхазии и почтил память погибших, сообщает Общественный вещатель.
Гражданская панихида прошла в соборе Пресвятой Троицы (Самеба). Останки 13 человек (6 военных, 7 мирных жителей), пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии, были перевезены с абхазской территории.
В результате вооруженных действий в Грузии в 1990-х годах и войны в августе 2008 года более 2300 человек считаются пропавшими без вести. Установление их судьбы и местонахождения является частью государственной политики.
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